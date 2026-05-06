Economía

Alejandro Butti, CEO de Banco Santander: “Nuestra sensación es que la mora está llegando a un pico”

El ejecutivo de una de las principales entidades financieras analizó factores que inciden en el aumento de préstamos impagos y describió el escenario actual del sistema local

Guardar
Google icon
Vista de una audiencia en una conferencia, con tres panelistas sentados en el escenario frente a una gran pantalla azul que muestra fotos y títulos
Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, participa en un panel durante la conferencia Inside Argentina 2026 organizada por Moody's, debatiendo el futuro del sector bancario en el país.

La cuestión de la mora en el sistema bancario argentino ocupa un lugar central en las preocupaciones de los bancos locales y Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, dio a conocer su diagnóstico este miércoles durante un encuentro empresarial. El ejecutivo expuso que “la mora creció y eso es importante reconocerlo, pero venimos de niveles excesivamente bajos”, al comparar la situación local con las referencias regionales. Según sus palabras, hace algunos años la mora en el país se ubicaba cerca del 2,5%, una cifra que consideró atípicamente baja para el contexto argentino.

Butti habló este miércoles durante la conferencia Inside Argentina 2026 organizada por Moody’s en Buenos Aires. En su análisis, Butti atribuyó este fenómeno a la escasa demanda de créditos durante periodos previos, lo que provocó que el índice de préstamos impagos se mantuviera en niveles “no acordes con lo que es la región”. “Cuando los bancos no teníamos demanda de crédito y no terminábamos prestando plata, la mora prácticamente no existía”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Al explicar las causas del aumento reciente, Butti puntualizó: “Cuando prestamos más, que suba algo la mora es bastante razonable”. En este sentido, distinguió dos elementos centrales: por un lado, la transición hacia “tasas de interés reales”, como ocurre en otros países, y por otro, el impacto de la inflación. “Cuando los bancos prestábamos a tasa fija y después terminábamos en inflaciones de tres dígitos, las cuotas se licuaban mucho y era más fácil pagarlas”.

El CEO de Santander remarcó que el escenario actual obliga a los bancos y a los tomadores de crédito a adaptarse a condiciones más exigentes. “Hoy estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable”.

PUBLICIDAD

La distribución de la mora tampoco resulta homogénea. Según Butti, “la mora de las grandes empresas es prácticamente inexistente; la de las empresas medianas, incluso de las pymes, es muy baja, entre otras cosas porque todavía el crédito no empezó a tirar mucho en esos sectores. Hoy la mora la tenemos concentrada en personas”. Dentro de ese universo, describió a las tarjetas y a los préstamos personales como los segmentos más afectados. “Es lo más importante, donde hay que seguir trabajando”, enfatizó.

En cuanto a los factores que profundizaron el problema, el ejecutivo relacionó el avance de la mora con las “tasas de interés reales muy positivas” que rigieron durante el último año, junto a la falta de crecimiento de los salarios reales en los últimos meses. Además, advirtió que el crecimiento económico reciente tampoco se repartió de manera uniforme entre trabajadores. “Hay sectores que son mejores pagadores en personas y sectores que todavía no son tanto”, explicó.

La perspectiva de Butti sobre la evolución futura de la mora se apoya en la expectativa de un descenso sostenido de las tasas de interés y de la inflación. “Nuestra sensación es que la mora está llegando a un pico y que de acá en más, con los ajustes que se vienen produciendo de la tasa, la mora también va a ir acompañando ese proceso”, afirmó. Según su visión, mientras las tasas bajen y la inflación continúe descendiendo, la problemática de los impagos podría moderarse.

El rol de los bancos ante el incremento de la mora incluye una mayor proactividad en la gestión de los casos problemáticos. “Los bancos estamos trabajando mucho sobre esa mora, estamos haciendo muchas gestiones, en muchos casos en mora temprana, en algunos casos en mora tardía, pero estamos ofreciendo soluciones a la gente que le permiten ir cruzando este trance”, relató. Aseguró que las entidades financieras cuentan con herramientas suficientes para abordar la cuestión sin la necesidad de intervenciones externas. “No necesitamos intervención del Estado ni ningún proyecto de ley de esos que andan dando vueltas en el Congreso, que o congelan pagos o ponen citas compulsivas o ponen caps de tasas. Eso no ayuda a mejorar lo que tenemos que hacer, que es la expansión del crédito”.

Para Butti, este tipo de iniciativas legislativas puede “achicar, asustar más a los dadores de créditos, a los depositantes que nos traen las materias primas”. “En el mediano, largo plazo, en lugar de hacer crecer la masa de depósitos, que son la materia prima de los créditos futuros, probablemente espante más depositantes, más allá del impacto que tenga en los bancos mismos”, argumentó.

