Los olvidos que aumentan y afectan el trabajo o la vida cotidiana requieren una consulta con un especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Olvidar el nombre de una persona, tener que releer varias veces un mail por estar distraído o ir a buscar algo al cuarto y no recordar qué era pueden ser situaciones habituales. Muchas personas las asocian con el cansancio, el estrés o el multitasking, que son causas probables. Sin embargo, también pueden ser una señal de que el cerebro no recibe el descanso nocturno que necesita, advierten los expertos.

Dormir poco puede afectar la memoria tanto ahora como en el futuro. Durante el sueño, el cerebro refuerza los recuerdos relevantes y elimina sustancias de desecho. Cuando ese descanso se interrumpe, esos mecanismos pierden eficacia, explicaron especialistas de la Universidad de Sunshine Coast, en Queensland, Australia, en un estudio publicado en The Conversation, revista académica de divulgación.

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Incluso, esa relación puede tener consecuencias a largo plazo. La mala calidad del sueño se asocia con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, en etapas posteriores de la vida.

Dormir poco puede afectar la memoria, la atención, la concentración y la capacidad de aprender información nueva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Stella Maris Valiensi, neuróloga a cargo de la Sección Medicina del Sueño del Hospital Italiano de Buenos Aires y autora del libro La ruta del sueño, explicó a Infobae que los olvidos pueden relacionarse con falta de sueño o de descanso o sueño reparador, pero aclaró que es uno de varios factores que pueden afectar la memoria.

“Al sueño se lo incorporó entre los aspectos esenciales para mejorar o prolongar nuestra vida con la menor cantidad posible de afecciones vinculadas, por ejemplo, con el envejecimiento fisiológico. Cualquier patología del sueño que provoque una alteración, directa o indirecta, puede causar trastornos en la concentración, el aprendizaje y la fijación de la memoria. A su vez, factores como una mala nutrición —por falta de vitaminas, hierro o magnesio— pueden afectar e interrumpir el sueño, así como alterar la memoria”, describió la doctora.

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Según la Fundación del Sueño de Estados Unidos, un buen descanso nocturno no solo favorece la salud física, sino que también “permite que el cerebro funcione correctamente, por lo que dormir las horas recomendadas cada noche es fundamental para consolidar la memoria”, destacó la entidad.

La importancia del sistema de limpieza cerebral

La mala calidad del sueño se asocia con niveles más altos de amiloide beta y tau, proteínas vinculadas con el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro no se desconecta al dormir. Revisa las vivencias del día, refuerza los recuerdos importantes y elimina los desechos acumulados durante las horas de vigilia, explicaron los especialistas de la Universidad de Sunshine Coast. Y añadieron que las personas con sueño de mala calidad presentan concentraciones más elevadas de amiloide beta y tau, dos proteínas vinculadas con la enfermedad de Alzheimer.

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Investigaciones recientes compararon una noche habitual de descanso con una noche completa sin dormir y hallaron niveles sanguíneos mucho mayores de ambas proteínas después de un sueño normal. Ese resultado no necesariamente implica un daño mayor. Los investigadores consideran que, mientras se duerme, el cerebro desplaza esas proteínas hacia la sangre para que puedan ser eliminadas.

El sistema glinfático elimina desechos del cerebro y parece funcionar con mayor eficacia durante el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso estaría relacionado con el sistema glinfático, una red de drenaje cerebral que retira desechos generados durante el día. El sueño parece ser el período en que este mecanismo funciona con mayor eficiencia.

Los autores del artículo de The Conversation —Yaqoot Fatima, profesora de Salud del Sueño; Danielle Wilson, investigadora asociada y científica del sueño; Nisreen Aouira, directora del programa de investigación Hablemos del Sueño, y Teodora Espinoza, especialista en sueño— señalaron que “una noche de sueño reparador puede ayudar al cerebro a eliminar algunas de las sustancias relacionadas con el deterioro de la memoria”.

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Estrés, memoria y despertares nocturnos

El estrés puede fragmentar el sueño, y la falta de descanso puede aumentar la sensibilidad ante situaciones estresantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria y el sueño se influyen mutuamente. “El sueño influye en nuestra memoria, y nuestra memoria influye en nuestro sueño”, resaltaron lo investigadores. “Es posible que una de las funciones esenciales del sueño sea, por así decirlo, eliminar la información innecesaria, borrando y ‘olvidando’ la información acumulada durante el día que saturaría la red sináptica que nos define. También puede ser que esta función de limpieza del sueño sea un principio general de la neurociencia, aplicable a todo ser con sistema nervioso”, afirmaron los autores de un estudio sobre el tema.

Para profundizar sobre estos hallazgos, una investigación realizada en ratones expuso a un grupo a experiencias positivas y a otro a situaciones estresantes; durante el descanso, los animales parecieron reproducir recuerdos de lo ocurrido durante el día, explicaron desde la Universidad de Sunshine Coast.

