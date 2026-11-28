Investigadores de la Universidad de Copenhague lograron que una planta emparentada con el tabaco sintetice paclitaxel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de la Universidad de Copenhague logró que una planta emparentada con el tabaco fabrique paclitaxel, una quimioterapia de uso frecuente. El estudio, publicado el 23 de noviembre en la revista Nature Chemical Biology, describe la ruta completa que sigue la planta para producir el fármaco.

El equipo está dirigido por Sotirios Kampranis. Trabajó con Nicotiana benthamiana, una especie del mismo género que el tabaco, según la agencia dpa. Los investigadores le introdujeron genes del tejo, el árbol de donde procede el paclitaxel, mediante la bacteria Agrobacterium tumefaciens.

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El paclitaxel se usa contra el cáncer de mama, de ovario, de cuello uterino y de nasofaringe, y contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas, según el equipo. Es un citostático natural: frena la división de las células cancerosas. Existe en la corteza del tejo del Pacífico (Taxus brevifolia), pero en cantidades escasas. Hoy se fabrica de forma semisintética, a partir de una sustancia presente en las agujas del tejo europeo (Taxus baccata).

Una ruta de 20 pasos intermedios, comprobada

Antes del estudio se conocían varios pasos de la ruta química que lleva al paclitaxel, pero había hipótesis distintas sobre algunos. Los autores verificaron cada paso en células de la planta. Para descartar que los compuestos vinieran del metabolismo normal de la planta, repitieron los pasos en levadura.

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Así reconstruyeron el camino completo: desde la sustancia de partida, el pirofosfato de geranilgeranilo, hasta el paclitaxel, con 20 productos intermedios. También determinaron en qué parte de la célula ocurre cada etapa.

El fármaco paclitaxel actúa como un citostático natural en terapias contra diversos tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores escriben que varios pasos clave se reparten entre distintos compartimentos de la célula y exigen traslados de los compuestos intermedios entre ellos: los plastos, el retículo endoplasmático, el citosol y los peroxisomas.

Al principio, la planta modificada producía apenas 0,104 microgramos de paclitaxel por gramo de peso seco. El equipo aplicó varios ajustes, entre ellos colocar varios genes en una sola hebra de ADN y elegir cepas de la bacteria más eficientes.

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Con eso el rendimiento aumentó más de 500 veces, hasta 61,05 microgramos por gramo de peso seco. Según los investigadores, esa cifra es comparable al contenido de paclitaxel en la corteza del tejo del Pacífico. Y definen su trabajo como una “prueba de concepto” de la producción del fármaco en plantas.

El resultado todavía no habilita una fabricación comercial. Los autores señalan que, para que sea económicamente viable, la ruta metabólica tendría que integrarse de forma estable en el genoma de la planta y mejorar su eficiencia.

Las modificaciones genéticas elevaron el rendimiento a 61,05 microgramos de paclitaxel por gramo de peso seco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un experto ve pocas ventajas por ahora

Heribert Warzecha, de la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania), calificó de “gran éxito” que los autores lograran cantidades similares a las de la corteza del tejo. Sin embargo, aclaró que hace falta mucho más trabajo: en su forma actual, el método no ofrece ventaja frente a la producción establecida.

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Warzecha explicó que producir el fármaco en cultivos de células de tejo, o aislar un precursor de las agujas y modificarlo químicamente, son procesos consolidados y optimizados en costos. Para cambiarlos, dijo, las ventajas de un método nuevo tendrían que ser enormes.

Según el experto, falta comprobar si la cantidad de paclitaxel obtenida en N. benthamiana puede aumentar más. Solo entonces, afirmó, el método sería “competitivo” frente a los actuales.