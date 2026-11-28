Horarios del partido:
17.00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
16.00 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
15.00 Colombia, Ecuador y Perú
14.00 México
22.00 España
*Televisarán en Argentina Telefé, Fox Sports y Disney+
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Probables formaciones:
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Fabricio Pérez; Tiago Palacios, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Flaco López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira
Estudiantes de La Plata va por la quinta Copa Libertadores de su historia ante un Palmeiras que mostró su poderío en el último tiempo y pretende alcanzarlo con cuatro. En el estadio Centenario de Montevideo hay olor a mística y uno de los dos hará historia. El campeón se clasificará al Mundial de Clubes y además se adjudicará una importante suma de dinero. Por su parte, el equipo argentino sellará su boleto para la próxima Libertadores solamente si gana, ya que de lo contrario disputará la Sudamericana 2027. Se espera una movilización histórica de fanáticos pincharratas representada con unas 30.000 almas del otro lado del Río de la Plata. En Uruguay, arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela.
¡Bienvenidos a la previa de Estudiantes-Palmeiras por la final de la Copa Libertadores!