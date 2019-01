López Rega usó al dúo como emisario ante el almirante Emilio Massera a fines de 1975 para sondear la posibilidad de un regreso. Salieron de Madrid a Buenos Aires. Era la primera vez que parte del grupo del Brujo ponía los pies en la Argentina tras la huida de junio, cuando el Rodrigazo pasó por un huracán. No hubo ninguna posibilidad de acordar nada, no estaban en posición de negociar y regresaron a Europa, donde darían vueltas como prófugos de la Justicia, que los buscaba como partícipes de los delitos de los que acusaba al ex todopoderoso ministro. Madrid fue el refugio de López Rega hasta abril de 1976, cuando cambió la capital española por Suiza.