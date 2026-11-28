¡Bienvenidos a la previa de Instituto de Córdoba-River por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026!

En el estadio Presidente Perón de Alta Córdoba, Instituto y River van por un boleto a las semifinales del Torneo Clausura. El ganador se medirá en la siguiente instancia con quien triunfe en la llave Vélez-Independiente. Los cordobeses terminaron primeros en su zona y vienen de eliminar a Huracán como locales. El Millonario se sacó de encima a Lanús en Núñez, pero ahora tendrá que pisar fuerte fuera de casa.

La Gloria y el Millonario, frente a frente por un lugar en las semis:

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