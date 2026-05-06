Sociedad

El gobierno porteño retiró 272 estacionamientos para discapacitados que no estaban habilitados: “Basta de vivos”

La mayoría de los espacios eliminados tenía permisos vencidos o documentación en mal estado. También había casos de fallecidos

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Un video documenta la remoción de señalización y postes de estacionamiento en la vía pública. Trabajadores con chalecos de alta visibilidad utilizan una amoladora para cortar una estructura metálica en la acera. Las señales retiradas incluyen un letrero de 'RESERVADO Vehículo AR 203 DQ 5 mts.' y un símbolo de movilidad reducida. Las piezas son cargadas en un vehículo de trabajo. Otro operario realiza tareas de limpieza en el asfalto. El material registra un operativo de despeje de espacios en la calle.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retiró 272 estacionamientos para personas con discapacidad que carecían de habilitación vigente, una cifra que evidencia el alcance de la revisión de espacios reservados desarrollada en el primer tramo de 2026, según informó el propio gobierno porteño.

El 76% de los espacios eliminados presentaba permisos vencidos, documentación en mal estado o registros que no habían completado la renovación requerida. Un 11% correspondía a personas fallecidas, el 9% exhibía adulteraciones y un 4% resultó ser reserva no oficial. El total removido representa cerca del 7% de los aproximadamente 4.000 estacionamientos reservados actualmente para personas con discapacidad en el ámbito porteño.

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Desde la jefatura de gobierno, Jorge Macri explicó que la iniciativa tomó forma a partir de la adopción de controles estrictos sobre el universo de reservas, con la premisa de garantizar el uso legítimo por parte de quienes cumplen los requisitos legales.

“Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos. Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno en redes sociales.

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En Infobae al Mediodía, el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, fundamentó: “Tenemos que cumplir y volver a cumplir las normas de tránsito y las regulaciones que tenemos en el espacio público de la ciudad. Nos encontramos con que hay mucha avivada”.

El ministro también confirmó que aún no iniciaron ninguna causa. Y analizó: “El año 2025 tuvo 10 veces más multas que el año 2024, 10 veces más. El grado de incumplimiento ha crecido, sobre todo después de la pandemia. En la pandemia civilizaron las normas de tránsito porque no se podía usar el transporte público y, a diferencia de otras grandes ciudades, hemos salido de la pandemia y nos hemos quedado un poco con una cultura de incumplimiento. Así que nosotros esperamos que estas acciones que estamos tomando sean interpretadas por todos los ciudadanos. Tendamos por el optimismo que teníamos antes de la pandemia y que eso haga que todos podamos vivir mejor en Buenos Aires”.

A su vez, desde el gobierno porteño argumentaron en un comunicado: “La medida es parte de una decisión más amplia que tiende al ordenamiento del espacio público como una prioridad de la gestión. Esta actualización busca mejorar la disponibilidad de espacios para los usuarios habilitados, fortalecer los controles y promover un uso más ordenado y accesible del estacionamiento en todas las comunas”.

Y concluyeron: “Con este tipo de acciones, la Ciudad sigue impulsando el desarrollo de un entorno más justo, donde los recursos disponibles se asignen de manera eficiente y en función de las necesidades de los usuarios habilitados”.

Trabajador con chaleco reflectante quita un poste con cartel de estacionamiento para personas con discapacidad en una calle urbana bajo el sol
Un operario municipal retira uno de los 272 carteles de estacionamiento "reservado" para personas con discapacidad que la Ciudad identificó como no habilitados.

Solicitud de la reserva de espacio de estacionamiento para personas con discapacidad

Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden solicitar la reserva de un espacio de estacionamiento exclusivo en su domicilio dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El trámite se realiza de manera online y está dirigido tanto a quienes conducen su propio vehículo como a quienes son transportados por otra persona.

El procedimiento exige que los solicitantes tengan usuario y clave miBA de nivel 3, requisito indispensable para acceder al Sistema de Tramitación a Distancia (TAD).

Para quienes conducen su propio auto, la documentación obligatoria incluye el Certificado Único de Discapacidad, el símbolo internacional de acceso con QR, la licencia de conducir emitida en la Ciudad de Buenos Aires, la cédula verde o título del automotor, y el informe de libre deuda de patentes expedido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Si el solicitante no es titular del vehículo, debe declarar el vínculo con el propietario. Además, se requiere una foto del lugar donde se solicita la reserva, tomada desde la cuadra de enfrente para identificar correctamente el espacio.

En el caso de las personas transportadas, se exige que el domicilio en el DNI coincida con el de la persona con discapacidad. También deben presentar el Certificado Único de Discapacidad, el símbolo internacional de acceso, la licencia de conducir de la Ciudad, la cédula azul o el título automotor, y libre deuda de patentes. Además, se solicita una justificación del vínculo con la persona transportada, mediante partida de nacimiento, acta de matrimonio o certificado de convivencia.

El trámite es gratuito y se inicia desde el portal de TAD. El espacio de estacionamiento reservado se asigna solo en zonas donde esté permitido estacionar. Si la solicitud corresponde a una vía con prohibición, la reserva se ubica en la arteria más próxima dentro de un radio de 100 metros.

La vigencia de la reserva está atada al primer vencimiento del CUD y/o la licencia de conducir, y es obligatoria la renovación para mantener el beneficio. El Gobierno porteño señaló que los datos de registro en miBA deben corresponder a la persona con discapacidad, salvo en casos de baja por fallecimiento o denuncia por no uso de la reserva.

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