Ismael Flores, el boxeador argentino que dio el batacazo en Las Vegas y sueña con el cinturón mundial: “Quiero medirme con los mejores”

El púgil argentino Ismael Flores se impuso con autoridad ante Isaac Lucero en el mítico MGM Grand de Las Vegas (AP)

El boxeo argentino sumó un nuevo capítulo de gloria en el mítico MGM Grand de Las Vegas. El boxeador argentino Ismael “El Terrible” Flores, oriundo de Campo Grande, Misiones, logró una destacada victoria ante el mexicano Isaac Lucero el pasado 2 de mayo. El combate, realizado en uno de los escenarios más emblemáticos del boxeo mundial, marcó un paso clave en la carrera del púgil, quien celebró el triunfo junto a su equipo y expresó su orgullo por representar a la Argentina en el plano internacional.

Luego de la hazaña, Flores contó a Infobae cómo atravesó el proceso hasta llegar a la pelea. “Parece que pasó tan rápido todo”, contó el boxeador. Además, fiel a su estilo, resaltó la importancia de mantener la tranquilidad y los pies sobre la tierra a pesar de la repercusión generada tras el combate.

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Un triunfo que resuena en el boxeo argentino

El combate del deportista tuvo impacto tanto en su provincia natal como en el país. “Estamos muy contentos con toda la gente de Argentina, con toda la gente de Misiones, que le hemos dado una alegría enorme en la semana”, afirmó el boxeador. La pelea, realizada en un escenario de renombre internacional, ubicó a un representante misionero en el centro de la atención mediática y deportiva.

Ismael Flores firmó una sólida victoria ante Isaac Lucero en el emblemático MGM Grand de Las Vegas y asegura que quiere enfrentar a los mejores del mundo (@ismaelfloresoficial_)

El boxeador, quién actualmente reside en España, describió su experiencia en Las Vegas como un acontecimiento extraordinario. “Saber el día del pesaje, estar en un escenario tan mítico como el del hotel MGM, donde han peleado grandísimos boxeadores como Chino Maidana, Floyd Mayweather, Mike Tyson, Muhammad Ali y Julio César Chávez, es algo muy alocado”, compartió con Infobae.

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La pelea del pasado sábado, se resolvió a favor del argentino por decisión unánime de los jueces tras una actuación contundente. Flores dominó el combate desde el inicio, conectó los golpes más claros y mantuvo la iniciativa durante los rounds clave. La superioridad técnica y física del misionero quedó reflejada en las tarjetas, que marcaron una diferencia amplia a su favor.

La mentalidad de Flores: calma, humildad y proyección

Durante la semana previa al combate y en los momentos clave del evento, el argentino priorizó la serenidad. “Siempre estaba pidiendo a Dios que me mantenga la cabeza calmada, que nada me haga salir del foco, que era ganar la pelea”, sostuvo. El boxeador subrayó la importancia de no dejarse llevar por el entusiasmo y de evitar actitudes arrogantes, incluso tras un logro de esta magnitud.

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En este sentido, Flores puntualizó que su objetivo inmediato consiste en regresar al entrenamiento y fortalecer su preparación. “Lo que estoy pensando es volver a entrenar, que tengo que entrenar aún mucho más fuerte para lograr ser campeón mundial”, explicó el púgil. Su ambición se centra en medirse contra los mejores exponentes de la disciplina, aquellos que ostentan cinturones y figuran en las primeras posiciones de los rankings.

Referentes y momentos vividos en Las Vegas

El triunfo de Ismael Flores sobre Isaac Lucero en uno de los templos del boxeo mundial marca un antes y un después en su carrera (@ismaelfloresoficial_)

El evento en el MGM Grand reunió a figuras emblemáticas del boxeo internacional. Según relató el atleta, tuvo la oportunidad de conocer a destacados del circuito. La presencia de ídolos como Julio César Chávez y Óscar de la Hoya formó parte del entorno, aunque el boxeador argentino prefirió concentrarse plenamente en su desempeño sobre el ring.

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Por otra parte, el contacto con el ambiente boxístico de alto nivel sirvió como estímulo y motivación para el misionero. “Me gustaría pelear con los mejores, me gustaría medirme con los que tienen los cinturones, los que son número uno”, expresó Flores en diálogo. La determinación del argentino refleja su deseo de alcanzar los máximos desafíos en el plano internacional.

El camino a futuro y la disciplina como bandera

El triunfo de Flores en Las Vegas implica un paso relevante en su carrera, pero el boxeador mantiene una perspectiva de largo plazo. “Sé que con trabajo, disciplina y constancia, Dios me va a dar la victoria, así como me ha dado la victoria anterior”, aseguró el deportista, remarcando la importancia del esfuerzo diario y la actitud perseverante.

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Paralelamente, el misionero resaltó que su mentalidad se basa en la humildad y la búsqueda de superación. “Pensando en cosas grandes, pero con la cabeza muy fría y muy calmada”, señaló. El énfasis en la tranquilidad y la concentración se mantiene como eje de su preparación, tanto en la victoria como en los desafíos por venir.

La victoria obtenida en uno de los escenarios más emblemáticos del boxeo mundial generó reconocimiento y entusiasmo en su pueblo. Esta actuación no solo significó un logro personal, sino también una fuente de inspiración para la comunidad local y el boxeo argentino en su conjunto.

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El púgil agradeció el apoyo recibido y se mostró consciente de la responsabilidad que implica al país. La atención mediática y el respaldo de su entorno fortalecen su compromiso con la disciplina y su aspiración de subir al podio en los máximos niveles del boxeo internacional.