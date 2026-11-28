Visualización científica basada en la técnica MIP-ODT que registra el movimiento en tres dimensiones de gotas lipídicas dentro de una célula. En la imagen térmica se identifican puntos amarillos sobre los ejes X e Y en micrómetros, junto con un indicador en tiempo real de la posición vertical en nanómetros a lo largo de una secuencia de 3,64 segundos. La escala lateral mide las variaciones en el índice de refracción.

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Registrar células vivas en detalle exige observar el interior de una célula viva mientras funciona, y es uno de los grandes desafíos de la biología. Sus componentes se mueven, se reorganizan y reaccionan en fracciones de segundo. Sin embargo, registrar esos cambios en tiempo real, en tres dimensiones y sin alterar la muestra ha sido difícil.

Muchos métodos emplean tintes o marcadores fluorescentes que pueden afectar a las células y limitan la cantidad de moléculas que es posible observar al mismo tiempo. Frente a esa limitación, investigadores de la Universidad de Tokio desarrollaron una técnica capaz de registrar el interior celular en tres dimensiones sin marcadores químicos.

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El sistema obtiene 19,2 imágenes por segundo, unas 400 veces más rápido que los métodos comparables anteriores, que llegaban a 0,05 imágenes por segundo. Un estudio publicado en la revista Nature Communications describe cómo esta velocidad permite examinar procesos biológicos que antes no podían seguirse mientras ocurrían.

El sistema captura 19,2 imágenes por segundo y supera en 400 veces la velocidad de los métodos precedentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica usa luz infrarroja para hacer vibrar los enlaces químicos de las moléculas que hay dentro de la célula. Cada tipo de molécula responde a una frecuencia particular, de modo que esas señales permiten elaborar un mapa de su composición interna. Después, la luz visible detecta pequeños cambios producidos por el calentamiento, sin añadir sustancias externas.

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El sistema obtiene una imagen completa en 52 milisegundos

Hasta ahora, el mayor obstáculo era la velocidad. Para reconstruir una imagen tridimensional, los equipos debían tomar fotografías desde varios ángulos y reunirlas después. Ese procedimiento demoraba varios segundos y no permitía observar fenómenos que suceden en milisegundos.

El grupo resolvió esa dificultad con dos cambios. Incorporó un modulador espacial de luz, un dispositivo que cambia rápidamente la dirección de la iluminación, y aumentó la relación señal-ruido, es decir, redujo las interferencias que dificultan distinguir la información útil en cada captura. Así evitó promediar varias tomas en cada ángulo de iluminación para obtener una señal nítida. El nuevo sistema completa un volumen tridimensional en 52 milisegundos.

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El método rastreó en tres dimensiones el trayecto de gotas de grasa y detectó difusión subdifusiva dentro de la célula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hemos desarrollado una nueva técnica que alcanza 19,2 imágenes por segundo, lo que nos permite adquirir una imagen tridimensional completa cada 52 milisegundos, aproximadamente 400 veces más rápido que los enfoques anteriores”, explicó Masato Fukushima, autor principal del estudio y estudiante de doctorado del Departamento de Física, según el comunicado de prensa de la universidad.

El método siguió en tres dimensiones el recorrido de gotas de grasa

Para probar el sistema, el equipo observó gotas lipídicas, estructuras que almacenan grasas y participan en el manejo de la energía dentro de las células. Las examinó en células vivas tratadas con ácido oleico, una sustancia que favorece la formación de esas gotas.

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La herramienta permitió seguir sus desplazamientos en las tres dimensiones del espacio. Las imágenes planas no registran bien los movimientos en profundidad y, por eso, pueden mostrar una actividad menor que la real.

El barrido de frecuencias de luz infrarroja identifica en un segundo regiones ricas en proteínas, grasas y ácidos nucleicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio detalla que las trayectorias revelaron difusión subdifusiva, un movimiento más lento y limitado que el de una partícula libre. Este comportamiento se asocia con la gran concentración de componentes dentro de la célula, las propiedades físicas de su entorno y las interacciones que restringen el desplazamiento.

El sistema también puede recorrer distintas frecuencias de luz infrarroja y obtener, en cerca de un segundo, información química de toda la célula. Así, el trabajo distinguió regiones ricas en proteínas, grasas o ácidos nucleicos. Entre ellas figura el nucléolo, una zona del núcleo con abundancia de proteínas y ARN.

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La técnica podría ayudar a estudiar estructuras vinculadas con trastornos neurodegenerativos

El equipo considera que la plataforma puede servir para investigar condensados biomoleculares, agrupaciones de proteínas y ácidos nucleicos que no están rodeados por una membrana. Según el comunicado, alteraciones en su comportamiento se han vinculado con trastornos neurodegenerativos.

Investigadores de la Universidad de Tokio crearon una técnica para registrar el interior celular en tres dimensiones sin marcadores químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro próximo paso es abordar preguntas biológicas fundamentales que no pueden explorarse con las técnicas convencionales. Una fortaleza clave de la imagen química sin marcadores es su capacidad de brindar información sobre la composición química de las células vivas”, afirmó Takuro Ideguchi, profesor de la Escuela de Posgrado de Ciencias de Frontera y autor sénior del estudio, según el comunicado de prensa de la Universidad de Tokio.

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En los experimentos, la técnica se aplicó a escala de célula individual, en muestras con espesores de varios micrómetros, hasta unos diez micrómetros.

El estudio plantea que podría adaptarse a muestras delgadas de varias decenas de micrómetros, aunque para analizar tejidos gruesos aún habría que resolver obstáculos como la absorción de luz infrarroja por el agua y la dispersión de la luz visible.