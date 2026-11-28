La pareja viajó a Chascomús para alentar a la hija del conductor en un evento de salto (Video: Instagram)

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Marcelo Tinelli confirmó que está enamorado de Ágata Lescano, la personal trainer con quien hizo pública su relación hace apenas unas semanas a través de una foto en redes sociales. El vínculo sorprendió al mundo del espectáculo: aunque ambos se conocen desde hace tiempo y coincidieron en varias ocasiones, recién en los últimos días el lazo dio un giro romántico y formalizaron la relación.

Luego del posteo en redes y de la aparición de la deportista en Dale Match, la pareja dio otro paso en la relación. El sábado, Tinelli y Lescano viajaron juntos a Chascomús para acompañar a Candelaria Tinelli —hija del conductor con Soledad Aquino— en una competencia de equitación y salto. El propio Tinelli registró la jornada en sus historias de Instagram con una serie de postales familiares que incluyeron a su nueva pareja.

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En una de las imágenes, el conductor compartió una vista de la pista de arena desde la tribuna cubierta del predio, con obstáculos hípicos de distintos colores y diseños, maceteros con flores, banderines y una torre de jueces de estructura metálica. Sobre la fotografía escribió: “Hermoso día de sol, acompañando a la Rubi, en el Concurso Internacional de salto”, con un corazón rojo y un emoji de caballo, y etiquetó a Lescano con un corazón blanco.

"Hermoso día de sol", escribió el conductor en historia

También publicó una selfie junto a ella bajo una estructura techada con vigas de madera del mismo predio. En la imagen, Tinelli aparece con gorra oscura y lentes de sol de marco plateado, sonriendo junto a Lescano, quien lleva una gorra con una estrella bordada al frente, lentes de marco rosado traslúcido y el cabello castaño y rubio suelto sobre los hombros.

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El tercer registro de la tarde fue para Cande: montada en un caballo de pelaje castaño, con casaca blanca, pantalón claro y casco negro, recorre la pista de arena entre vallas publicitarias y banderines. Tinelli le escribió: “Que hermoso verte disfrutar lo que tanto amás y hacerlo con absoluta pasión. Te amo”, con un corazón rojo y un emoji de caballo.

El viernes por la tarde, en diálogo con LAM (América TV), Tinelli habló sobre el romance y confirmó el noviazgo. Dijo que el amor “viene cuando llega, cuando tiene que venir” y que la relación lo encuentra en una etapa de tranquilidad junto a su familia. Prefirió no poner una definición concreta a sus sentimientos cuando le preguntaron si estaba enamorado, aunque no escatimó en elogios: “Ella es divina, es una gran mujer”, afirmó, y agregó que se siente “muy bien” a su lado.

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Ágata estuvo presente en la competencia de salto de Cande (Instagram)

El conductor también repasó los orígenes del vínculo. Recordó que conoció a Lescano en una comida hace muchos años, pero que después no volvieron a cruzarse hasta hace poco. El reencuentro se dio mediante un café que, según admitió, cambió el curso de la historia: “Ese café fue una situación de que, bueno, acá entro a jugar”. Sobre la foto que publicaron para blanquear la relación, explicó que fue una decisión de los dos: “Ella tenía la idea de subirla y coincidimos los dos”.

La pareja también habló del asunto en Dale Match, el ciclo que Tinelli conduce por Infobae en Vivo. Ante una pregunta sobre el “hilo rojo” que mencionaron al hacer público el romance, Lescano ubicó el origen en un primer encuentro de hace aproximadamente 17 años. “El hilo rojo viene hace como 17 años”, afirmó la entrenadora, y relató que aquella noche compartieron una cena sin que surgiera entonces un vínculo sentimental: “Tuvimos una charla. Ahí nos conocimos. No pasó nada”. Después mantuvieron contactos aislados, con cruces esporádicos en Uruguay durante algún verano.

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Marcelo Tinelli abrió su corazón y habló de su relación con Ágata Lescano

Tinelli también reveló que sus hijos ya conocen a Lescano y que la recibieron bien. “Mis chicas están muy contentas. Juani también. Todos la conocen”, señaló. Por su parte, Lescano resumió el presente de la pareja en diálogo con Puro Show: “Estamos felices”.

Lescano tiene 37 años, trabaja como entrenadora personal y fue campeona argentina y sudamericana de bikini fitness. En sus redes sociales, donde reúne a más de 27.000 seguidores, presenta su propuesta como “fitness consciente para mujeres reales”. Además del deporte, canta, toca la guitarra y es madre de un hijo.