El ejecutivo ponderó la fortaleza del sistema financiero argentino para enfrentar estos desafíos. “Liquidez, capital, solvencia de los bancos, el sistema financiero argentino es supersano”, afirmó. En su opinión, la combinación de altos niveles de capitalización y liquidez permite a las entidades atravesar el proceso de normalización sin sobresaltos.

El CEO de Santander concluyó que el crecimiento del crédito tenderá a ser gradual y vinculado a una mayor estabilidad macroeconómica. “No me imagino una Argentina yendo a 50%, 60% de crédito contra producto bruto en uno o dos años, pero sí me la imagino creciendo 4 o 5 puntos de préstamos contra el producto bruto anualmente, lo cual sería supersano para que el país siga desarrollando”.

Google icon

Temas Relacionados

Sistema Financiero ArgentinoSantander ArgentinaPréstamos ImpagosTasas de InterésÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Privatización de la Hidrovía: la licitación entra en su etapa final con dos empresas en competencia

El futuro operador deberá invertir y modernizar la vía fluvial durante 25 años, con el objetivo de reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del comercio exterior argentino

Privatización de la Hidrovía: la licitación entra en su etapa final con dos empresas en competencia

De cuánto es la AUH de ANSES en mayo 2026

El organismo nacional anunció el nuevo valor de la prestación, que beneficia a familias en situación de vulnerabilidad y se actualiza trimestralmente de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor

De cuánto es la AUH de ANSES en mayo 2026

Las acciones argentinas trepan hasta 9% en Wall Street y baja el riesgo país tras la suba en la calificación de la deuda

Los índices de Nueva York suben más de 1%, mientras que el petróleo cede 7% por los avances en las negociaciones de paz en Oriente Medio. El S&P Merval gana 3,4% y los bonos en dólares ganan 1,5% tras la decisión de Fitch

Las acciones argentinas trepan hasta 9% en Wall Street y baja el riesgo país tras la suba en la calificación de la deuda

La fábrica del segundo auto más vendido de la Argentina frenará su producción por cuatro semanas

La planta de Stellantis en El Palomar interrumpirá la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008 durante casi un mes entre mayo y junio. La medida responde a la caída de ventas en el mercado local y a la baja de las exportaciones a Brasil

La fábrica del segundo auto más vendido de la Argentina frenará su producción por cuatro semanas

Largas filas durante la madrugada y bajo la lluvia para trabajar en un frigorífico: la postal que expone la pérdida de empleo

La localidad de Moreno amaneció con cientos de postulantes que se encontraban con la esperanza de conseguir un puesto de trabajo

Largas filas durante la madrugada y bajo la lluvia para trabajar en un frigorífico: la postal que expone la pérdida de empleo

DEPORTES

Bayern Múnich y PSG definirán el otro finalista de la Champions League tras la clasificación del Arsenal: todo lo que hay que saber

Bayern Múnich y PSG definirán el otro finalista de la Champions League tras la clasificación del Arsenal: todo lo que hay que saber

Juan Pablo Montoya le puso freno a Max Verstappen: pidió sanciones para pilotos que critiquen públicamente la nueva Fórmula 1

FC Thun: cómo un equipo recién ascendido logró hacer historia y salir campeón por primera vez

Sebastián Báez y Solana Sierra pasaron de ronda en el Masters 1000 de Roma: tres argentinos quedaron eliminados

La fiesta privada en un yate en Ibiza de un equipo para celebrar el título: una figura como DJ y el emblema que lideró el show

TELESHOW

Gimena Accardi recordó la charla premonitoria que tuvo con Nico Vázquez antes del trágico derrumbe en Miami

Gimena Accardi recordó la charla premonitoria que tuvo con Nico Vázquez antes del trágico derrumbe en Miami

El tierno mensaje de Pampita por el avance de su hija Anita y Sarah Burlando al montar a caballo

Evangelina Anderson sorprendió con el increíble parecido físico con su hermana Celeste: la foto

Cómo se habría enterado el marido de Adabel Guerrero de la infidelidad que puso fin a su relación

El tierno saludo de Ivana Figueiras a su hija menor por su cumpleaños número 10: “Tu lugar seguro, siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan los encuentros con serpientes de cascabel en este estado y autoridades emiten advertencias clave

Aumentan los encuentros con serpientes de cascabel en este estado y autoridades emiten advertencias clave

La llegada de Gabriel García Luna al Ministerio Público plantea un reto para la independencia judicial

República Dominicana: El Ministerio de Salud evalúa incluir el Risdiplam para atrofia muscular espinal

El Gabinete de Panamá aprueba aporte de 64.6 millones de balboas al fondo de tarifas eléctricas

“Nombre, motivo y si fue enterrado o hecho maceta”: audios presentados contra 486 cabecillas revelan reportes internos de la MS-13 en El Salvador