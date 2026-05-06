América Latina

Santiago Peña viajó a Taiwán al frente de una delegación de empresarios

La visita del presidente de Paraguay tiene como objetivo una agenda predominantemente económica y diplomática, y busca consolidar una alianza bilateral vigente desde 1957

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Imagen de archivo del presidente de Paraguay, Santiago Peña (REUTERS/César Olmedo)
Imagen de archivo del presidente de Paraguay, Santiago Peña (REUTERS/César Olmedo)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, encabeza una delegación compuesta por cerca de 50 empresarios en un viaje a Taiwán. Esta visita tiene como objetivo una agenda predominantemente económica y diplomática, y busca consolidar una alianza bilateral vigente desde 1957.

La agenda oficial inicia este miércoles, cuando Peña será recibido por el gobernante taiwanés William Lai, según confirmó una fuente de la Presidencia paraguaya en Asunción a la agencia de noticias EFE.

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En territorio taiwanés, el Gobierno de Paraguay aspira a “fortalecer los lazos económicos y fomentar el intercambio con empresas locales” mediante “oportunidades de inversión” en el país sudamericano, informó la Presidencia paraguaya en un comunicado.

Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 12 en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un contexto donde las presiones diplomáticas de China han disminuido el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

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La administración de Peña ha reiterado en varias ocasiones que su relación con Taipéi se basa en “valores compartidos”, pese a ciertos sectores internos que promueven un acercamiento a Pekín.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo este martes un encuentro en Taipéi con el nuevo mandatario taiwanés, William Lai (Lai Ching-te), en el que abogó por continuar la cooperación entre el país latinoamericano y la isla para construir un futuro mejor. EFE/ Oficina Presidencial de Taiwán/ Simon Liu /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto al mandatario taiwanés, William Lai (EFE/Oficina Presidencial de Taiwán/Archivo)

Peña viajó por primera vez a Taiwán en 2023 como presidente electo y regresó en 2024 para asistir a la jura de Lai.

Durante 2025, las exportaciones de carne bovina generaron ingresos por 2.112 millones de dólares para Paraguay, y Taiwán fue el tercer destino de estas ventas, con compras por 288,3 millones de dólares, según un informe de la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) publicado en diciembre pasado.

También en 2025, Taiwán y Paraguay firmaron un acuerdo de cero aranceles para la carne porcina paraguaya, lo que afianzó la alianza comercial entre ambos países.

En la actualidad, Taipéi mantiene lazos oficiales con solo 12 Estados, de los cuales siete (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se encuentran en América Latina y el Caribe.

La visita de Peña a Taiwán se extenderá hasta el 10 de mayo. A partir de esa fecha y hasta el 12 de mayo, el mandatario viajará a Filipinas para fortalecer los vínculos diplomáticos y económicos, proceso que comenzó a fines del año pasado con esta nación del sudeste asiático.

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