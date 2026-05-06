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Evangelina Anderson sorprendió con el increíble parecido físico con su hermana Celeste: la foto

La modelo saludó a su maquilladora de confianza por su cumpleaños y se llevaron todas las miradas por su gran similitud

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Evangelina Anderson recostada en una cama blanca, sonriendo a la cámara, con el cabello rubio atado y un mate rosa en la mano derecha
Evangelina sorprendió al compartir una foto con su hermana, con quien comparte un gran parecido físico (Instagram)

En el mundo del espectáculo, hay familias en las que el parecido físico es tan marcado que basta una sola imagen para dejar a todos boquiabiertos. Evangelina Anderson y su hermana Celeste Paternó son un claro ejemplo de eso. En las últimas horas, una foto viralizó el asombro por la similitud entre ambas. Sonrisas idénticas, expresiones faciales casi calcadas, la misma nariz, los mismos ojos y hasta el mismo color de pelo.

Más allá de la genética, Evangelina y Celeste comparten mucho más que un rostro parecido. Desde hace años, la modelo y la maquilladora trabajan juntas en cada evento y producción. Lo que comenzó como un juego entre hermanas cuando eran niñas se transformó, con el tiempo, en una verdadera sociedad profesional. Paternó, la mayor del clan y que mantiene el apellido de su padre, es la maquilladora de confianza de Evangelina y la encargada de dejarla espléndida para cada aparición pública, rodaje o sesión de fotos. Aunque habitualmente la menciona en entrevistas y en sus publicaciones de Instagram, no es frecuente verlas posar juntas, ya que una brilla delante de cámara y la otra prefiere el perfil bajo y la labor tras bambalinas.

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Sin embargo, en las últimas horas ambas se llevaron todas las miradas al compartir una imagen en la que posan sentadas en un sillón, una al lado de la otra, con una complicidad y un parecido que no pasaron inadvertidos. “Feliz cumple Ange de mi vida. Deseo que seas muy feliz, te amo”, escribió la ex MasterChef Celebrity a modo de saludo y para ratificar la relación que las une.

Las hermanas sorprendieron por su gran parecido físico ante la cámara
Las hermanas sorprendieron por su gran parecido físico ante la cámara

No es la primera vez que Evangelina muestra el costado más íntimo y familiar de su vida. En agosto pasado, poco tiempo después de regresar a la Argentina tras vivir varios años en Europa, la modelo volvió a sorprender a sus fans al publicar una foto muy especial. En la imagen, la modelo aparece sentada en un sillón amarillo, sonriendo junto a sus hermanas: Jazmín Paternó, la menor, y Celeste, quien en ese momento se encontraba internada en una cama de hospital. “Haciéndole el aguante a mi hermanita”, escribió la modelo, dejando en claro la importancia de acompañar a sus seres queridos más allá de cualquier agenda, proyecto o viaje.

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La imagen, aunque no brindó detalles sobre el motivo de la internación, transmitió tranquilidad a los seguidores de Evangelina. El clima distendido, las sonrisas y el gesto de apoyo familiar fueron recibidos con alivio y cariño por parte del público. Celeste, que a lo largo de los años supo ganarse el aprecio de la gente por sus esporádicas apariciones y su vínculo indisoluble con la modelo, volvió a quedar en el centro de la escena. Por su parte, Jazmín mantiene un perfil activo en redes sociales, donde se destaca como entrenadora personal y suma seguidores con sus rutinas de ejercicio y tips saludables.

Evangelina junto a sus hermanas Jazmín y Celeste, quien descansaba en una camilla (Instagram)
Evangelina junto a sus hermanas Jazmín y Celeste, quien descansaba en una camilla (Instagram)

El fenómeno de los parecidos familiares siempre genera fascinación, y en este caso, la viralización de la foto solo reforzó la idea de que la genética puede ser tan poderosa como el amor y la presencia. El perfil de Celeste, que suele transitar entre el anonimato profesional y la exposición ocasional, suma un plus de misterio y encanto a la dupla. En cada evento, desfile o producción, Evangelina confía en las manos expertas de su hermana mayor, y el resultado se ve no solo en la alfombra roja, sino también en la química y la confianza que transmiten cuando se muestran juntas.

En tiempos de exposición permanente y agendas colmadas, Anderson demuestra que, más allá del glamour y la vida pública, lo esencial pasa por los afectos genuinos y la familia. La foto viral junto a Celeste es mucho más que una coincidencia genética: es la celebración de un vínculo inquebrantable, de la complicidad de hermanas y del orgullo de poder compartir la vida y el trabajo con quien más se quiere.

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