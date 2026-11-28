Fabián Mazzei fue sometido a una operación de columna cervical (Instagram)

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Fabián Mazzei fue operado de la columna cervical en una intervención que, según su pareja, Araceli González, resultó exitosa y marcó un antes y un después en su calidad de vida. La actriz difundió la noticia a través de tres publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que compartió detalles médicos del procedimiento, fotografías desde la clínica y mensajes de alivio y celebración junto a familiares y amigos.

La primera señal pública llegó con una fotografía de Mazzei recostado en una cama de hospital, con un cuello ortopédico. González acompañó la imagen con las palabras: “Con gran alegría comunicamos que Mazzei salió muy bien de su operación”. En ese mismo posteo, la actriz precisó el origen de la foto: “Esta foto nos envió él a 6 horas de operarse, en el grupo de nuestra familia”. Y añadió: “Está bien. Está feliz. Su calidad de vida cambió”.

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González también le dedicó un mensaje directo a su pareja: “Vos sos la mejor película de mi vida. Volviste a nacer, bebé. Te adoro. Te amamos. Por más vida de la linda. Por más vivencias. Por más viajes. Por más proyectos”. Luego cerró esa primera publicación con una reflexión sobre el momento que atravesaban como familia: “Nos da felicidad verte así. La vida continúa... Somos familia. Somos nido. Estamos juntos. Gracias a la familia, hijos y amigos por estar”. Entre las cuentas que etiquetó están las de sus hijos Tomás Kirzner y Flor Torrente entre otros seres queridos.

Araceli agradeció el apoyo que recibió durante este duro momento (Instagram)

En una segunda publicación, que hizo en sus historias, González compartió una imagen junto a Mazzei, con ambos rostros muy cerca el uno del otro y sonrientes, musicalizada con el tema “Rodéate”, de Nico Salas. El texto decía: “Gracias familia y amigos. Hoy festejamos nuevamente la vida. Y no es poca cosa”. González volvió a etiquetar a quienes habían estado presentes y sumó una última línea: “Y todos los que llamaron. Está feliz”.

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En otra historia decidió dar un poco de detalles acerca de lo ocurrido. “Queremos contarles que ayer fue sometido a una cirugía de columna cervical, en la que se abordaron las vértebras C3, C4, C5, C6 y parte de la C7, para liberar una compresión en la médula que estaba afectando su circulación y provocándole adormecimiento en manos y pies, deteriorando su calidad de vida”, escribió González.

El actor tuvo que ser operado para liberar una compresión en la médula

Sobre el resultado del procedimiento, señaló: “A pesar de los riesgos propios de una intervención tan delicada, la operación fue un éxito. Hoy se encuentra bien, estable y ya pudo pararse y caminar. Sus primeras 24 horas de recuperación fueron excelentes: prácticamente no necesitó medicación de rescate gracias al gran trabajo del equipo de Manejo del Dolor del hospital y a su fortaleza”.

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En ese mismo posteo, la actriz de Alma Mía destacó el trabajo del equipo médico: “Gracias a su cirujano Dr. Gonzalo Kido (Equipo del Dr. Marcelo Greenberg) y a todo quienes fueron parte. Gran trabajo. Admiración total por lo que han hecho. Mis respetos a médicos maravillosos que entregan sus días a curar y sanar vidas”. La actriz también subrayó el sostén afectivo que rodeó a Mazzei durante la internación: “Está muy feliz, tranquilo y acompañado en todo momento por su familia y amigos, que nos turnamos para que nunca esté solo”. Cerró el mensaje con un agradecimiento dirigido al público: “Nuevamente, gracias por el respeto y por estar pendientes de él. Ara”.