Las escenas más emblemáticas del legendario campeón mundial

Guardar

Roberto Mano de Piedra Durán, campeón mundial en cuatro divisiones, dejó una de las colecciones de nocauts más amplias del boxeo al combinar potencia, presión y resistencia en peleas de hasta 15 asaltos. Sus definiciones ante campeones, invictos y rivales de mayor tamaño explican por qué su carrera sigue asociada a los grandes nombres libra por libra.

El panameño disputó 119 combates (103-16-0) entre el 23 de febrero de 1968 y el 14 de julio de 2001, con 103 victorias y una estadística impactante: 70 triunfos fueron por nocaut. Ese registro incluyó celebraciones ante Ken Buchanan, Esteban de Jesús, Carlos Palomino, Sugar Ray Leonard, Pipino Cuevas, Davey Moore e Iran Barkley, además de los argentinos Jorge Locomotora Castro y Omar González.

PUBLICIDAD

Uno de sus triunfos más importantes por nocaut ocurrió contra Monroe Brooks, quien cayó en el octavo asalto en el Madison Square Garden en 1978 tras una serie de golpes en el dorso. El combate ocurrió después de la unificación del peso ligero y antes de que Durán abandonara la división. Un año antes, en 1977, castigó de forma sostenida a Vilomar Fernández hasta conseguir el nocaut en el 13° asalto.

Otro nocaut recordado por una derecha contundente llegó contra José Vásquez en 1974, combate que se llevó a cabo en Puerto Rico. En 1971, Hiroshi Kobayashi había sido campeón mundial superpluma cuando enfrentó a Durán. El panameño, que todavía no había ganado una corona mundial, lo noqueó en el séptimo asalto y quedó cerca de una oportunidad titular, en otro golpe que marcó su trayectoria.

PUBLICIDAD

Roberto Durán consiguió 70 de sus 103 victorias por nocaut (Grosby)

Esteban de Jesús fue uno de sus grandes rivales a lo largo de su carrera, con una trilogía que terminó en 1978 con un nocaut técnico en el 12° asalto. Durán había sufrido frente a él la primera derrota de su carrera, pero en el cierre de la serie lo derribó y obtuvo la detención en el último tercio de la pelea.

Ese triunfo unificó el peso ligero y excedió el valor de una defensa ordinaria. De Jesús era el rival que había interrumpido la marcha inicial del panameño y su derrota selló el dominio de Durán en la división.

PUBLICIDAD

Otro KO recordado de Mano de Piedra llegó contra el invicto Lou Bizzarro en 1976. Durán lo derribó en varias oportunidades y lo noqueó también en el 14° asalto. La defensa de título mostró que podía conservar su poder de golpeo en peleas prolongadas.

Contra Álvaro Rojas en 1976, Roberto Durán se lució con una impactante seguidilla de golpes que terminó con el costarricense en el suelo en el primer round. Cerca del final de su carrera, en 1993, el panameño continuó con un nivel elevado dentro del cuadrilátero y su victoria contra Sean Fitzgerald es una de las más recordadas: después de caer en la cuarta tanda, se repuso con un uppercut en el sexto para ganar.

PUBLICIDAD

Ray Lampkin resistió 13 asaltos antes de caer noqueado en el 14° en 1975. El castigo al cuerpo y la cabeza terminó por quebrar a un rival que sostuvo una pelea de alta exigencia física. No obstante, la definición llegó con un golpe limpio sobre el rostro de su contrincante.

Otro de los nocauts más importantes de su carrera ocurrió en 1983 contra Davey Moore. El estadounidense era campeón mundial, más joven, y perdió el título superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo después de ocho asaltos de presión y castigo preciso. Durán venció a su rival luego de una actuación basada en el desgaste acumulado, con golpes que redujeron las respuestas del contrincante a medida que avanzaba el combate: el definitivo llegó sobre el costado de su dorso en el octavo round.

PUBLICIDAD

Roberto Durán Samaniego fue campeón mundial ligero, wélter, superwélter y mediano (Shutterstock)

Nacido el 16 de junio de 1951 en Panamá, Roberto Durán Samaniego fue campeón mundial ligero, wélter, superwélter y mediano. En 1989 obtuvo el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo al vencer a Iran Barkley, con 37 años y frente a un rival naturalmente más grande.

Su boxeo no se reducía a la pegada que le dio el apodo de “Manos de Piedra”. Combinaba defensa de cintura, contragolpe, pelea en corta distancia, golpes curvos desde posiciones incómodas y una lectura precisa de los ritmos de cada combate.

En su mejor etapa podía cortar el ring, desgastar con golpes al cuerpo y dominar los intercambios mediante hombros y antebrazos. Esa variedad técnica sostuvo la presión que caracterizó sus actuaciones como ligero. Durán venció a Leonard en Montreal y protagonizó en Nueva Orleans una de las derrotas más comentadas de su tiempo. Fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

PUBLICIDAD