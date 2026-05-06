Juan Otero contundente después de la separación de su novio: “Es el amor de mi vida y no voy a buscar a nadie”

Este video presenta una entrevista con Juan Otero para el sitio Previate Esta

En los últimos días sorprendieron los rumores de separación de Juan Otero y Mateo Lofeudo. La relación, blanqueada en mayo del año pasado tras un viaje a la playa, generó interés en los medios por el entorno artístico de ambos y la apertura con que compartían su vínculo.

Sin embargo, aunque en días previos Otero había hablado de una “pausa” en la pareja, la noticia se confirmó cuando el hijo de Florencia Peña fue visto en la noche de Buenos Aires. En diálogo con el sitio Previate Esta, el joven se mostró dispuesto a hablar sin reservas sobre su estado emocional y las vivencias recientes vinculadas a su relación.

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Otero profundizó en el impacto emocional de la ruptura y compartió su visión sobre el amor y las relaciones. Cuando le preguntaron si estaba en duelo, respondió: “En duelo, muy duelo. Tengo dos tatuajes, imaginate”. Al ser consultado sobre los tatuajes de pareja y si los recomendaba, fue contundente: “Yo sí, porque lo amo toda la vida.”

A lo largo del intercambio, el influencer se mostró firme en su postura de no arrepentirse de las decisiones tomadas en el marco de la relación: “No me arrepiento de nada en mi vida yo, nada. Hagan lo que quieran, todo se puede borrar”. Respecto al tiempo de superación, describió que el duelo podría durar “unas cuantas semanas” y reconoció que, aunque intenta distraerse, su estado anímico es de duelo real.

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La pareja, en una antigua publicación

Durante los días previos a la confirmación, diversas notas circularon señalando posibles motivos del distanciamiento. Sin embargo, en una entrevista en el programa Los Profesionales de Siempre, Otero aclaró: “No me separé del todo, chicos. Es una pausa”, y enfatizó que la decisión había sido tomada en buenos términos, sin una causa puntual.

Sobre los trascendidos, Otero había ironizado sobre la cantidad de versiones no autorizadas que circularon: “Vi cuatro notas que decían: las razones por las que Juan y Mateo se separaron. O sea, yo no conté que me separé y yo no conté ninguna razón. No entiendo eso”. También descartó que existieran conflictos graves entre ambos, y relativizó comentarios sobre la “toxicidad” de la pareja hechos en una nota previa, aclarando que habían sido en tono de broma.

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El seguimiento mediático de la pareja no fue ajeno a la exposición familiar de Otero, hijo de figuras conocidas. Su decisión de hablar en primera persona sobre el vínculo y el proceso de separación marcó una diferencia respecto a otras figuras jóvenes del ambiente.

La pareja no dudaba en mostrar su amor en redes

En un fragmento especialmente significativo, Otero expresó: “El ex es el amor de la vida. Fue el amor de mi vida y lo va a ser siempre. No voy a buscar a nadie.” Sus palabras mostraron una visión intensa y afectuosa del vínculo, sin ocultar la tristeza pero tampoco el aprecio perdurable hacia su ex pareja.

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Al cierre de la nota, ante la invitación a enviarle un mensaje, Otero repitió: “Ay, sí, te amo, te amo, te amo” Finalmente, ofreció un consejo breve para quienes atraviesan situaciones similares: “Para la gente que está del otro lado. Si se enamoran, sean responsables afectivamente”. Así, dejó en claro que para él, la responsabilidad afectiva constituye un valor central en las relaciones, tanto en el inicio como en los momentos de crisis o cierre.

La exposición de Juan en los medios se vio acompañada por el interés en su entorno familiar. Como hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, su vida privada suele tener repercusión pública. Desde el inicio de la relación, el vínculo con Mateo Lofeudo atrajo la atención, especialmente por la apertura con que ambos compartieron su historia.

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La ruptura, lejos de implicar un cierre abrupto, se presentó como un proceso acompañado de madurez y reflexiones públicas. Otero eligió compartir sus emociones y aprendizajes, resaltando la importancia de vivir las relaciones con autenticidad y compromiso emocional, sin renunciar a la honestidad sobre el dolor que puede implicar una separación.