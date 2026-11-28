El video del violento ataque en el kiosco de Rosario

Guardar

El hombre que atacó a golpes a un empleado de un kiosco de Rosario luego de que le negaran el uso del baño fue imputado este sábado. Se trata de L.I., de 42 años, quien se había presentado en las últimas horas en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) acompañado por su abogada.

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Noelia Navonne le atribuyó el delito de lesiones leves dolosas en calidad de autor, por el episodio ocurrido la mañana del sábado pasado, cerca de las 7, en el minimarket ubicado sobre avenida Francia al 1000.

PUBLICIDAD

El juez de primera instancia Juan Ignacio Gasparini formalizó la imputación y homologó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, que consiste en una serie de obligaciones para el acusado mientras sigue la causa. Durante los próximos tres meses, por ejemplo, debe fijar domicilio y firmar cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial.

Además, tiene prohibido contactar por cualquier vía a la víctima y a los testigos, así como acercarse a menos de 500 metros del comercio. Tampoco puede salir del país y debe presentar una caución real.

El agresor se entregó a las autoridades ayer

El hecho comenzó cuando L.I. ingresó al local y pidió pasar al baño. El empleado le explicó que no podía usarlo porque había mercadería acumulada en ese sector. El cliente lo abordó prácticamente sin decir palabras y le dio golpes de puño en las costillas, la cabeza y el rostro.

PUBLICIDAD

El trabajador sufrió traumatismos en el lado izquierdo de la zona costal y de la cara. Después del ataque, el violento escapó en vehículo que hasta hoy todavía no fue identificado.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del kiosco. En el video se observa al hombre dentro del comercio, con el empleado dándole la espalda mientras reponía mercadería. Tras recibir la negativa, sonríe y, segundos después, se le abalanza a golpes. La víctima intenta cubrirse y defenderse mientras el agresor continúa la golpiza.

Las imágenes se difundieron en redes sociales y facilitaron la búsqueda del sospechoso, ya que se observa con claridad el rostro del agresor. El jueves, la Policía allanó una casa situada sobre calle Paraguay, aunque no lo encontró allí. Un día después, el acusado se entregó en la PDI.

PUBLICIDAD