Estudiantes va por un triunfo ante Cusco en Perú que lo puede clasificar en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Si gana, Estudiantes podría sellar su boleto a octavos de la Libertadores en esta jornada

Estudiantes de La Plata se jugará sus fichas de visitante ante Cusco en busca del boleto para los octavos de final de la Libertadores, que a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos, dependerá también de un resultado ajeno. La historia comenzará a las 19 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero (televisarán Fox Sports y Disney+).

El Pincha ganó uno y empató dos en el Grupo A, por lo que marcha segundo detrás del Flamengo. Si los platenses ganan hoy y el jueves los brasileños derrotan en Colombia a Independiente Medellín, entonces ambos se asegurarán el pase a la siguiente ronda. Al cuadro argentino le resta visitar al Fla en Río de Janeiro y recibir a los colombianos en La Plata.

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Alexander Medina, director técnico del León, reafirmó la prioridad del club por la Libertadores antes del encuentro clave contra los incaicos en Perú por la cuarta fecha del certamen. El entrenador destacó la necesidad de mantener el nivel competitivo del equipo en medio de una seguidilla de partidos decisivos, tanto en el torneo internacional como en el local.

Al referirse al desafío inmediato, Medina recalcó que la exigencia del partido radica en las características del rival peruano y en la altitud, elemento que obligó a ajustar la preparación física, táctica y estratégica del plantel. “Vamos a enfrentar a un equipo que perdió en forma ajustada cada uno de ellos. Un rival que merece respeto porque juega bien al fútbol, porque tiene un muy buen entrenador, porque tiene buenos futbolistas”, apuntó el DT.

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El compromiso internacional fue subrayado como el objetivo principal, por encima de la actualidad favorable en el torneo doméstico: “La Copa Libertadores para nosotros es una ilusión. Nosotros ponemos el foco en la copa, es nuestra prioridad como club".

Al analizar la agenda próxima, el entrenador insistió en que cada presentación será asumida como una eliminatoria directa: “No me quiero apresurar, va a ser un partido de mata-mata. Es un campeonato corto y un partido donde no hay mañana”, sentenció al anticipar el cruce ante Racing por los octavos de final del Torneo Apertura, que tendrá lugar en el estadio Uno el próximo domingo a partir de las 17. Vale mencionar que, en caso de derrotar a la Academia, Estudiantes recibirá entre semana al ganador de la llave que enfrentará a Rosario Central e Independiente.

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Probables formaciones:

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Zevallos; Nicolás Silva, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, José Manzaneda; Gabriel Carabajal; y Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

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Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Facundo Farías; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

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Hora: 19.00

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)

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Televisará: Fox Sports y Disney+

Posiciones:

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