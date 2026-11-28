Guatemala registró 1.835 nuevos diagnósticos de VIH y 314 muertes asociadas a la infección entre enero y septiembre de 2026. (Ministerio de Salud Pública de Guatemala)

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala reafirmó en el III Simposio Nacional de VIH que sostener la atención frente al virus es una obligación estatal, mientras los registros oficiales contabilizaron 2 mil 113 nuevos casos de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lo que representa un incremento del 17% en comparación con el año anterior y 314 muertes vinculadas con la infección entre enero y octubre de 2026. El encuentro se realizó tres semanas después de ese balance y tuvo como antesala el Día Mundial del Sida que se conmemora cada uno de diciembre.

La tasa nacional de nuevos casos alcanzó 10 por cada 100.000 habitantes, aunque ocho de los 22 departamentos guatemaltecos superaron ese promedio. Nueve departamentos concentraron el 75% de los contagios notificados en el país.

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El simposio reunió a personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, representantes de la Comisión Nacional Multisectorial de VIH y Sida y organizaciones de la sociedad civil que acompañan a personas con la enfermedad. Bajo el lema “garantizar la respuesta al VIH es sostener y proteger vidas”, las autoridades expusieron avances en la cobertura terapéutica y las brechas que persisten en el diagnóstico oportuno.

Guatemala registró 1.835 nuevos diagnósticos de VIH y 314 muertes asociadas a la infección entre enero y septiembre de 2026. (Ministerio de Salud Pública de Guatemala)

La cobertura terapéutica y la concentración de nuevos casos

El 93% de las personas diagnosticadas durante 2026 fue derivado a una Unidad de Atención Integral, de acuerdo con el informe de noviembre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. A su vez, el 92% inició tratamiento antirretroviral, en la mayoría de los casos antes de cumplirse una semana desde la confirmación.

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Hibeb Silvestre, coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida, explicó que Guatemala busca avanzar hacia la sostenibilidad nacional de las intervenciones. El objetivo es que la atención integral de las personas con VIH no dependa del financiamiento externo.

La estrategia convive con diferencias marcadas entre los departamentos. Izabal, Escuintla y Petén registraron las tasas más elevadas de nuevos contagios, mientras que el departamento de Guatemala acumuló 601 diagnósticos, equivalentes a uno de cada tres casos reportados en todo el territorio nacional.

Cinco hospitales alcanzaron cobertura total de tratamiento entre sus pacientes: los centros de Quetzaltenango, Cuilapa, Quiché, Retalhuleu y Jalapa. Las autoridades presentaron ese resultado como un ejemplo de la capacidad de sostener la respuesta asistencial en distintas regiones.

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La concentración de casos en determinados territorios y el volumen de diagnósticos en el departamento de Guatemala plantean desafíos distintos para la red sanitaria. Mientras algunas áreas lideran las tasas relativas, la capital reúne la mayor cantidad de personas notificadas con la infección.

El viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Edgar González, situó la respuesta frente al virus dentro de las responsabilidades públicas. “El VIH no es solo una prioridad de salud pública, es una obligación del Estado con fundamento constitucional, legal e internacional”, afirmó durante el encuentro.

González sostuvo que la supervisión y la fiscalización deben asegurar el cumplimiento de las normas, la disponibilidad de medicamentos y pruebas, además de la confidencialidad en la atención. Esas condiciones forman parte de la respuesta que el Ministerio busca sostener con recursos nacionales.

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Guatemala registró 1.835 nuevos diagnósticos de VIH y 314 muertes asociadas a la infección entre enero y septiembre de 2026. (Ministerio de Salud Pública de Guatemala)

El diagnóstico tardío y la baja participación masculina

El 44% de las personas diagnosticadas con VIH en Guatemala llegó a los servicios de salud con la infección en etapa avanzada. La proporción fue mayor en San Marcos, donde alcanzó el 57%, y en Alta Verapaz, con 53%, según el balance epidemiológico difundido en noviembre.

La detección tardía se vincula también con la participación limitada de los hombres en los tamizajes. A escala nacional, la presencia masculina en estas pruebas fue de 17,5%, mientras que en Quiché descendió a 6,8%.

Las autoridades asociaron ese patrón con el acceso tardío al diagnóstico. La identificación de la infección en fases avanzadas puede retrasar el ingreso de las personas a los servicios especializados y a la terapia antirretroviral.

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Miriam Canet, titular de la Dirección de Normatividad de Programas de Atención a las Personas, planteó que la respuesta debe ir más allá del Ministerio de Salud y reunir a diferentes sectores bajo una meta definida para el país. “Cuando hablamos de VIH, no solo es hablar de estadísticas, de presupuestos, de medicamentos, hablamos de personas, de familias y de historias que realmente merecen ser contadas”, expresó.

La intervención puso el foco en el impacto de la enfermedad sobre quienes reciben el diagnóstico y su entorno familiar. También expuso la necesidad de que las instituciones y organizaciones civiles sostengan acciones coordinadas frente a una epidemia que permanece activa en buena parte del país.

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Rosa Adriana López Carrillo, vicepresidenta de Conasida, coincidió en que la respuesta estatal no debe limitarse a iniciativas aisladas entre organismos. “Este simposio es para crear un espacio de diálogo para crear alianzas estratégicas para salvar vidas y velar por las personas con ese padecimiento”, señaló.

El III Simposio Nacional de VIH se celebró sin la presentación de cifras posteriores al corte de septiembre. Por ello, los 1.835 nuevos diagnósticos y las 314 muertes registradas hasta ese mes siguen siendo la referencia más reciente para medir la evolución de la estrategia nacional de sostenibilidad.