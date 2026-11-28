El Código Penal de Panamá establece un máximo de 50 años de cárcel cuando existe un concurso de delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 75 años fue condenado a 81 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra cinco menores de edad en la comarca Guna Yala. Sin embargo, la sanción quedó fijada en 50 años de cárcel, debido al límite establecido por la legislación penal panameña.

La Procuraduría General de la Nación informó que la Personería Municipal de Guna Yala obtuvo la condena por los delitos de violación sexual agravada y corrupción de personas menores de edad, tras acreditar la responsabilidad penal del acusado.

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Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025 y mayo de 2026, cuando el hombre abusó sexualmente de cinco menores de entre 5 y 9 años. El sentenciado también expuso a las víctimas a actos de naturaleza sexual y, en algunos casos, les ofreció dinero para que guardaran silencio.

Además de la sanción principal, la Personería consiguió que se impusiera una pena accesoria de 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, medida que comenzará a regir una vez que el condenado haya cumplido la pena de prisión.

El límite aplicado en este caso está contemplado en el artículo 52 del Código Penal de Panamá, modificado mediante la Ley 48 del 2 de noviembre de 2009, que establece una pena máxima de 30 años de prisión por un solo hecho delictivo.

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La Personería Municipal de Guna Yala obtuvo una condena de 81 años de prisión por delitos sexuales contra cinco menores de edad. (Foto de Luis ACOSTA/AFP)

Cuando existe un concurso de delitos, es decir, cuando una persona resulta penalmente responsable de varias infracciones, la suma de las sanciones individuales puede superar ese período. No obstante, la legislación establece que la pena máxima de prisión no excederá los 50 años.

En lo que va de 2026, los tribunales panameños han dictado varias condenas que superan el medio siglo de prisión por delitos como homicidios y agresiones sexuales contra menores de edad, en las que ha sido necesario aplicar el límite establecido en el Código Penal.

Uno de estos casos se registró en julio, cuando un tribunal impuso una condena de 104 años de prisión a un hombre de 44 años por delitos sexuales cometidos contra tres adolescentes, entre ellas dos de sus hijas biológicas. La sanción quedó fijada en 50 años.

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En junio, las autoridades judiciales también establecieron penas de 80 años para un hombre y 55 años para cada uno de sus dos cómplices por homicidio agravado y tentativa de homicidio en San Miguelito. Los tres recibieron la máxima sanción permitida por la legislación panameña.

Panamá registró 5,726 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente a estas condenas, las autoridades mantienen abiertas investigaciones relacionadas con la explotación sexual de menores de edad. El 27 de noviembre, un juzgado de garantías de Coclé ordenó la detención provisional de un hombre de 45 años investigado por pornografía infantil agravada.

El proceso está relacionado con la operación internacional Aliados por la Infancia VII, mediante la cual las autoridades aprehendieron al sospechoso en el distrito de Aguadulce, por presuntamente mantener en su poder material de abuso sexual infantil.

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Durante la audiencia, la juez de garantías Ilsis Samaniego legalizó la aprehensión y las diligencias relacionadas con la incautación de datos de los teléfonos del investigado. También estableció un plazo de seis meses para la investigación del Ministerio Público.

Estos procesos se desarrollan en momentos en que Panamá registra un incremento del 9% en las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, al pasar de 5,258 registros hasta octubre de 2025 a 5,726 durante el mismo período de 2026.

En Guna Yala, donde ocurrieron los hechos que motivaron la condena contra el hombre de 75 años, las denuncias aumentaron un 46% durante los primeros diez meses, al pasar de 26 a 38 registros, uno de los mayores incrementos porcentuales del país.

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Las denuncias por delitos sexuales en Guna Yala aumentaron un 46% respecto al mismo período de 2025. EFE/ Bienvenido Velasco

El acceso sexual con adolescentes de entre 14 y 17 años encabezó las estadísticas nacionales, con 2,193 denuncias y un crecimiento del 23%. Las autoridades también contabilizaron 1,870 denuncias por violación y otras 214 por violación doblemente agravada.

Los registros por corrupción de personas menores de edad aumentaron de 263 a 323, mientras que las denuncias por pornografía infantil crecieron un 48%, hasta alcanzar 74 casos. El Ministerio Público también contabilizó 961 denuncias por actos libidinosos.

La provincia de Panamá encabezó la distribución territorial con 1,162 denuncias, seguida de Chiriquí, con 914; Panamá Oeste, con 778, y la comarca Ngäbe Buglé, con 710. Estas cuatro jurisdicciones concentraron el 62.2% de los registros nacionales.

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