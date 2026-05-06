Entró en vigor en Cuba la ley que permite invertir a ciudadanos residentes en el exterior

Cuba permite desde este martes que sus ciudadanos en el exterior inviertan en la isla, en un contexto marcado por las presiones de Estados Unidos para que La Habana implemente reformas económicas.

Ante una crisis estructural y la falta de acceso a financiación multilateral, el régimen intenta fortalecer los vínculos económicos y comerciales con los cerca de tres millones de cubanos que residen fuera del país, como parte de su estrategia de recuperación.

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El Decreto-Ley 117 y su reglamento, vigentes desde su publicación en la Gaceta Oficial, establecen la “condición migratoria de inversores y de negocios a cubanos residentes en el exterior”. El objetivo principal es atraer inversión, sobre todo de la comunidad cubanoamericana.

El cambio fue anunciado por primera vez en 2024 y, en marzo, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, lo identificó como una de las reformas económicas clave del Gobierno. Según el ministro, la medida abarca “grandes inversiones, especialmente en infraestructuras” en sectores como el turístico, la minería y la energía.

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La diáspora cubana tiene relevancia política y económica por su influencia en la política estadounidense, las remesas que envía y su capacidad de apoyo al sector privado.

Un puesto de comida callejera en Cuba (EFE)

“Mismos derechos”

El jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (Minint) , Mario Méndez , declaró que “los ciudadanos cubanos que obtengan la categoría de inversores y de negocios contarán con los mismos derechos que los que poseen residencia efectiva en el territorio nacional”. Añadió que se trabaja “de forma acelerada” en nuevas normativas para que quienes consigan esta condición estén “protegidos” y puedan “invertir directamente en el país”, sin intermediarios.

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Méndez explicó también que la norma elimina el concepto de “emigrado”, que se aplicaba a quienes permanecían más de 24 meses seguidos fuera de Cuba.

La subdirectora general de Asuntos Consulares de la Cancillería, Malluly Díaz, señaló que “la condición se solicita en las entidades consulares a partir de que ese cubano tenga establecida una relación con alguna empresa o entidad económica y posea un proyecto de negocio aprobado en la isla”.

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Algunos aspectos de la Ley de Migración entrarán en vigor en 180 días y permitirán que los cubanos en el exterior mantengan propiedades en la isla pese a ausencias superiores a dos años. Además, introduce el concepto de Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a quienes permanezcan en Cuba más de 180 días anuales, o demuestren arraigo mediante vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales.

Un puesto callejero muestra una abundante variedad de frutas y verduras frescas (EFE)

Tensiones con EEUU

Desde enero, Estados Unidos exige reformas en el sistema económico y político cubano, aunque La Habana sostiene que estos temas no son negociables. Ambos gobiernos han mantenido contactos, pero no han anunciado avances ni acuerdos.

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Washington impuso un bloqueo petrolero a la isla, agravando la crisis estructural y paralizando el sector estatal. Además, el 1 de mayo, el gobierno estadounidense aprobó una Orden Ejecutiva que extiende las sanciones a empresas y personas no estadounidenses con relaciones comerciales con Cuba, especialmente en los sectores de energía, defensa, seguridad y finanzas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mencionado la posibilidad de una intervención militar y el viernes pasado afirmó que planeaba “tomar” Cuba “casi de inmediato”.

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