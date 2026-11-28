Un estudio de la Universidad de Stanford relacionó los extremos de frecuencia evacuatoria con variaciones en el microbioma y en metabolitos de la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio de Institute for Systems Biology (ISB) con 1.425 adultos desafía la creencia de que evacuar una vez al día es señal de buena salud y revela que los extremos de frecuencia se asocian con alteraciones en el microbioma intestinal y en metabolitos presentes en la sangre.

La investigación, publicada en la revista científica Cell Reports Medicine, cruzó los hábitos declarados de evacuación con análisis clínicos, metabolitos sanguíneos y datos del microbioma intestinal de cada participante.

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Para estructurar la comparación, los investigadores organizaron a los voluntarios en cuatro categorías: estreñimiento (dos evacuaciones o menos por semana), frecuencia baja-normal (de tres a seis semanales), frecuencia alta-normal (de una a tres diarias) y diarrea (cuatro o más al día). Este último grupo sirvió como punto de referencia estadístico, aunque esa condición no lo convierte en un estándar de salud universal.

Quienes evacuaban con menos frecuencia presentaron ciertos metabolitos vinculados a la función renal

Los investigadores clasificaron a los participantes en cuatro categorías según la cantidad de evacuaciones semanales o diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos mostraron que las frecuencias más bajas coincidían con niveles distintos de compuestos producidos o transformados por los microorganismos del intestino. Algunos de esos metabolitos se relacionan con la función de los órganos, en particular del riñón.

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La hipótesis de los investigadores es que el intestino funciona como una vía de salida de sustancias generadas por la actividad microbiana y que, cuando el tránsito se ralentiza, esos compuestos podrían permanecer más tiempo en el organismo y pasar en mayor proporción al torrente sanguíneo.

Sin embargo, el diseño observacional del trabajo impide establecer una relación de causa y efecto: no puede afirmarse que evacuar con menor frecuencia dañe el riñón, ni que esos metabolitos sean los responsables de alteraciones orgánicas.

Una frecuencia de evacuación más alta se asoció con menor diversidad bacteriana en el intestino

En el subgrupo de 1.062 participantes con datos del microbioma, una mayor frecuencia de evacuación se asoció con una menor riqueza y diversidad de especies bacterianas. De los 135 géneros analizados, 59 mostraron una asociación con el número de evacuaciones tras el ajuste por comparaciones múltiples.

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Una frecuencia evacuatoria más elevada se asoció con una menor diversidad de especies bacterianas en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que esa menor diversidad sea perjudicial o simplemente una característica de ese ritmo digestivo es una pregunta que el estudio no puede responder. Las correlaciones describen lo que se observó en esta cohorte concreta y no definen qué frecuencia es óptima para la población en general.

Contar visitas al baño ignora señales clínicas que definen mejor el estreñimiento

Reducir la salud intestinal a un número de evacuaciones semanales deja fuera información relevante. Dos personas con idéntica frecuencia pueden encontrarse en situaciones completamente distintas: una sin molestias y con deposiciones normales, la otra con heces duras, esfuerzo y sensación de evacuación incompleta.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) establece que el estreñimiento incluye factores como la consistencia de las heces, la dificultad al expulsarlas y esa sensación de vaciado incompleto, además de la frecuencia. Ninguno de esos signos, tomado de forma aislada, determina si una persona está sana.

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Los propios autores reconocen que la muestra fue poco diversa y los datos, autodeclarados

Los autores señalaron limitaciones en los resultados por el uso de datos autodeclarados y una muestra concentrada en la costa oeste de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala sus propias limitaciones. La muestra, pese a su tamaño, estuvo compuesta principalmente por personas blancas, con fuerte representación femenina y procedentes de la costa oeste de Estados Unidos, lo que dificulta extrapolar los resultados a otras poblaciones.

Además, la frecuencia de evacuación fue reportada por los propios participantes sin verificación clínica independiente, lo que introduce un margen de error. Los grupos extremos (estreñimiento y diarrea) reunieron menos participantes que las categorías intermedias, lo que resta precisión a las asociaciones en esos tramos. Tampoco está resuelta la relevancia clínica a largo plazo de las diferencias observadas.

El NIDDK recomienda consultar ante cambios persistentes, sangre en heces o pérdida de peso inexplicada

La lectura práctica del estudio no apunta a vigilar un número específico de evacuaciones, sino a prestar atención a los cambios respecto al patrón habitual de cada persona.

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El NIDDK indica que conviene acudir a un profesional si el estreñimiento no cede con medidas de autocuidado, y de forma más urgente ante señales como sangre en las heces, pérdida de peso sin explicación o una modificación persistente en los hábitos intestinales.

El dolor abdominal constante, la imposibilidad de expulsar gases, los vómitos o la fiebre requieren valoración médica inmediata. Sobre la fibra dietética, los autores advierten que aumentarla puede ayudar en algunos casos de estreñimiento, pero no es una recomendación universal y puede resultar contraproducente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad renal crónica.