Independiente Rivadavia va en busca del pase a octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia quiere hacer historia ante Fluminense (REUTERS/Sergio Moraes)

Independiente Rivadavia apuesta a ganador ante Fluminense para sellar su boleto rumbo a los octavos de final de la Copa Libertadores. La cita en la que la Lepra mendocina puede hacer historia comenzará a las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas, donde arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera y televisarán Fox Sports y Disney+.

El presente del elenco dirigido por Alfredo Berti es de ensueño: tiene puntaje perfecto en su zona de Libertadores (9 puntos sobre 9) y además es único líder de la Tabla Anual, donde se enfrentará el próximo sábado a Unión de Santa Fe en condición de local (21:30 en el Bautista Gargantini) por los octavos de final del Torneo Apertura.

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Todo puede potenciarse si esta noche triunfa en casa, ya que de esa forma sellará su pasaje para la próxima ronda del certamen continental en la que es su primera presentación oficial tras haber sido campeón de Copa Argentina (primer título de su palmarés).

El entrenador leproso guardó a la mayoría de los titulares en lo que fue la visita a Mar del Plata contra Aldosivi que terminó 1-1 en el estadio José María Minella. Es por esto que Independiente Rivadavia, liderado en cancha futbolísticamente por el colombiano Sebastián Villa, que además es capitán del equipo, contará con todas sus piezas frescas para enfrentar al que parecía sería favorito en la zona y por ahora es colista.

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Hay que recordar que Independiente derrotó 2-1 en el Maracaná de Río de Janeiro a su rival de turno y ahora planea repetir. Los brasileños, dirigidos por el argentino Luis Zubeldía, están haciendo una muy buena campaña a nivel doméstico: marchan terceros, a 7 puntos del líder Palmeiras. Sin embargo, en la Copa les costó más de la cuenta hasta ahora: solo rescató un empate en su visita a La Guaira en Venezuela y viene de perder en la altura de La Paz ante Bolívar.

Los cuyanos definirán muchas cosas en pocos días: hoy se jugarán la clasificación a octavos de la Libertadores, el sábado el pase a cuartos del Apertura y, entre semana, recibirán al ganador del clásico cordobés (Talleres o Belgrano) si es que triunfan en el primer mata-mata del torneo local.

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Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Sebastián Villa; y Alex Arce. DT: Alfredo Jesús Berti

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Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Juan Pablo Freyres, René; Facundo Bernal, Hércules; Agustín Canobbio, Jefferson Savarino, Kevin Serna; y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía

Estadio: Malvinas Argentinas

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Hora: 21.30

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

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Televisará: Fox Sports y Disney+

Posiciones:

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