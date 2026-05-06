Tigre jugará con Macará en Ecuador en un duelo clave para su futuro en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tigre vs Macará, Copa Sudamericana (Crédito: @catigreoficial)

Tigre tiene una cita obligada en el Estadio Bellavista de Ambato: visita a Macará en la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana con la necesidad de sumar tres puntos para igualarlo en la cima y mantener sus chances de clasificación. El partido está programado para las 21:00 (hora argentina) y tendrá como árbitro al brasileño Paulo Zanovelli da Silva. Transmite DSports.

El equipo ecuatoriano llega a esta instancia como la sorpresa de la zona. Macará acumula 7 puntos con dos victorias y un empate, producto de un triunfo 1-0 ante Tigre en la ida, otro 2-0 sobre Alianza Atlético en Lima y un empate 1-1 frente a América de Cali de local. Con 5 goles a favor y apenas 1 en contra en el torneo, el equipo del DT argentino Guillermo Sanguinetti llega como líder indiscutido del grupo.

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El historial reciente entre ambos favorece al local: el 16 de abril, en el partido de ida de esta misma fase de grupos, Macará se impuso 1 a 0 en Victoria. Desde entonces, el club de Ambato no hizo más que consolidar esa ventaja con resultados positivos.

Tigre, dirigido por Diego Dabove, llega con impulso tras vencer 2-0 a América de Cali en la fecha anterior, también en Victoria. El Matador registra en la fase de grupos un triunfo, un empate y una derrota, con 3 goles convertidos y 2 recibidos, y se ubica segundo con 4 unidades. Una victoria este miércoles lo igualaría en puntos con Macará y reabriría la lucha por el liderazgo del grupo, del que también forman parte América de Cali y Alianza Atlético.

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El panorama en el plano local complica el contexto del conjunto argentino: Tigre no logró clasificar a los playoffs de la Liga Profesional, acumula 11 fechas sin victorias en el torneo doméstico y sumó apenas 7 de los últimos 21 puntos en juego.

Tras este encuentro, Dabove y los suyos cerrarán la fase de grupos con una visita a América de Cali y la recepción de Alianza Atlético. Macará, por su parte, también visitará al conjunto colombiano antes de cerrar la zona.

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Probables formaciones:

Macará: Rodrigo Rodríguez; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo, Luis Ayala; Jean Estacio, Gastón Blanc; José Luis Cazares, Matías Miranda, Mateo Viera; y Federico Paz. DT: Guillermo Sanguinetti.

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Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas o Federico Álvarez; Bruno Leyes, Gonzalo Piñeiro o Jalil Elías; Jabes Saralegui, Santi López; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: Bellavista de Ambato.

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Hora: 21:00.

Árbitro: Paulo Zanovelli da Silva (Brasil).

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TV: DSports.

Posiciones:

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