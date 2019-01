"Yo tenía un escrito que se llamaba El Tercer Mundo en acción, que fue posterior a La Razón del Tercer Mundo, y estaba buscando un editor porque Caviglia, que era el que hacía todo, había muerto. El siempre me decía, el día que me muera te voy a dejar todo. Pero murió de un infarto, de repente, y quedé en pampa y la vía. Un diputado justicialista, Roberto Prosac, gran amigo, me recomendó ir a Suministros Gráficos. Me encontré con Galardi y Vanni en la estación Retiro, yo vivía en San Isidro, y me llevaron. Cuando llegamos, López Rega me dice: '¿En qué puedo ser útil, doctor?'. Yo le dije: 'Mire, acabo de terminar este libro y quiero editarlo'", recordó Urien.