Horarios del partido:
22.00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
21.00 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
20.00 Colombia, Ecuador y Perú
19.00 México
03.00 (domingo) España
*Televisará en Argentina la señal ESPN Premium (con pack fútbol)
Últimas actualizaciones
Probables formaciones:
Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Jeremías Lázaro y Facundo Suárez. DT: Diego Flores
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuaña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio
La Gloria y el Millonario, frente a frente por un lugar en las semis:
En el estadio Presidente Perón de Alta Córdoba, Instituto y River van por un boleto a las semifinales del Torneo Clausura. El ganador se medirá en la siguiente instancia con quien triunfe en la llave Vélez-Independiente. Los cordobeses terminaron primeros en su zona y vienen de eliminar a Huracán como locales. El Millonario se sacó de encima a Lanús en Núñez, pero ahora tendrá que pisar fuerte fuera de casa.
¡Bienvenidos a la previa de Instituto de Córdoba-River por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026!