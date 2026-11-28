Fabián Mazzei fue operado de la columna cervical en una intervención que, según su pareja, Araceli González, resultó exitosa y marcó un antes y un después en su calidad de vida. La actriz difundió la noticia a través de tres publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que compartió detalles médicos del procedimiento, fotografías desde la clínica y mensajes de alivio y celebración junto a familiares y amigos.
La primera señal pública llegó con una fotografía de Mazzei recostado en una cama de hospital, con un cuello ortopédico. González acompañó la imagen con las palabras: “Con gran alegría comunicamos que Mazzei salió muy bien de su operación”. En ese mismo posteo, la actriz precisó el origen de la foto: “Esta foto nos envió él a 6 horas de operarse, en el grupo de nuestra familia”. Y añadió: “Está bien. Está feliz. Su calidad de vida cambió”.
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González también le dedicó un mensaje directo a su pareja: “Vos sos la mejor película de mi vida. Volviste a nacer, bebé. Te adoro. Te amamos. Por más vida de la linda. Por más vivencias. Por más viajes. Por más proyectos”. Luego cerró esa primera publicación con una reflexión sobre el momento que atravesaban como familia: “Nos da felicidad verte así. La vida continúa... Somos familia. Somos nido. Estamos juntos. Gracias a la familia, hijos y amigos por estar”. Entre las cuentas que etiquetó están las de sus hijos Tomás Kirzner y Flor Torrente entre otros seres queridos.
En una segunda publicación, que hizo en sus historias, González compartió una imagen junto a Mazzei, con ambos rostros muy cerca el uno del otro y sonrientes, musicalizada con el tema “Rodéate”, de Nico Salas. El texto decía: “Gracias familia y amigos. Hoy festejamos nuevamente la vida. Y no es poca cosa”. González volvió a etiquetar a quienes habían estado presentes y sumó una última línea: “Y todos los que llamaron. Está feliz”.
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En otra historia decidió dar un poco de detalles acerca de lo ocurrido. “Queremos contarles que ayer fue sometido a una cirugía de columna cervical, en la que se abordaron las vértebras C3, C4, C5, C6 y parte de la C7, para liberar una compresión en la médula que estaba afectando su circulación y provocándole adormecimiento en manos y pies, deteriorando su calidad de vida”, escribió González.
Sobre el resultado del procedimiento, señaló: “A pesar de los riesgos propios de una intervención tan delicada, la operación fue un éxito. Hoy se encuentra bien, estable y ya pudo pararse y caminar. Sus primeras 24 horas de recuperación fueron excelentes: prácticamente no necesitó medicación de rescate gracias al gran trabajo del equipo de Manejo del Dolor del hospital y a su fortaleza”.
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En ese mismo posteo, la actriz de Alma Mía destacó el trabajo del equipo médico: “Gracias a su cirujano Dr. Gonzalo Kido (Equipo del Dr. Marcelo Greenberg) y a todo quienes fueron parte. Gran trabajo. Admiración total por lo que han hecho. Mis respetos a médicos maravillosos que entregan sus días a curar y sanar vidas”. La actriz también subrayó el sostén afectivo que rodeó a Mazzei durante la internación: “Está muy feliz, tranquilo y acompañado en todo momento por su familia y amigos, que nos turnamos para que nunca esté solo”. Cerró el mensaje con un agradecimiento dirigido al público: “Nuevamente, gracias por el respeto y por estar pendientes de él. Ara”.
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