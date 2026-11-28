La red de apoyo integrada por la pareja o la familia brinda contención cotidiana a la madre reciente en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Cuándo el llanto y la preocupación de los primeros días después del parto merecen una consulta? El baby blues y la depresión posparto pueden compartir síntomas. Para distinguirlos, importa cuánto duran, con qué intensidad se presentan y hasta qué punto interfieren en la vida cotidiana.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos señala que el baby blues reúne cambios anímicos leves y pasajeros durante las primeras dos semanas posteriores al parto. Puede haber tristeza, preocupación o agotamiento, pero el malestar suele disminuir sin tratamiento.

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La depresión posparto tiene otro alcance. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos la describe como un cuadro de tristeza intensa, ansiedad o desesperanza que puede impedir las tareas diarias, incluido el cuidado personal y del bebé.

El baby blues aparece pronto y suele resolverse en pocos días

Los profesionales de la salud intervienen en la consulta posparto cuando los síntomas emocionales persisten o interfieren con la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el baby blues puede comenzar entre dos y tres días después del parto. El llanto sin causa clara, la irritabilidad y las variaciones del ánimo son algunas de las manifestaciones que pueden presentarse en ese período.

También pueden aparecer dificultades para dormir, cambios en el apetito y una sensación de agotamiento que se relaciona con las exigencias de los primeros días. Estas señales, por sí solas, no permiten establecer el diagnóstico.

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La evolución marca una diferencia central. Cuando esas sensaciones se reducen dentro de una o dos semanas, corresponden al curso habitual del baby blues. Si persisten, aumentan o afectan la rutina, el descanso y la capacidad de tomar decisiones, conviene consultar a un profesional de salud.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos indica que el baby blues puede incluir enojo hacia el bebé, la pareja u otros hijos. La presencia de emociones cambiantes, preocupación y cansancio no define por sí misma un trastorno, aunque su continuidad requiere atención.

La persistencia de los síntomas exige una evaluación profesional

Los profesionales de la salud intervienen en la consulta posparto cuando los síntomas emocionales persisten o interfieren con la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en el boletín científico semanal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades analizó respuestas de 32.659 mujeres con un nacimiento reciente en 31 jurisdicciones de Estados Unidos. El informe registró síntomas depresivos posparto en el 13,2% de las participantes.

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La consulta incluyó preguntas sobre sentirse decaída, deprimida o sin esperanza y sobre la falta de interés o placer en las actividades. Las participantes que respondieron que esas experiencias ocurrían siempre u a menudo fueron consideradas con síntomas posparto, según el relevamiento realizado en 2018.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos incluye entre las señales de alerta la pérdida de interés por actividades habituales, las dificultades de concentración, las alteraciones del sueño o del apetito y los problemas para crear un vínculo emocional con el bebé. También pueden aparecer sentimientos de culpa, inutilidad o falta de esperanza. La entidad señala que una tristeza, ansiedad o sensación de vacío que se mantiene la mayor parte del día durante al menos dos semanas puede formar parte de un cuadro de depresión perinatal.

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La depresión posparto puede comenzar después del nacimiento y presentarse dentro del primer año, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. El momento de inicio es relevante, pero la evaluación debe considerar la duración de los síntomas, su gravedad y la interferencia en la vida diaria. El aislamiento de familiares o amistades, la dificultad para realizar tareas básicas y las dudas persistentes sobre la capacidad de cuidado también requieren ser tenidos en cuenta.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mencionan la distancia emocional respecto del bebé, la pérdida de interés en las actividades habituales y la ansiedad excesiva entre las señales que pueden aparecer en la depresión posparto.

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