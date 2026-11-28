El gobernador bonaerense Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien reclamó "unidad nacional y firmeza diplomática" ante el Reino Unido tras el fallo del Tribunal del Mar

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Luego del revés diplomático que sufrió Argentina en el Tribunal del Mar frente al Reino Unido, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof cuestionó el pronunciamiento del organismo internacional y pidió “unidad nacional y firmeza diplomática” ante el conflicto por el archipiélago. Lo hizo, además, incluyendo críticas a la política exterior del presidente Javier Milei, a la que definió como un “desatino” y marcada por el “entreguismo”.

A través de un mensaje en las redes sociales, el ministro del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó varios puntos sobre la decisión que adoptó el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó —por 18 votos contra 3— las medidas provisionales que Argentina había solicitado para frenar el proyecto Sea Lion en aguas próximas a las Malvinas.

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“Más allá de las enormes y conocidas diferencias que tenemos con el Gobierno Nacional en esta y otras materias, algo debe quedar claro: como Nación, enfrentamos a una potencia colonial y nuclear que ocupa militarmente nuestro territorio”, planteó el funcionario de mayor confianza de Kicillof en el comienzo de su mensaje, que compartió desde su cuenta personal en la plataforma X.

Bianco, que calificó al Reino Unido como un país que aplica “una política colonial y desoye desde hace décadas las resoluciones de las Naciones Unidas”, cuestionó con dureza el fallo del TIDM. “Permitir sin freno la explotación unilateral de recursos en un territorio en disputa sienta un precedente inadmisible, contrariando la resolución 31/49 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales”, argumentó.

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El ministro Carlos Bianco advirtió que convalidar la explotación unilateral de hidrocarburos viola la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU.

Bajo esa lógica, apuntó el ministro, cualquier potencia militar podría “ocupar un territorio, explotar sus recursos y luego lograr que esa explotación sea convalidada”, lo que pondría “en riesgo la paz y la seguridad internacionales”.

“El Reino Unido demuestra una vez más que no aprendió las lecciones de la historia sobre el colonialismo. El mismo país que en otros foros invoca el derecho internacional viola desde 1833 la integridad territorial argentina, explota nuestros recursos y militariza nuestro mar. Así pone en riesgo la paz y la seguridad de la Argentina y de toda América del Sur”, fundamentó Bianco.

Sin embargo, sobre el final del posteo, el gobierno bonaerense no dejó pasar la fallida estrategia diplomática, y la política desplegada de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) sobre los recursos de la plataforma marítima argentina. Es que, con esa resolución, el consorcio de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration quedan sin restricciones inmediatas para avanzar con el cronograma de perforaciones previsto para marzo de 2027, mientras el arbitraje internacional continúa abierto.

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“Frente a este accionar, el gobierno de Milei dejó pasar casi nueve meses desde que Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión de invertir. Antes, había dedicado dos años a gestos de acercamiento al Reino Unido, a elogiar a Margaret Thatcher y a enviar el oro de los argentinos a Londres”, recordó Bianco. “Mientras tanto, nuestro país perdía apoyos construidos durante décadas debido a una política exterior que pasará a la historia por su desatino y entreguismo”, remató el funcionario “axelista”.

El arbitraje internacional sobre las actividades petroleras británicas continúa abierto (Relaciones Exteriores)

La sentencia del Tribunal del Mar fue leída este sábado por juez camerunés Maurice Kamga en Hamburgo. El fallo representa un revés en esta instancia del ámbito internacional para evitar que los ingresos de la explotación petrolera financien y consoliden la presencia británica en las Islas, antes de que haya una resolución definitiva sobre la soberanía, que históricamente se tramitó ante el Comité de Descolonización de la Naciones Unidas (ONU), otro organismo.

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En clave electoral, Bianco afirmó que esa política exterior libertaria “tiene fecha de vencimiento”, al señalar que terminará en diciembre de 2027, cuando se elija a un nuevo presidente, y planteó los principales puntos en los que deberá hacer hincapié un posible gobierno bajo otro signo político.

“Deberemos abordar como país y de manera integral los desafíos de la Cuestión Malvinas para romper el statu quo de la ocupación británica”, sostuvo. “Tendremos que articular una diplomacia coherente en los planos bilateral, regional y multilateral —continuó—; recuperar los apoyos perdidos; fortalecer nuestras capacidades de disuasión en todos los niveles y sostener una estrategia ambiciosa para contar con más herramientas, alianzas y vías de acción.

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“Con unidad nacional, firmeza diplomática y respeto al derecho internacional, seguiremos defendiendo nuestra soberanía. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, finalizó el ministro de Gobierno bonaerense.