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Los ratones que atravesaron episodios estresantes tuvieron un sueño más fragmentado e inestable, mientras que aquellos expuestos a experiencias positivas descansaron de forma más continua. Cuando los investigadores redujeron la actividad de las células cerebrales que almacenaban las memorias estresantes, el sueño volvió a estabilizarse.

La apnea obstructiva del sueño provoca pausas respiratorias nocturnas que interrumpen el descanso profundo y reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento se realizó en animales, por lo que sus resultados no pueden extrapolarse de forma directa a los seres humanos. Sin embargo, ofrece “pistas sobre cómo el estrés y la falta de sueño se convierten en un círculo vicioso: un día difícil puede provocar un descanso intranquilo y, a su vez, la falta de sueño puede hacernos sentir más sensibles y estresados, con menos capacidad para afrontar el día siguiente”, afirmaron los investigadores.

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La apnea obstructiva del sueño es otro factor que puede perjudicar el funcionamiento cognitivo. Este trastorno provoca pausas respiratorias durante la noche y afecta a entre el 9% y el 38% de la población.

“Estas pausas en la respiración suelen provocar breves despertares e interrumpir significativamente el patrón de sueño de una persona, pero a menudo pasan desapercibidas durante la noche. Aunque breves, interrumpen el sueño normal e impiden que el cerebro obtenga el sueño profundo y reparador que necesita”, advirtieron los investigadores y agregaron que las personas con apnea más grave obtienen peores resultados en pruebas de memoria y pensamiento, incluso después de considerar variables como la depresión y otras condiciones de salud.

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Señales para consultar al médico

El cerebro consolida los recuerdos relevantes durante el descanso nocturno, por eso dormir poco puede dificultar su fijación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Valiensi explicó que uno de los hábitos que puede afectar el descanso es privarse horas de sueño por estar conectado a medios electrónicos, que retrasan la hora de inicio del sueño. “Tomar alcohol con la cena cuando esta es cercana a la hora de dormir también puede provocar alteración del sueño. Cenar cerca de la hora de dormir en forma abundante, también fragmenta el sueño y lo vuelve no reparador”, alertó la especialista.

También mencionó que tomar café o bebidas cola cerca de la hora de dormir, así como fumar, afecta el descanso. “Si los olvidos son frecuentes y aumentan; interfieren en el trabajo o la vida cotidiana; se olvidan conversaciones recientes; se repiten las mismas preguntas varias veces; se duerme mal de forma habitual y se experimenta mucho cansancio o somnolencia durante el día, hay que consultar. Es importante aclarar que, si la pérdida de memoria aparece de forma repentina, en especial si está acompañada de dificultad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo, confusión intensa o dolor de cabeza muy fuerte, hay que acudir a una guardia de inmediato”, alertó Valiensi.

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La memoria puede verse afectada por trastornos del sueño, mala nutrición y déficits de vitaminas, hierro o magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica contó sobre un importante estudio realizado en personas sanas y jóvenes. Tras 30 horas consecutivas de privación de sueño, los participantes se dividieron en tres grupos. Uno durmió una siesta de 90 minutos; otro realizó 20 minutos de ejercicio físico de alta intensidad; y el tercero permaneció en reposo sin dormir ni hacer actividad.

Después, todos realizaron pruebas de atención, memoria y concentración. Los resultados mostraron que tanto quienes durmieron la siesta como quienes hicieron ejercicio intenso obtuvieron mejores resultados que el grupo que no realizó ninguna intervención.

El estudio sugiere que el sueño es uno de varios factores vinculados con la memoria y el rendimiento cognitivo. “Esto demuestra que el sueño es una parte de varios componentes relacionados con la memoria, pero es una parte factible de mejorar algo que depende de cada persona”, concluyó la doctora Valiensi.

Hábitos para dormir mejor y cuidar la memoria

El descanso nocturno reparador favorece la memoria, la atención y la concentración durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La buena noticia es que el sueño es uno de los pocos factores de riesgo de problemas de memoria que podemos abordar, indicaron los investigadores. Afirmaron que aunque no existe una solución mágica, algunos hábitos pueden ayudar a dormir mejor:

Mantener el dormitorio oscuro, silencioso y cómodo. Intentar acostarse y levantarse a horas fijas todos los días. Evitar la cafeína por la tarde y por la noche, por la tarde y por la noche, al menos seis horas antes de acostarse. Limitar el consumo de alcohol de tres a cuatro horas antes de acostarse, ya que puede alterar la calidad del sueño. Crear una rutina relajante para desconectar, como leer, meditar, estirar o tomar un baño caliente. Consultar a un médico si se ronca fuerte con regularidad, se despierta jadeando, se siente somnolencia excesiva durante el día, o se sospecha que puede tener apnea del sueño u otro trastorno del sueño.

“Cada noche, tu cerebro hace mucho más que descansar. Fortalece la memoria, organiza lo aprendido, procesa las emociones y elimina los desechos que se acumulan con el tiempo”, concluyeron los investigadores. Si no se siente haber tenido un sueño reparador, los especialistas recomiendan consultar al especialista en sueño.