Javier Lozano y Gonzalo Aziz: una amistad que comenzó en enero de 2003

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La muerte de Javier Lozano a los 66 años conmocionó al ambiente periodístico y generó una ola de mensajes de despedida entre sus colegas y compañeros de trabajo en las últimas cuatro décadas entre TN y El Trece. Uno de ellos fue Gonzalo Aziz, actualmente conductor de Infobae en Vivo, quien forjó una profunda relación con Lozano durante su trabajo en las señales de Constitución.

En un profundo texto acompañado por fotografías de estos años juntos, Gonzalo ensayó un texto desde lo más profundo de su corazón para despedir a alguien que fue mucho más que un periodista. “Así te voy a recordar, Javo querido amigo… Espalda con espalda, siempre cuidándonos, acompañándonos, desde aquel enero de 2003”, escribió, en referencia al año en que ingresó a TN como pasante y con una imagen de tantas cobertas en la calle.

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El conductor reconstruyó el momento exacto en que se conocieron, cuando él daba sus primeros pasos en el oficio y Lozano ya era una figura reconocida de la pantalla. “Fuiste mi primer amigo de Canal 13/TN. Yo recién empezaba en esto. Vos ya eras un consagrado. Y con esa simpleza y humildad que te caracterizó siempre te acercaste de la nada”, evocó, y transcribió aquel diálogo inicial: “‘Pibe, ¿sos de Adrogué? ¿Jugás al tenis?’”, le preguntó Lozano. La anécdota continuó con una invitación casi improvisada: “Al día siguiente cazamos las bicis y estábamos peloteando en polvo de ladrillo, dándole inicio a esta amistad entrañable que nos unió muy fuerte”.

Gonzalo Aziz, Mario Markic y Javier Lozano en una cobertura para TN

El texto incluyó también un tributo a la trayectoria profesional de Lozano, que Aziz definió como un espejo para quienes trabajan en el periodismo televisivo. “Fuiste y serás un ejemplo para todos los que buscamos hacer periodismo en televisión. Sí, periodismo. Porque vos fuiste un profesional impecable, una pluma envidiable, una corrección y entereza al aire que hacía que te miremos con profunda admiración”, escribió. Y agregó un rasgo que, según sus palabras, lo distinguía del resto: “Jamás te importó la fama. Tu norte siempre fue ser un buen profesional sin dejar de ser jamás una buena persona. Y lo lograste”.

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La integridad apareció como otro de los ejes centrales del mensaje. “Una PERSONA ÍNTEGRA. En un ambiente que todo el tiempo te invita a tomar el camino equivocado, vos siempre tomaste el correcto, jamás dejando de ser quien fuiste, cuidando de tu familia y tus amigos, respetando tus valores”, sostuvo el actual conductor de Infobae al Regreso, al tiempo que reconoció el respaldo que recibió de su colega en los momentos más complicados de su carrera: “Me acompañaste en mis momentos más difíciles, me acompañaste en todas mis decisiones profesionales, me cuidaste aguerridamente siempre cuando las cosas se complicaron”.

Gonzalo Aziz despidió a Javier Lozano con un conmovedor posteo en redes

Entre los párrafos, el conductor subrayó un dato que atraviesa buena parte de los mensajes de despedida que circularon tras la noticia: la ausencia de conflictos o malas palabras hacia Lozano entre sus colegas. “No hay una sola persona en el ambiente periodístico que haya hablado mal de vos. Y lo mejor: vos jamas hablaste mal de nadie”, escribió.

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Gonzalo Aziz, Sergio Lapegüe, Javier Lozano, Ricardo Pipino y Rubén García: postales de una amistad

El mensaje cerró con una mención al grupo que formaban con el conductor Sergio Lapegüe y los productores Ricardo Pipino y Rubén García. “Una hermosa banda de amigos que siempre estará firme junto a Erica, Seba, Nacho y Facu. Quédate siempre tranquilo de eso. Somos familia”, escribió, en referencia a la esposa y los hijos de Lozano. “Hasta siempre, Cabeza querido. Gracias por ser mi amigo y ejemplo. Te quiero mucho, Pincha”, se despidió Aziz y dejó una posdata con una mezcla de consejo y resignación: “El tiempo es veloz, amigos. La vida corre más rápido de lo que parece…”.