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Franco Colapinto no logró superar la Q2 y saldrá 14° en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, luego de marcar 1:23.659 en la segunda parte de la clasificación. El argentino había anticipado que Alpine podía atravesar dificultades en el circuito de Lusail y, tras completar la actividad previa a la carrera, expresó su frustración por el funcionamiento del monoplaza en un fin de semana que no respondió a las expectativas del equipo.

Tras la clasificación, Colapinto explicó ante ESPN los inconvenientes que encontró con el Alpine: “Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas. Es un balance muy desconectado en curva lenta a curva rápida, es muy distinto lo que necesitamos, así que también es complicado trabajar con el auto. Cambiamos un montón de cosas en FP1, FP2, FP3. Ida y vuelta cambiamos mucho, pero no va el auto, está costando. Es una pena, venimos de la mejor carrera del año para nosotros en cuanto a performance y un fin de semana que está siendo bastante negro. No encontramos la vuelta de rosca para encontrar el performance y nos falta downforce. Eso lo sabemos desde siempre, pero estamos un poco demasiado lejos de lo que esperábamos”.

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La preocupación por el desgaste ya había aparecido durante el sábado, cuando Colapinto advirtió: “Incluso con el límite en el número de vueltas, el desgaste y la degradación seguirán siendo factores importantes aquí. La diferencia de rendimiento y las sensaciones entre los neumáticos medios y blandos es algo que tenemos que analizar, ya que muchos equipos parecían sacar más rendimiento de los medios. No estamos donde queríamos estar en esta fase del fin de semana, pero aún hay tiempo para darle la vuelta a la situación y, con suerte, ser más competitivos de cara a la clasificación”.

Franco Colapinto largará desde la decimocuarta posición en el Gran Premio de Qatar (REUTERS/Mohammed Salem)

El piloto de Alpine había finalizado 12° en la FP1 del viernes y 15° en la FP2, mientras que quedaron expuestos los problemas de la escudería francesa en el trazado de Medio Oriente. Esa tendencia se mantuvo durante la clasificación. La falta de rendimiento apareció en las distintas fases de la jornada y obligó al argentino a buscar una vuelta precisa para mantenerse en competencia.

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En la Q1, Colapinto logró el 16° puesto con un tiempo de 1:24.274 y accedió a la siguiente ronda por una diferencia ajustada. Su registro quedó a 0.599 de Pierre Gasly y solo 0.096 por delante de Carlos Sainz, que fue el primer piloto eliminado. Más tarde, el argentino encontró una mayor paridad con su compañero en la Q2, aunque ambos quedaron fuera de la definición. Su vuelta lo ubicó detrás de Gabriel Bortoleto, quien lo superó por 0.005, y de Gasly, que registró un tiempo 0.091 más rápido.

En simultáneo, Mercedes dominó la clasificación y se aseguró los dos primeros puestos de salida. George Russell obtuvo la pole position con 1:21.695, mientras que Andrea Kimi Antonelli, actual campeón del mundo, quedó segundo con 1:21.823. Lando Norris y Oscar Piastri largarán desde la segunda fila con sus McLaren. La carrera se disputará este domingo 29 de noviembre desde las 13 de Argentina, las 19 de Qatar, y tendrá 57 vueltas. Los pilotos podrán utilizar cada juego de gomas durante un máximo de 27 giros, por lo que deberán realizar al menos dos paradas en boxes.

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