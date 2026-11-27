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Franco Colapinto protagonizó un llamativo momento con Carlos Sainz en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El argentino de Alpine adelantó al Williams al final de la recta principal y, una vez finalizada la actividad en pista, el español se quejó ante los medios por la maniobra del pilarense.

En una tanda marcada por las interrupciones, como el fuerte despiste de Pierre Gasly que provocó una bandera roja, Colapinto intentó acumular vueltas en el último tramo. A falta de 11 minutos para el cierre de la sesión, se formó un tren de tres monoplazas entre el argentino, Sainz y George Russell. Al final de la recta principal, el joven de 23 años estiró la frenada y se lanzó por el interior en la curva uno para superar al Williams, que se desplazó levemente hacia el exterior para evitar el contacto. “¡Oh, wow! Jaja”, soltó el corredor de Mercedes, que disfrutó del sobrepaso desde atrás.

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Carlos Sainz consideró que el accionar de Colapinto fue excesivo para unas prácticas libres y recriminó su actitud ante los medios en el Circuito Internacional de Lusail. “Ya van un par de viernes en los que Franco me está complicando un poco las cosas. No entiendo qué está haciendo los viernes. Corre como si fuera domingo, pero bueno, supongo que simplemente es joven”, comentó en diálogo con el portal especializado Motorsport. Consultado sobre la posibilidad de hablar con el argentino, respondió: “Puede ser que tenga que hablar con él”, afirmó según replicó el diario español Marca.

Colapinto, por su parte, también se refirió a la maniobra, aunque le quitó dramatismo y se enfocó en los problemas de rendimiento del Alpine y su defensa contra Oscar Piastri de McLaren unos giros más tarde de su sobrepaso a Sainz. “En la defensa estamos bien. Pero hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar el domingo. Hay que intentar dar un salto”, analizó el argentino con ESPN.

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El español terminó la sesión en el 16° puesto, una posición detrás del argentino, en una tanda condicionada por dos banderas rojas que limitaron los intentos de simulación de clasificación. “Creo que con las (gomas) medias fue un poco mejor; las blandas no las pude usar. Hay que intentar entender qué pasó y cuáles fueron los problemas para la qualy. Va a ser importante”, argumentó Colapinto sobre el comportamiento del Alpine.

Al mismo tiempo, explicó: “FP1 fue un poco mejor. Para la FP2 hicimos unos cambios, pero fue mal. Tuvimos unos problemas de frenos, después... mucho quilombo con las banderas rojas. Di muy pocas vueltas. Low fuel (combustible bajo) no pudimos hacer mucho. En carrera hay mucha degradación. Mucho por entender en la noche. No estamos cómodos con el auto y no se siente bien. Hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. Pero no fue particularmente un buen día. Hay que darlo vuelta para mañana”.

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Colapinto completó el primer día de actividad con el 12° tiempo en la primera práctica y el 15° en la segunda. En la primera sesión, el piloto marcó 1:25.409 y quedó a 0.535 segundos de su compañero, que fue 10° con 1:24.874. El francés sufrió una salida de pista durante la segunda práctica y no pudo continuar porque su monoplaza quedó detenido en la cama de grava. Franco no registró una vuelta rápida con neumáticos blandos, ya que debió abortar ese intento por el incidente de Gasly. Finalizó 15° con 1:25.733, mientras que su compañero fue 12° tras establecer 1:24.764, una diferencia de 0.969 segundos entre ambos. Los mecánicos de Alpine trabajaron sobre los frenos del coche del argentino durante la sesión, aunque la intervención solo le hizo perder unos minutos. No obstante, el piloto acumuló 56 vueltas entre las dos prácticas.

Sainz, por su parte, se ubicó 16° detrás de su compañero de equipo Alex Albon (14°) en la segunda práctica. En el primer entrenamiento del día, el español se colocó 18° y nuevamente fue más lento que el tailandés, quien marcó el 16° registro de la sesión.

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La última práctica se disputará el sábado a las 11:30, hora argentina. La clasificación comenzará a las 15:00 y la carrera del domingo se largará a las 13:00, con 57 vueltas programadas.