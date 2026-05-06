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Reducción de aranceles y cooperación contra el crimen organizado: los temas que llevará Lula a la reunión con Donald Trump

La visita oficial a Washington DC se da en un contexto de fuerte tensión diplomática

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; junto a su par de Brasil, Lula da Silva (Europa Press/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; junto a su par de Brasil, Lula da Silva (Europa Press/Archivo)

La agenda del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la visita a Estados Unidos que realizará esta semana tendrá como prioridades la reducción de aranceles a las exportaciones brasileñas y el fortalecimiento de la cooperación bilateral contra el crimen organizado, informaron este martes fuentes gubernamentales.

En una entrevista con la televisión Globonews, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, explicó que se espera avanzar en la revisión de los aranceles, especialmente en sectores estratégicos para el país sudamericano como el automotriz y el metalúrgico.

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Según Alckmin, bienes como vehículos y autopartes enfrentan aranceles de hasta el 25%, mientras que productos como el acero, el aluminio y el cobre pueden llegar al 50%.

El objetivo es buscar un mejor entendimiento en estas áreas”, señaló el vicepresidente, al subrayar la importancia de ampliar el acceso de los productos brasileños a Estados Unidos.

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Cuestionado sobre el interés de Estados Unidos de catalogar a las organizaciones criminales brasileñas de terroristas, el vicepresidente dijo que Lula buscará reforzar la cooperación para la lucha contra este flagelo.

Podemos avanzar mucho en el control de flujos financieros y en la investigación de redes criminales”, afirmó.

La agenda del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la visita a Estados Unidos tendrá como prioridades la reducción de aranceles a las exportaciones brasileñas y el fortalecimiento de la cooperación bilateral contra el crimen organizado (Europa Press/Archivo)
La agenda del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la visita a Estados Unidos tendrá como prioridades la reducción de aranceles a las exportaciones brasileñas y el fortalecimiento de la cooperación bilateral contra el crimen organizado (Europa Press/Archivo)

En ese contexto, el vicepresidente destacó que Brasil ha intensificado las acciones contra estructuras delictivas, con operaciones dirigidas a redes vinculadas al narcotráfico, el contrabando de combustibles y otras actividades ilícitas, incluyendo el desmantelamiento de esquemas de fraude en el sector energético.

Estados Unidos ha mostrado interés de declarar como terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho, las dos mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.

Brasil defiende que estos grupos deben ser combatidos como organizaciones delictivas dentro del marco legal vigente.

Según explicó el canciller Mauro Vieira ante la Cámara de Diputados en marzo, clasificarlas como terroristas ampararía la aplicación de sanciones contra empresas e instituciones brasileñas y “permitiría que el ejército de Estados Unidos invadiera territorio brasileño”.

La visita de Lula a Washington se realizará previsiblemente el próximo jueves, aunque solo se confirmará después de que se llegue a un acuerdo entre ambas delegaciones, según fuentes gubernamentales consultadas por la agencia de noticias EFE.

El viaje se producirá en medio de recientes tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.

La relación se deterioró en los últimos días tras la expulsión por parte de Washington de un agente brasileño en Miami, lo que llevó a Brasil a retirar las credenciales de un funcionario estadounidense en Brasilia y a presentar una protesta formal.

El viaje, que había sido aplazado sin explicaciones desde marzo, también ocurre en un contexto de roces previos, como la negativa de Brasil a conceder un visado a un asesor vinculado a Donald Trump.

Estas fricciones coinciden con un aumento de las críticas de Lula hacia la política exterior estadounidense, como parte de su estrategia electoral, ya que busca reelegirse en octubre próximo para alcanzar un cuarto mandato no consecutivo.

(Con información de EFE)

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