Crisis entre Emanuel y Eduardo en Gran Hermano por las actitudes de Sol Abraham: “¿Ustedes no eran amigos?”

Santiago del Moro preguntó cómo sigue la relación entre Eduardo y Emanuel tras la salida de Solange (Video: Gran Hermano. Telefe)

La tensión en la convivencia de Gran Hermano Generación Dorada se hizo palpable cuando Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera quedaron en el centro de una discusión que expuso los vaivenes de su amistad dentro de la casa. La presencia de las cámaras y la conducción de Santiago del Moro amplificaron la situación, llevando a ambos participantes a intercambiar declaraciones cargadas de ironía y reproches.

El conductor no dudó en intervenir para poner en evidencia el distanciamiento entre quienes en algún momento se habían mostrado como aliados. “Escuchame, ¿no eran amigos, Ema y Edu?”, lanzó Del Moro, buscando una respuesta directa. Eduardo fue el primero en responder, asegurando: “Sí, y los seguimos, aunque no lo crean, aun a la distancia”. Sin embargo, Emanuel eligió una frase escueta y sarcástica: “Ponele”, deslizando así la duda sobre el verdadero estado de la relación.

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La conversación escaló cuando Yanina Zilli, otra de las integrantes de la casa, intervino para señalar los cambios que se producen en las relaciones internas según las circunstancias. “Como cambian las cosas en esta casa, de repente, es tremendo”, expresó. Luego, apuntó directamente a Eduardo y su actitud durante la estadía de Solange Abraham: “Y cuando estaba Sol ni saludaba. No nos daba bola a ninguno. Y ahora, de repente, se fue Sol...”.

Eduardo, visible en primer plano, participa activamente en una de las dinámicas en la casa de Gran Hermano.

La figura de Solange apareció rápidamente como un elemento clave en el distanciamiento entre Emanuel y Eduardo. Durante la discusión, Eduardo respondió con ironía a las observaciones de Yanina: “Ellos me hablaban un montón. Yanina, sobre todo, en la mañana me traía el café. Era hermosa conmigo”. El comentario dio pie a una réplica directa de Zilli: “Te la pasabas haciéndole masajes a Sol”.

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La salida de Solange no solo alteró la rutina de la casa, sino que también generó comentarios sobre el comportamiento de Eduardo tras la expulsión. Yanina volvió a intervenir para remarcar el cambio: “Y cuando se fue Sol te la pasaste durmiendo”. Así, la discusión evidenció cómo la presencia y posterior ausencia de Solange funcionó como catalizador de tensiones y reproches entre los concursantes.

El conductor del ciclo, Santiago del Moro, intervino nuevamente, y los participantes pudieron expresar sus opiniones tras una discusión. La dinámica reflejó la presión del encierro y las alianzas fluctuantes, con Del Moro incentivando a los protagonistas a exponer claramente sus posturas y sentimientos.

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Los participantes se lanzaron munición gruesa en el D.A.R que pidió la jugadora (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Durante este espacio del Derecho a Réplica, Emanuel protagonizó un cruce directo con Solange, en el que la ironía y el resentimiento estuvieron presentes. Su reacción, con el “ponele” y posteriores declaraciones, marcó un punto de inflexión en la relación con Eduardo, dejando en evidencia la fragilidad de las alianzas dentro del reality.

La tensión llegó a su punto máximo durante la definición de la placa de nominados. Emanuel Di Gioia enfrentó un momento decisivo cuando Santiago del Moro anunció que quedaba fuera de la placa y continuaría una semana más en el programa. Aprovechando la oportunidad, Emanuel decidió enviar un mensaje directo y contundente a Solange Abraham, quien había sido expulsada días antes.

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“Tres cositas, ¿puede ser, Santi? Gracias a la gente que me da el apoyo para estar acá. Tengo muchas ganas de seguir acá. Dos: un beso a mi hija, que te amo. Y tres, el que abandona no tiene premio”, declaró Emanuel frente a sus compañeros y la audiencia. Consultado por Del Moro sobre el destinatario de su mensaje, no dudó en señalar a Solange: “Por Sol”. Luego explicó: “No, no me quedé mal, pero me tiró unas palabras cuando yo tuve la valentía de ir a saludarla y me atacó. Si me está mirando, es para ella: el que abandona no tiene premio, Sol”.

Pese a su salida, Sol continúa generando contenidos en Gran Hermano

Emanuel recordó que ya intuía la salida de Solange: “Sí, lo esperaba hace mucho tiempo. De hecho, se lo dije a Eduardo, que iba a abandonar apenas llegase de México. Y bueno, se dio”. La frase dejó en claro que la relación entre los participantes estaba marcada por las expectativas y la percepción de posibles abandonos.

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Finalmente, Emanuel volvió a lanzar una crítica hacia su excompañera: “Ella me tildó de tibio por haberme alejado. Sinceramente, se lo llevó a Edu, que es mi amigo, acá, dentro de la casa. Y era un ente por ella. Lo mejor que le pudo pasar a Edu es que se haya ido Sol”. De esta forma, la dinámica entre Emanuel, Eduardo y Solange quedó expuesta como uno de los focos de mayor tensión y discusión en la reciente edición de Gran Hermano Generación Dorada.