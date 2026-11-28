El Portal de Datos HuBMAP reúne información celular y molecular de 501 donantes a partir del trabajo de 600 investigadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando una enfermedad altera un órgano, los investigadores necesitan una referencia de tejidos sanos para saber cómo funcionaba antes y qué ocurre con sus células. Sin esa referencia, es más difícil distinguir qué cambios se vinculan con una patología y cuáles corresponden a las diferencias naturales entre personas o tejidos.

Con ese objetivo, una red de más de 600 investigadores de más de 60 instituciones reunió, durante ocho años, miles de registros de tejidos humanos sanos en el Portal de Datos HuBMAP. La plataforma pública concentra información sobre células, órganos y tejidos de 501 donantes, disponible para su consulta en línea.

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El recurso fue descrito en un estudio publicado en la revista Nature Communications. Su principal aporte es ofrecer una base común de comparación entre tejidos sanos y aquellos afectados por enfermedades, además de permitir el estudio de los cambios que produce el envejecimiento.

El equipo científico fijó reglas comunes de procesamiento para estandarizar los datos obtenidos en diferentes laboratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma reúne 9.316 conjuntos de datos de 29 tipos de órganos

El portal reúne 9.316 conjuntos de datos obtenidos mediante 26 tipos de análisis y correspondientes a 29 clases de órganos. Incluye imágenes tomadas con microscopio, información genética, como ADN y ARN, mediciones de proteínas y datos sobre la obtención y el procesamiento de cada muestra.

Reunir ese material no basta para compararlo. Una imagen o una medición realizada con una técnica puede dar resultados difíciles de cotejar con los de otro laboratorio. Para evitarlo, el equipo estableció reglas comunes para registrar la información y métodos de procesamiento que ordenan los resultados con criterios equivalentes.

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Un estudio en la revista Nature Communications presentó este recurso para comparar tejidos sanos con órganos afectados por patologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio indica que esta estandarización permite integrar datos provenientes de distintas técnicas, órganos y donantes en una misma plataforma. La colección no representa por igual a toda la población ni cubre de la misma manera todos los tejidos, una limitación que los autores señalan en el trabajo.

El atlas aporta una referencia de salud para estudiar las enfermedades

HuBMAP se suma a otros proyectos que reúnen información sobre tejidos afectados por distintas patologías. Su función es aportar el punto de comparación: datos de órganos y tejidos sin enfermedad que ayuden a interpretar los cambios detectados en células y moléculas.

“Para entender la enfermedad, primero hay que saber cómo luce la salud”, afirmó Morgan Turner, directora de operaciones científicas de un laboratorio de la Escuela de Medicina de Harvard y primera autora del trabajo, según el comunicado de prensa de la institución.

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El portal combina información célula por célula con mapas que muestran dónde se ubican células y moléculas dentro de un tejido. Esta doble mirada permite relacionar la actividad de una célula con el lugar que ocupa en un órgano. Según se detalla en el estudio, ningún otro recurso individual reunía hasta entonces datos de esta escala y diversidad en una sola base.

La plataforma reúne 9.316 conjuntos de datos de 29 clases de órganos a través de 26 tipos de análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto fue liderado desde la Escuela de Medicina de Harvard junto con equipos del Centro de Supercomputación de Pittsburgh, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Stanford, entre otras instituciones. La colaboración permitió incorporar resultados obtenidos con métodos diferentes y someterlos a controles comunes.

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“El portal brinda acceso a los datos y a herramientas para analizar las relaciones entre los billones de células que componen un cuerpo humano sano”, afirmó Nils Gehlenborg, profesor de informática biomédica en el Instituto Blavatnik de la Escuela de Medicina de Harvard e investigador principal de un laboratorio de esa institución, según el comunicado de prensa de la universidad.

El sitio permite revisar los datos antes de descargarlos

La plataforma permite buscar información por sistema orgánico, genes o tipos de células. También ofrece imágenes y gráficos para que los equipos de investigación evalúen si el material disponible puede responder una pregunta concreta antes de descargar archivos de gran tamaño.

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Por ejemplo, es posible consultar qué genes están activos en una muestra y en qué cantidad, además de revisar la ubicación de las células dentro de un tejido. Quienes necesiten hacer estudios más complejos pueden descargar los archivos y trabajar con programas de análisis disponibles de forma abierta.

La infraestructura mantendrá los datos disponibles por al menos diez años y restringe el acceso a la información genética sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de la información tiene acceso restringido. Es el caso de algunos datos genéticos que podrían permitir identificar a los donantes y que requieren una autorización previa. El resto del material publicado puede consultarse sin costo.

El consorcio prevé ampliar la colección con nuevos órganos, tipos de análisis y herramientas en línea. Philip Blood, director científico del Centro de Supercomputación de Pittsburgh y coautor del estudio, afirmó, según un comunicado de HuBMAP, que la infraestructura buscará mantener los datos y recursos disponibles durante al menos los próximos 10 años.

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