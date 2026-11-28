El programa libre QGIS facilita la georreferenciación de casos y la integración de variables territoriales en la elaboración de mapas de riesgo. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador, Costa Rica y Panamá participaron en una capacitación regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para incorporar herramientas de análisis geoespacial a la vigilancia epidemiológica, la evaluación de riesgos y la respuesta ante emergencias sanitarias. La formación se centró en QGIS, un programa libre de sistemas de información geográfica que permite ubicar, procesar y visualizar datos de salud en mapas.

El curso se realizó el 16 y 17 de noviembre y reunió a 43 profesionales de nueve países de América Latina y el Caribe. Además de los tres países centroamericanos, asistieron representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay. La actividad estuvo dirigida a personal de ministerios de Salud, Agricultura y Seguridad Alimentaria, instituciones equivalentes y oficinas nacionales de la OPS.

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La capacitación estuvo a cargo del equipo de Información sobre Emergencias de Salud y Evaluación de Riesgos del organismo, informó la OPS a través de un comunicado. Los participantes recibieron una introducción a las funciones de QGIS y realizaron ejercicios para aplicar datos territoriales a la detección de eventos sanitarios, la investigación de brotes y la elaboración de mapas de riesgo.

La iniciativa forma parte de la Estrategia sobre Inteligencia Epidémica para Fortalecer la Alerta Temprana ante Emergencias de Salud 2024-2029. El objetivo es que los países cuenten con más herramientas para identificar la distribución de casos, anticipar amenazas y orientar recursos hacia las áreas con mayores necesidades.

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El taller regional formó parte de la Estrategia sobre Inteligencia Epidémica 2024-2029 para fortalecer los sistemas de alerta temprana ante emergencias sanitarias./ (OPS)

El uso de información geográfica puede aportar datos para la georreferenciación de casos epidemiológicos, el análisis de la propagación de enfermedades y la planificación de intervenciones en terreno. También facilita la elaboración de mapas que integren variables demográficas, ambientales, de acceso a servicios y de disponibilidad de recursos sanitarios.

Durante los ejercicios, los equipos trabajaron sobre visualización de datos y análisis espacial aplicado a salud pública. La OPS indicó que estas capacidades pueden contribuir a mejorar los sistemas de alerta temprana y respaldar decisiones durante emergencias, desde la localización de un brote hasta la distribución de personal, insumos y servicios.

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La formación se sumó a otros programas desarrollados por el organismo en Centroamérica durante 2026. El 17 de noviembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, con acompañamiento técnico de la OPS, inició un curso regional sobre inspección basada en riesgos y gestión de la cadena de suministro de medicamentos y vacunas.

En esa actividad participaron 43 profesionales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. El programa busca fortalecer las capacidades de las autoridades regulatorias en vigilancia, control, inspección y aseguramiento de la calidad de los productos sanitarios.

La OPS capacitó a profesionales de nueve países en el uso de herramientas geoespaciales aplicadas a la vigilancia epidemiológica. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La OPS amplió el apoyo a vacunación, medicamentos y respuesta médica

En Honduras, la OPS colaboró con la Secretaría de Salud en un taller de microplanificación de vacunación de rutina y vigilancia de enfermedades prevenibles por inmunización. La actividad, realizada entre el 23 y el 25 de noviembre, reunió a 65 integrantes de equipos sanitarios de cuatro regiones del país.

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El proceso incluyó herramientas para identificar comunidades con esquemas incompletos o sin dosis aplicadas, estimar poblaciones por grupos de edad y elaborar croquis para organizar las acciones locales. Los equipos asumieron el compromiso de preparar microplanes en los establecimientos y dar seguimiento mensual a las coberturas.

El acompañamiento regional también alcanzó la gestión de suministros sanitarios en Honduras. Entre julio y octubre, 147 trabajadores participaron en siete jornadas sobre almacenamiento, inventarios, cadena de frío, trazabilidad y gestión de riesgos. La OPS también respaldó la estimación de necesidades de medicamentos antimaláricos, antirretrovirales y reactivos de laboratorio.

En abril, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá participaron en el ejercicio CENTAM GUARDIAN 2026, que simuló un terremoto de gran magnitud. La OPS brindó apoyo técnico a los Equipos Médicos de Emergencia para mejorar los mecanismos de coordinación, el flujo de atención de pacientes, el triage, la estabilización y la gestión de información durante desastres.

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