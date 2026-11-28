Tras varios años en los que las devaluaciones y la aceleración de los precios redujeron el poder adquisitivo de los ingresos, la tendencia comenzó a revertirse para el promedio general (Foto: EFE)

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El promedio de los salarios en Argentina no sólo volvió a ganarle a la inflación, sino que también recuperó valor en dólares a un ritmo poco frecuente para la historia reciente.

Tras varios años en los que las devaluaciones y la aceleración de los precios redujeron el poder adquisitivo de los ingresos, tanto en pesos como en moneda dura, la tendencia comenzó a revertirse a partir de fines de 2023 y abrió una nueva discusión económica: hasta qué punto esa mejora puede sostenerse sin afectar la competitividad de empresas y sectores productivos.

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La recuperación representa un cambio de escenario respecto de la mayor parte de la última década. Durante años, el debate estuvo dominado por una pregunta recurrente: cómo evitar que la inflación siguiera erosionando los salarios.

La atención empieza a desplazarse hacia si es posible mantener ingresos reales más altos sin que eso derive en mayores dificultades para producir, exportar y competir

Hoy, con distintos indicadores mostrando mejoras reales respecto de los precios al consumidor, la atención empieza a desplazarse hacia otro interrogante: si es posible mantener ingresos reales más altos sin que eso derive en mayores dificultades para producir, exportar y competir.

La recuperación existe, pero fue desigual

Las mayores mejoras corresponden al segmento informal. Según las series elaboradas sobre la base de estadísticas oficiales, los ingresos de los trabajadores no registrados acumulan una recuperación real de 85,4% desde noviembre de 2023.

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En el sector privado registrado bajó 2,3%,y en el sector público cayó 15,5%; mientras que el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable), uno de los indicadores más utilizados para medir la evolución de las remuneraciones formales, muestra una ganancia real de 1,8%. Los salarios promedio ponderado por la participación de los trabajadores en relación de dependencia en el sector público y privado (formal e informal) tuvieron un aumento de 5,3% respecto del inicio de la actual gestión.

Las diferencias reflejan una realidad que atraviesa todo el mercado laboral argentino: no existe una única dinámica salarial. Mientras algunos sectores lograron recomponer una parte importante del terreno perdido durante los años de alta inflación, otros todavía muestran rezagos significativos.

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La evolución del último año confirma la tendencia. Comparados con septiembre de 2025, los distintos indicadores salariales volvieron a mostrar subas y bajas en términos reales, consolidando una trayectoria que comenzó con la desaceleración inflacionaria y permitió que en el promedio ponderado el aumento nominal dejara de ser absorbido por los precios.

Comparados con septiembre de 2025, los distintos indicadores salariales volvieron a mostrar subas y bajas en términos reales

Sin embargo, el dato más llamativo aparece cuando los salarios se observan desde otra perspectiva: cuánto representan en dólares.

Durante gran parte de la última década, las remuneraciones sufrieron un deterioro persistente en el equivalente en moneda estadounidense. Las sucesivas crisis cambiarias provocaron que cada devaluación redujera la capacidad de compra internacional de los trabajadores, aun en contextos en los que los aumentos salariales parecían importantes en términos nominales.

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Ese proceso comenzó a revertirse con fuerza después de diciembre de 2023. La serie calculada al tipo de cambio contado con liquidación muestra que el Ripte medido en dólares aumentó 19,5% respecto de septiembre de 2025. Cuando la comparación se realiza contra noviembre de 2023, la mejora acumulada alcanza 129%, y pasó de USD 467,29 a USD 1.303,53, en valores brutos -antes de descuentos previsionales y obra social-.

Más allá de la magnitud de las cifras, el dato describe una transformación relevante: después de años de pérdida constante, el promedio de los trabajadores volvió a recuperar capacidad de compra en moneda dura.

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El promedio de los trabajadores volvió a recuperar capacidad de compra en moneda dura

La mejora tuvo consecuencias concretas sobre el comportamiento económico de amplios sectores de la población. En especial entre los segmentos medios y medios-altos reapareció la posibilidad de generar ahorro en dólares, algo que había quedado fuertemente limitado durante los años de mayor deterioro salarial.

Mejoró el acceso a bienes y servicios con precios directa o indirectamente vinculados a la moneda estadounidense, desde viajes al exterior hasta determinados productos tecnológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También mejoró el acceso a bienes y servicios con precios directa o indirectamente vinculados a la moneda estadounidense, desde viajes al exterior hasta determinados productos tecnológicos, bienes durables e inversiones.

