La productora de Luis Ventura contó cómo fue el episodio que provocó que se descompensara

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La salud de Luis Ventura generó preocupación luego de que sufriera una descompensación que derivó en su internación en la Clínica La Trinidad de Quilmes. Alicia Pedrelli, amiga del periodista y productora de Secretos verdaderos, contó en LAM que los médicos lograron estabilizarlo, que permanece en una sala común y que, en principio, continuará bajo observación hasta el lunes.

Pedrelli habló con Ángel de Brito, Laura Ubfal, Denisse Dumas y Pepe Ochoa para reconstruir las horas previas al cuadro. Según relató, pudo comunicarse directamente con Ventura antes de salir al aire y decidió acercarse al programa para transmitir un mensaje de tranquilidad. “Recién hablé con él. Vine más que nada para tranquilizar”, expresó.

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La productora señaló que el conductor llegó a la grabación de Secretos verdaderos con una anticipación poco habitual. “Vino muy temprano, media hora antes, algo muy raro en Luis. Llegó muy cansado. Yo lo vi un poco caído, pero me dijo que estaba cansado”, explicó. Ventura había tenido una reunión por la mañana en la que, de acuerdo con su amiga, hubo un intercambio de opiniones que pudo haberlo afectado.

Durante el programa, recibió nuevos llamados telefónicos. Pedrelli le recomendó que cortara con esas comunicaciones y trató de distenderlo antes de comenzar la grabación. “Le dije: ‘Cerrá el teléfono y no contestes más a nadie’. Empezamos a hacer un ejercicio de buena onda, de reírnos, y se enganchó”, detalló.

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El presidente de APTRA tenía que viajar a Miami para la nueva edición de la entrega de premios (Video: SQP-América TV)

A pesar del cansancio, Ventura grabó dos emisiones especiales por Navidad. Pedrelli indicó que pudo cumplir con ambas jornadas y que el resultado la sorprendió por la velocidad con la que resolvió el trabajo. “Hicimos dos programas. Los hizo bien, divertidos y rápido, algo que no pasa nunca”, comentó sobre el desempeño del conductor.

Al finalizar la grabación, ambos mantuvieron una conversación en la que la productora volvió a advertir que lo veía agotado. La respuesta de Ventura dejó expuesto el nivel de exigencia que, según su entorno, sostiene en su rutina diaria. “Le dije que estaba bien, pero que lo veía cansado. Me contestó: ‘Estoy muy cansado, pero ya va a pasar’. Le marqué que tenía muchas cosas y él respondió: ‘Sí, pero tengo que cumplir con todo’”, reprodujo Pedrelli.

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Para la productora, esa necesidad de responder a cada compromiso fue un factor central en el episodio. “El cumplir con todo lo llevó a tener una descompensación”, afirmó. Ante la consulta de De Brito por las características del cuadro, precisó que hubo una alteración en los valores de presión arterial: “La presión baja se le bajó y la presión alta se le subió. Llegaba a diez, veinte, y no es una pavada”.

Luis Ventura permanece internado en observación en la Clínica La Trinidad de Quilmes tras sufrir una descompensación

Ventura tenía previsto viajar a Miami para asistir a los Martín Fierro Latino, pero antes planeaba pasar por una radio. Pedrelli explicó que ya llevaba el equipaje en el auto y que su intención era cumplir con una breve participación antes de dirigirse al aeropuerto de Ezeiza. “Iba a pasar por la radio para cumplir con la radio, cinco minutos. Tenía la valija en el auto y ya lo llevábamos para Ezeiza”, sostuvo.

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El plan cambió cuando personas de la emisora advirtieron que el periodista se encontraba agitado. Pedrelli no pudo confirmar si Ventura llegó a salir al aire, aunque describió el estado que le comunicaron desde ese lugar. “Lo ven mal. Se sentía nervioso, agitado. Todos pensaron que era por el viaje y porque estaba desde las cinco de la mañana haciendo cosas”, relató.

Tras recibir el aviso, Omar, socio de Ventura, fue a buscarlo y lo llevó a la Clínica La Trinidad de Quilmes, el centro de salud al que el conductor suele recurrir. “Lo llamaron a Omar, vino y se lo llevó a La Trinidad de Quilmes, que es donde él quiere estar siempre. Ahí lo internaron en observación”, contó Pedrelli. Sobre los plazos de recuperación, agregó: “Por lo menos hasta el lunes no va a salir”.

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La internación obligó a suspender el viaje del presidente de APTRA a Miami para la ceremonia de los Martín Fierro Latino

La internación obligó a cancelar el viaje del presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Consultada acerca de quién podría hablar en su nombre en la ceremonia de Miami, Pedrelli estimó que esa responsabilidad recaería en el organizador del evento. Ventura, de 70 años, no podrá estar presente en la entrega mientras continúe con controles médicos.

En el estudio también surgió el tema de los hábitos cotidianos del periodista. Pedrelli señaló que bajó entre 14 y 18 kilos, aunque advirtió que el problema no pasa por la alimentación sino por la falta de descanso. “No tiene horario de sueño. Por ahí me habla a la una y media de la mañana y a las cinco ya está saliendo para Canal 29”, dijo.

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La productora definió a Ventura como una persona comprometida con cada una de sus obligaciones, sin distinguir entre trabajos grandes o pequeños. “Le da importancia a todo por igual. Es un apasionado del trabajo y no mide esfuerzo para cumplir con todo”, señaló.

Respecto de su familia, Pedrelli contó que Facundo Ventura se encuentra en Miami y que la comunicación con esa ciudad presentó dificultades durante la jornada. “Facundo está allá controlando, pero no sabía. La comunicación con Miami estuvo fatal y estuvimos todo el día tratando de hacer un Zoom”, explicó.

Ventura conserva su teléfono celular y respondió mensajes de personas cercanas, pese a las recomendaciones de descanso. Pedrelli contó que le pidió que lo apagara para evitar nuevas exigencias, pero el conductor no aceptó. “El teléfono no se lo van a sacar. Le dije: ‘Apagá el teléfono’. No hizo caso. Me están internando a mí, así que por favor te pido que apagues el teléfono vos”, recordó entre risas.

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La productora insistió en que el cuadro se encuentra controlado y que el objetivo inmediato es que el periodista reduzca el ritmo de actividad. “Está mejor”, aseguró al cierre de su intervención. Por el momento, continuará internado en Quilmes y su evolución seguirá bajo supervisión médica.