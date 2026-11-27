Las organizaciones de protección animal buscan ejemplares dispersos por Mazovia desde la semana pasada, ante el riesgo que representan las bajas temperaturas nocturnas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Decenas de perros de raza Pomerania aparecieron abandonados en bosques, campos y caminos rurales de los alrededores de Varsovia, Polonia, en lo que las organizaciones protectoras sospechan fue el descarte masivo de un criadero clandestino. Desde la semana pasada, voluntarios y fundaciones de protección animal recorren distintos puntos de la región de Mazovia para localizarlos antes de que las temperaturas nocturnas pongan en riesgo su vida.

La operación involucra a más de 20 voluntarios que rastrean zonas boscosas en los municipios de Garwolin, Kołbiel y Otwock. El portal polaco Digital Nexus informó que también se desplegó un dron con cámara térmica para detectar a los animales escondidos entre la vegetación. Los perros aparecen dispersos en un radio de entre 15 y 20 kilómetros, lo que sugiere que fueron dejados en distintos puntos de forma deliberada.

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La Fundación Judyta presentará una denuncia ante la fiscalía por crueldad animal

Más de 20 voluntarios rastrean con un dron térmico a los animales dispersos en Mazovia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación para Cachorros Judyta, -organización sin fines de lucro polaca dedicada al rescate y cuidado de perros abandonados- que lidera el rescate junto a la Fundación Trop Warszawa, informó que en las primeras etapas del operativo ya lograron capturar y poner a salvo cerca de 30 ejemplares, aunque advirtieron que el total de animales abandonados en la zona es de “varias decenas” y que aún quedaban perros sueltos en el terreno.

“Entregaremos la documentación completa a las autoridades y exigiremos que la persona responsable enfrente las consecuencias”, señaló la fundación en un comunicado recogido por Digital Nexus. La abogada de la organización, Katarzyna Topczewska, afirmó que es el primer caso registrado en el que se abandona una cantidad tan grande de perros de raza pura en Polonia.

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La policía de Garwolin abrió una investigación. También, la subinspectora Małgorzata Pychner confirmó que los efectivos fueron notificados por inspectores, aunque hasta el momento no se identificó públicamente a ningún responsable. Los voluntarios sospechan que parte de los animales proviene de un criadero en Parysów, donde una intervención previa encontró 28 animales en condiciones de abandono. Se anunciaron pruebas genéticas para determinar si los perros hallados en los bosques provienen de ese lugar.

Los animales presentan fracturas, tumores y enfermedades transmitidas por parásitos

El estado sanitario de los rescatados es grave. Entre los problemas identificados figuran fracturas, tumores, enfermedades de piel, infestaciones parasitarias y alteraciones ortopédicas. Cuatro hembras parieron recientemente, dato que refuerza la hipótesis de una cría intensiva ilegal orientada a la venta de cachorros.

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La Fundación Judyta confirmó que varios perros necesitaron atención veterinaria de urgencia. Los diagnósticos incluyen giardiasis, sarna y babesiosis, una enfermedad grave transmitida por garrapatas. Otros ejemplares presentaban pérdida de pelo generalizada y heridas compatibles con negligencia prolongada. La mayoría son hembras adultas y enfermas, lo que para los protectores es un indicio más de que todas provienen de un mismo origen.

Algunos ejemplares requirieron atención veterinaria urgente por giardiasis, sarna y babesiosis, además de heridas, pérdida generalizada de pelo y alteraciones ortopédicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fundación pide a los vecinos que no intenten capturar a los perros por su cuenta

El comportamiento de los animales complica el operativo. Mientras algunos se acercan a los voluntarios, otros huyen al detectar presencia humana y se refugian en zonas de vegetación densa, lo que obliga a los equipos a invertir más tiempo y aumenta el riesgo de que se internen en áreas más alejadas.

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La Fundación Judyta emitió una advertencia pública: los vecinos no deben perseguirlos ni intentar capturarlos. La recomendación es registrar el lugar exacto donde se vio al animal —con hora, dirección de movimiento y una foto si es posible— y enviar esa información a los perfiles de la fundación en redes sociales.

Llevarlos a domicilios particulares, advirtió la organización, puede interferir con la documentación veterinaria que podría usarse como prueba judicial. Según el medio, las bajas temperaturas nocturnas agravan la situación de los animales que aún permanecen a la intemperie en la región de Mazovia.