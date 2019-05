Mientras la tensión reinaba en las calles, el sábado 3 de junio de 1989 el presidente electo designaba su gabinete. Un matutino no sin ironía apuntaría: "Se hicieron visibles este fin de semana dos caras del país. Una es la cara dramática, el país real, meditando todavía en la violencia reciente de los saqueos pero no comprendiendo aún que el drama de la hiperinflación recién ha comenzado. No tan detonante como los saqueos viene ahora el problema de inquilinos, compradores de autos en círculos cerrados, empresas en colapso, cancos que no pueden abrir, amenazas de desempleo, producciones muy comprometidas como medicamentos. Por el otro lado hay un país alegre de futuros funcionarios para asumir, pujas de cargos, sonrisas de unos y decepciones en otros. El país alegre se prepara para salvar al otro cuando tenga el poder. Lo rescatable es que las designaciones dan la impresión de que se puede lograr".