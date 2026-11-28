Dos agentes de la Policía Nacional de República Dominicana escoltan a un hombre esposado en un entorno institucional abstracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El médico Wilbert Armando Polanco Sanz fue detenido el viernes 27 de noviembre en San Francisco de Macorís, cuando acudió a cumplir con una presentación periódica, tras una nueva denuncia por presunta agresión sexual formulada por una joven en la provincia Duarte.

De acuerdo con Listín Diario, la denunciante aseguró que el hecho ocurrió mientras recibía atención médica en el hospital municipal de Villa Riva. La mujer sostuvo que acudió al centro por un problema de salud y que la presunta agresión se produjo durante una evaluación.

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La nueva detención se concretó mientras Polanco Sanz cumplía medidas cautelares dispuestas en un proceso anterior. En julio, la Corte Penal de San Francisco de Macorís sustituyó la prisión preventiva que pesaba sobre el médico por una garantía económica de 300 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

El Ministerio Público no había informado hasta el viernes 27 de noviembre sobre una eventual solicitud de medida de coerción por esta denuncia ni sobre los detalles del expediente. Tampoco se conocían públicamente las circunstancias precisas del arresto ni la calificación jurídica que pediría la Fiscalía.

La Corte Penal de San Francisco de Macorís sustituyó en julio la prisión preventiva del imputado por una garantía económica de 300 mil pesos./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa que derivó en las medidas impuestas en julio surgió después de la denuncia de una paciente de nacionalidad haitiana. Según informó Diario Libre, la querella fue presentada el 22 de febrero de 2026 y el expediente atribuye al médico una presunta violación sexual agravada durante una prueba diagnóstica en un centro de salud de Las Guáranas, en la provincia Duarte.

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En ese caso, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte había dispuesto tres meses de prisión preventiva. La acusación del Ministerio Público sostuvo que los hechos habrían ocurrido el 17 de febrero, cuando la paciente fue referida desde una policlínica de Los Limones, en Pimentel, hacia un establecimiento que pertenecía al imputado.

La primera denunciante desistió de la querella, pero la Fiscalía afirmó que la investigación continuaría. Listín Diario consignó que el Ministerio Público mantendría el proceso, aun frente a esa decisión de la mujer.

La salida de Polanco Sanz de prisión en julio no puso fin a sus problemas judiciales. El 23 de ese mes fue arrestado otra vez al salir del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, por una orden vinculada con otra investigación por presuntos hechos de naturaleza sexual.

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El médico fue arrestado por las autoridades en San Francisco de Macorís./ (Policía Nacional República Dominicana)

Una segunda causa derivó en medidas de coerción de un millón de pesos

Ese segundo expediente se originó en la denuncia de una mujer dominicana, quien afirmó que fue agredida durante una sonografía pélvica transvaginal realizada el 3 de marzo de 2021 en la clínica Nuestra Señora del Carmen, en Las Guáranas.

Según la información publicada por Diario Libre, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, pero el tribunal impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y una orden de alejamiento de la denunciante.

La mujer aseguró que decidió acudir a la Justicia después de que se difundieran públicamente otras acusaciones contra el médico. La Fiscalía sostuvo que existían similitudes entre el relato de esa paciente y el caso de la ciudadana haitiana.

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Con el arresto del 27 de noviembre, Polanco Sanz enfrenta una nueva investigación que se suma a los procesos anteriores. Las autoridades deben definir si solicitarán medidas de coerción y precisar el contenido de la denuncia presentada por la joven que recibió atención en el hospital municipal de Villa Riva.