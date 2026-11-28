Ocho personas murieron en el accidente de un autobús interurbano que cayó a un abismo en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, en Comayagua. (Foto: Cortesía)

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La cifra de fallecidos por el accidente de un autobús interurbano en la carretera CA-5, en Honduras, aumentó a ocho personas muertas, luego de que la unidad de transporte colisionara con otro vehículo y cayera a un abismo en el sector de la Cuesta de la Virgen, en el departamento de Comayagua.

El percance ocurrió la mañana de este sábado 28 de noviembre, a la altura del kilómetro 95 de la carretera que conecta Tegucigalpa con la zona norte y occidental del país.

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La magnitud del impacto provocó una emergencia que movilizó a diferentes equipos de socorro para atender a los pasajeros que quedaron atrapados y a quienes resultaron heridos.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras confirmó inicialmente cuatro fallecidos, pero el balance de víctimas mortales aumentó posteriormente a ocho personas. (Foto: COPECO

De acuerdo con los reportes preliminares, el autobús, perteneciente a la empresa de transporte Carolina, cubría la ruta entre Tegucigalpa y La Esperanza, en el departamento de Intibucá, cuando colisionó con otro vehículo.

Tras el impacto, el conductor perdió el control de la unidad, que salió de la calzada y terminó precipitándose por una hondonada.

En un primer balance, el Cuerpo de Bomberos de Honduras había confirmado la muerte de cuatro personas y reportado que sus elementos realizaban labores de rescate y extricación vehicular en el lugar. Sin embargo, conforme avanzaron las operaciones de emergencia, el número de víctimas mortales ascendió a ocho.

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A través de las redes sociales circula una imagen con los nombres de las 8 víctimas de este accidente. (Foto: Cortesía)

El accidente también dejó varios pasajeros heridos, quienes recibieron asistencia de los cuerpos de socorro y posteriormente fueron trasladados al Hospital Santa Teresa de Comayagua para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de las ocho personas fallecidas ni han precisado la cantidad total de lesionados que dejó el siniestro.

Los primeros reportes del accidente señalan que el autobús amarillo habría colisionado con otro vehículo antes de abandonar la carretera y caer al abismo.

La colisión con otro vehículo figura entre las circunstancias preliminares del accidente, aunque las autoridades todavía deben establecer cómo ocurrió el impacto. (Foto: Cortesía)

La unidad terminó en una zona de difícil acceso, lo que complicó las operaciones de rescate y obligó a los equipos de emergencia a realizar maniobras especializadas.

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La extricación vehicular fue una de las principales tareas de los rescatistas, debido a que algunos pasajeros pudieron quedar atrapados entre las estructuras del autobús después de la caída.

La intervención de los bomberos y demás instituciones de emergencia permitió atender a las personas afectadas y trasladar a los heridos al centro hospitalario de Comayagua.

Los equipos de emergencia realizaron operaciones de rescate y extricación vehicular para auxiliar a los pasajeros que quedaron atrapados después de la caída del autobús. (Foto: Cortesía)

La Cuesta de la Virgen se encuentra sobre la carretera CA-5, una de las principales vías de comunicación de Honduras, por la que diariamente circulan autobuses interurbanos, vehículos particulares y unidades de transporte de carga.

Debido a la emergencia, las labores de rescate y atención de las víctimas generaron preocupación entre los conductores que transitaban por el sector, mientras los equipos de socorro concentraban sus esfuerzos en la recuperación de las personas afectadas.

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Por ahora, el balance actualizado es de ocho personas fallecidas y varios heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Santa Teresa de Comayagua.

La tragedia vuelve a poner bajo atención la seguridad vial en la carretera CA-5, uno de los corredores más transitados del territorio hondureño y una ruta fundamental para la conexión entre la capital y las regiones central, norte y occidental del país.