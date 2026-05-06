Corea del Norte eliminó de su Constitución todas las referencias a la reunificación de la península

El líder norcoreano Kim Jong Un. KCNA vía REUTERS

Corea del Norte eliminó en su Constitución todas las referencias a la unificación con el Sur, según un documento al que tuvo acceso la AFP este miércoles, lo que pone de relieve el impulso de Pyongyang hacia una política más hostil con Seúl.

Una cláusula que establecía que Corea del Norte tenía como objetivo “lograr la unificación de la patria” ya no aparece en la última versión de la Constitución, que se dio a conocer en una conferencia de prensa celebrada por el Ministerio de Unificación surcoreano.

PUBLICIDAD

Esta medida se produce después de que el líder norcoreano Kim Jong Un calificara a Seúl como el “Estado más hostil” en un discurso sobre política general pronunciado en marzo.

La Constitución revisada, que según el documento revelado por Seúl se presentó en marzo, también incluye una nueva cláusula que delimita el territorio de Corea del Norte.

PUBLICIDAD

Utilizando el nombre oficial de Corea del Sur, establece que este incluye la zona fronteriza con China y Rusia al norte, “y la República de Corea al sur”.

Corea del Norte “no permite en absoluto ninguna violación de su territorio”, añadió.

PUBLICIDAD

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, de postura conciliadora, ha pedido conversaciones con el Norte sin condiciones previas, al afirmar que los países están destinados a “hacer germinar las flores de la paz”.

Pero el Norte no ha respondido a las propuestas del gobierno de Lee y ha calificado repetidamente al Sur como su adversario “más hostil”.

PUBLICIDAD

El presidente surcoreano Lee Jae Myung. REUTERS/Kim Hong-Ji

Kim ha prometido reforzar sus fuerzas nucleares, y Pyongyang llevó a cabo cuatro pruebas de misiles en abril, la mayor cantidad en un solo mes en más de dos años.

Pyongyang también se ha acercado a Rusia, al enviar tropas y proyectiles de artillería para apoyar en su invasión de Ucrania.

PUBLICIDAD

Había expectativas generalizadas de que la Constitución revisada incluyera términos de enemistad u hostilidad entre las dos Coreas por varios precedentes, lo cual no fue detectado por Yonhap en su lectura.

Previamente, en 2024, el mandatario dictatorial pidió revisar la Constitución para reflejar esta postura y medios estatales afirmaron entonces que la enmienda había sido incorporada.

PUBLICIDAD

La ausencia de tales términos se podría deber a que Pyonyang busca proyectar una imagen de Estado “normal” y sentar las bases para una eventual coexistencia, interpretó Lee Jung-chul, profesor de la Universidad Nacional de Seúl, quien participó en la conferencia.

La revisión también refuerza el poder del presidente del Comité de Asuntos Estatales, puesto ocupado por Kim, al que define como “jefe de Estado” y lo sitúa por encima de la Asamblea Popular Suprema en el orden institucional por primera vez, eliminando la facultad del Parlamento de mera formalidad para destituirlo.

PUBLICIDAD

Asimismo, la reforma introduce una cláusula que otorga al líder el control directo sobre las fuerzas nucleares, incluida la capacidad de delegar ese mando.

La revisión también elimina del texto constitucional las referencias a los logros de su abuelo y fundador del Estado, Kim Il-sung, y de su padre y antecesor, Kim Jong-il, en consonancia con las últimas medidas de Kim para reforzar su protagonismo.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP y EFE)