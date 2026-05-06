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La escalofriante lesión que sufrió un jugador de la NBA después de golpear con su mano en el tablero

Jarred Vanderbilt, de los Lakers, tuvo una luxación abierta en el dedo meñique derecho ante los Oklahoma City Thunder

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La impactante lesión de una figura de la NBA

La primera semifinal de la Conferencia Oeste dejó una imagen que sacudió a la NBA. Jarred Vanderbilt, alero de los Los Angeles Lakers, sufrió una luxación abierta en el dedo meñique derecho durante el enfrentamiento ante los Oklahoma City Thunder en el Paycom Center. La situación, que ocurrió en el segundo cuarto, provocó una reacción inmediata tanto en la banca rival como en sus propios compañeros, quienes advirtieron la gravedad de la lesión.

Según se pudo ver en la repetición de la transmisión oficial, Vanderbilt impactó su dedo contra el tablero al intentar bloquear un mate de Chet Holmgren. El golpe fue tal que el hueso se desplazó y perforó la piel, lo que obligó a la intervención médica urgente y a la colocación de puntos de sutura en la zona afectada una vez finalizado el encuentro. El ala pivote permaneció en el estadio, sin salir para recibir atención fuera del recinto, aunque no volvió a ingresar al partido.

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La reacción de los propios jugadores y del cuerpo técnico de los Lakers no tardó en dejar testimonio del impacto de lo sucedido. LeBron James, estrella y referente del equipo angelino, expresó ante los medios: “Es un tipo duro como una roca. Si Vando sentía dolor, entonces algo realmente sucedió. Así que es una lástima”. Esta declaración, recogida por ESPN, remarcó la percepción del vestuario sobre la resistencia física del jugador y la excepcionalidad de la lesión.

Vanderbilt debió abandonar el campo de juego tras la lesión
Vanderbilt debió abandonar el campo de juego tras la lesión

Por su parte, JJ Redick, entrenador principal de los Lakers, relató cómo presenció la secuencia desde el costado de la cancha. “Tuve que ir a ver cómo estaba porque pintaba mal. Estaba chillando a grito pelado, sabías que se había hecho algo. Obviamente, decepcionados con lo que ha pasado, simplemente una lesión extraña”, describió el técnico ante la prensa estadounidense. Redick añadió sobre el estado de ánimo del jugador: “Tenía buen ánimo para cómo se puede estar en esta situación. Obviamente, está frustrado con lo que ha pasado”.

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El incidente ocurrió cuando restaban seis minutos para finalizar el segundo cuarto y los Lakers buscaban frenar el avance ofensivo de Oklahoma City Thunder. La acción, que dejó a Vanderbilt con evidentes gestos de dolor en el parquet, obligó a solicitar un tiempo muerto. Varios integrantes del banquillo rival fueron testigos en primera persona de la gravedad de la lesión al ver la herida, aunque varios de ellos prefirieron apartar la mirada ante la crudeza de la imagen. El parte médico inicial señaló que se trató de una luxación abierta, un tipo de lesión poco frecuente, en la que el hueso desplazado atraviesa los tejidos blandos y queda expuesto al exterior. Según lo informado, se requirieron puntos de sutura para cerrar la herida y evitar complicaciones mayores.

Vanderbilt solo pudo permanecer seis minutos en el partido, en los que sumó dos puntos y un rebote antes de abandonar la cancha. La gravedad de la dolencia hace incierta su presencia en los próximos encuentros de la serie, que comenzó con una derrota para los Lakers por 108-90 ante Thunder.

La lesión de Vanderbilt representa un golpe para el esquema defensivo de los Lakers, que ahora deben reorganizar la rotación en plena lucha por avanzar a las finales de conferencia. Por ahora, no hay una fecha estimada para el retorno de Vanderbilt, cuya recuperación dependerá de la evolución de la herida y de la respuesta a los tratamientos médicos posteriores al partido.

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