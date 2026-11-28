Estudiantes de La Plata va por la quinta Copa Libertadores de su historia ante un Palmeiras que mostró su poderío en el último tiempo y pretende alcanzarlo con cuatro. En el estadio Centenario de Montevideo hay olor a mística y uno de los dos hará historia. El campeón se clasificará al Mundial de Clubes y además se adjudicará una importante suma de dinero. Por su parte, el equipo argentino sellará su boleto para la próxima Libertadores solamente si gana, ya que de lo contrario disputará la Sudamericana 2027. Se espera una movilización histórica de fanáticos pincharratas representada con unas 30.000 almas del otro lado del Río de la Plata. En Uruguay, arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela.