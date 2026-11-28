Javier Lozano, Sergio Lapegüe y Bochi el día del bautismo

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Sergio Lapegüe despidió a Javier Lozano, el periodista histórico de TN y El Trece que murió este sábado a los 66 años tras luchar contra el cáncer de riñón, con un extenso mensaje en redes sociales que repasó más de tres décadas de amistad. “Hoy murió un amigo, hoy nos dejó Javier Lozano. Hoy es un día muy triste”, escribió el conductor de América, en un posteo acompañado de fotos familiares y de otros amigos que le dio la profesión y con quienes transitaron las últimas décadas, como Gonzalo Aziz y Rubén García.

El relato arrancó con el primer día de Lapegüe en Telenoche, cuando Lozano ejercía como productor ejecutivo. “Fuiste el primero que me recibió. Me dijiste: ‘Lapegüe pasá’. Me presentaste a todos”, recordó. Aunque ocupaba uno de los cargos de mayor jerarquía en la producción, la vocación de Lozano estaba en otro lado: “Vos querías estar en la calle. Vos querías ser movilero. Y claro que lo fuiste. Y de los mejores”.

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Sergio Lapegüe, Javier Lozano y Gonzalo Aziz forjaron su amistad en Canal 13 y TN

El vínculo se consolidó desde ese primer encuentro en la redacción. “Nos hicimos amigos desde el primer día. Los dos del sur. Volvíamos juntos al final del noti. Hablábamos de la vida”, relató Lapegüe. En ese repaso surgió una de las anécdotas más recordadas: Lozano anticipó, desde el auto, el nacimiento inminente de Mica, hija del conductor, al ver a Bochi, su esposa, con “una panza enorme”. Horas después nació la nena, y al día siguiente él se acercó a saludar a los padres primerizos.

Ese gesto se profundizó con el tiempo: “Fue tan fuerte nuestra amistad que te elegimos como padrino de Franco Elvis”, señaló Lapegüe respecto a su hijo menor. El lazo, como pasa en las mejores amistades y en las mejores familias, también atravesó momentos difíciles. Lapegüe recordó una madrugada en la que su padre fue víctima de un robo violento y Lozano lo acompañó al hospital. “Le rompieron la cabeza con un palo, era de madrugada y fuimos al hospital. Y tantas cosas más que quedarán por siempre en mi memoria. Y en el de nuestras familias”, escribió.

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"Hicimos radio para divertirnos", dijo Lapegüe, aquí con Bochi y uno de sus hijos

El posteo también trazó un perfil personal: alguien que nunca se enojaba y mantenía el optimismo pese a las circunstancias. “No te importaban los chimentos. Siempre optimista”, lo definió, y agregó que el grupo de amigos, con Aziz y García incluidos, llegó a hacer radio junto a Lozano “para divertirse”.

Además, Lapegüe reflexionó sobre el último tiempo y destacó la entereza con la que enfrentó la enfermedad. “La peleaste como un león. Como buen Pincha. Siempre con tu fino humor”, escribió, en referencia a su pertenencia a Estudiantes de La Plata, y sumó un reconocimiento a su oficio: “Fuiste una pluma exquisita. De los mejores”.

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La despedida cerró con el recuerdo de la última conversación entre ambos, horas antes de la muerte de Lozano. “Te quiero mucho como te dije la última vez, hace pocas horas. Fue nuestra última palabra. Chau Zabiola, chau cabeza. Se fue el tipo más humilde del planeta”.

El posteo de Sergio Lapegüe

Sergio Lapegüe, Javier Lozano, Gonzalo Aziz y Rubén García, periodistas y amigos

A ese mensaje se sumó el de Bochi, esposa de Lape, quien expresó su propia despedida: . “Un día triste, después de varios meses de saber lo que estaba sufriendo él, su familia que lo acompañaron hasta hoy, dejó de sufrir, te vamos a extrañar, muchos años, muchos momentos vividos, que en paz descanses”, escribió.

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Lozano había ingresado a El Trece en junio de 1987, donde permaneció casi 40 años como cronista acreditado en Tribunales, la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. En los 90 fue productor de Telenoche y más tarde jefe de la redacción digital de TN, rol que ocupó mientras atravesaba la enfermedad que terminó por quitarle la vida.