Pero el mismo fenómeno que representa una buena noticia para los asalariados es observado con preocupación por parte del sector privado. La recuperación de los ingresos en dólares implica un aumento de los costos laborales medidos en moneda dura.

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Para numerosas empresas, especialmente las vinculadas a exportaciones, economías regionales, industria manufacturera y actividades que compiten con bienes importados, ese cambio comenzó a modificar las condiciones bajo las cuales operan.

Las advertencias no se limitan a los salarios. En distintos sectores también señalan aumentos en dólares de alquileres, logística, transporte, servicios e insumos. Desde esa óptica, la economía argentina aparece hoy considerablemente más cara que durante los años atravesados por fuertes depreciaciones cambiarias.

La recuperación de los ingresos en dólares implica un aumento de los costos laborales

Por eso la competitividad volvió a ocupar un lugar central en el debate económico.

Las empresas argumentan que una estructura de costos crecientemente dolarizada puede afectar márgenes de rentabilidad, dificultar exportaciones y reducir la capacidad para competir con productos extranjeros. La preocupación remite a una discusión recurrente en la historia económica argentina: la relación entre salarios, tipo de cambio y competitividad.

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El punto de partida

Sin embargo, el análisis queda incompleto si sólo se observa desde esa perspectiva. Una parte importante de la recuperación reciente responde al punto de partida. Durante años, los salarios argentinos medidos en dólares estuvieron entre los más castigados de las últimas décadas.

La combinación de inflación persistente, pérdida de poder adquisitivo y sucesivas devaluaciones derivó en una fuerte caída de los ingresos cuando se los comparaba con estándares internacionales.

Por eso numerosos economistas interpretan una parte del fenómeno actual como una normalización después de un largo período de deterioro más que como la aparición de salarios excepcionalmente altos.

La perspectiva histórica

Al extender la comparación hasta septiembre de 2016, durante el primer año de la presidencia de Mauricio Macri -cuando se incorpora a la serie el salario en el sector no registrado-, aparece una década marcada por fuertes oscilaciones del tipo de cambio, crisis de balanza de pagos, aceleraciones inflacionarias y distintos modelos de política económica. Los salarios alternaron períodos de recuperación y retroceso reflejando una volatilidad que terminó convirtiéndose en una de las características estructurales de la economía argentina.

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El país pasó de discutir salarios demasiado bajos en dólares a volver a discutir salarios relativamente altos en dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cierto sentido, el país pasó de discutir salarios demasiado bajos en dólares a volver a discutir salarios relativamente altos en dólares.

La paradoja es que ambas situaciones reflejan problemas distintos. La primera estuvo asociada a la pérdida de bienestar y al deterioro del nivel de vida. La segunda abre interrogantes sobre productividad, inversión, costos y capacidad competitiva.

La comparación internacional también aporta matices. Incluso después de la fuerte recuperación registrada desde fines de 2023, los salarios argentinos siguen lejos de los niveles predominantes en Estados Unidos, Canadá, Europa occidental y buena parte de las economías desarrolladas de Asia. La mejora resulta contundente cuando se la compara con los años recientes de crisis, pero mucho menos extraordinaria cuando se la observa desde una perspectiva global.

Los salarios argentinos siguen lejos de los niveles predominantes en Estados Unidos, Canadá, Europa occidental y buena parte de las economías desarrolladas de Asia

Esa es precisamente la razón por la que hoy conviven dos diagnósticos aparentemente contradictorios:

Los trabajadores recuperaron capacidad de consumo, ahorro y poder adquisitivo.

Las empresas enfrentan una estructura de costos más elevada que la observada durante los años previos.

Ambas afirmaciones son ciertas al mismo tiempo. La discusión económica que emerge de esa realidad es diferente a la que dominó gran parte de la última década. Durante años, la preocupación central fue cómo evitar que la inflación siguiera cuando los ingresos.

La pregunta que comienza a instalarse ahora es otra: si la economía argentina será capaz de sostener salarios más altos sin volver a caer en los desequilibrios que históricamente terminaron en atraso cambiario, pérdida de competitividad y nuevas devaluaciones.

La respuesta definirá si la recuperación actual constituye el inicio de una mejora duradera o apenas un nuevo capítulo del viejo péndulo argentino entre salarios, dólar y crecimiento.