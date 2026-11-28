Paula García y Santiago do Rego anunciaron la muerte de Javier Lozano (TN)

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La dinámica matutina del noticiero de TN se transformó este sábado con una de esas noticias que nadie quiere comunicar: Javier Lozano, histórico periodista de TN y Canal 13 murió a los 66 años. La información la dieron al aire Paula García y Santiago do Rego, pasadas las 11.20 de este sábado, expresando todo su dolor para su compañero, que falleció después de luchar contra una dura enfermedad.

“Tenemos que dar una triste noticia dentro de la familia de Canal 13 y TN y es que murió Javier Lozano”, informó do Rego con tono afectado, mientras las imágenes mostraban a Lozano en algunas de las innumerables coberturas realizadas en estos casi 40 años. “Un excelente tipo y un gran profesional”, agregó el conductor.

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Javier Lozano llevaba casi cuarenta años entre Canal 13 y TN

A su lado, Paula García sumó una pequeña semblanza para su compañero. “Una gran persona que está en la casa desde siempre, desde mucho antes que todos nosotros. Aprendimos mucho de él, en la calle, de ese compromiso que tenía para hacer su trabajo y poner todo lo mejor de él”, señaló a modo de elogio y agradecimiento.

“Lamentablemente estaba enfermo, tenía cáncer, estuvo con algunas mejoras pero el último tiempo desmejoró y hoy tenemos que darle esta triste noticia para nosotros en un año muy difícil”, añadió García, en una alusión velada a la muerte de Fernando Confessore, otra partida que conmocionó a la señal de Constitución y al ambiente periodístico en el último tiempo.

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“Javi Lozano ha dejado muchos amigos y sobre todo, una familia hermosa a la mandamos un saludo enorme”, completó García, y do Rego realizó una breve descripción laboral de Lozano, desde sus años de productor hasta las coberturas de elecciones, manifestaciones y su trabajo en Casa Rosada y el Congreso Nacional, entre otras actividades, como la jefatura de la redacción digital de TN. “Un beso grande a Érica, su mujer, y a sus tres hijos”, concluyó.

El mensaje de TN en redes para despedir a Javier Lozano

Las redes oficiales de TN también lo despidieron con un sentido mensaje en sus redes: “Javier tenía 66 años y empezó a trabajar en el canal en junio de 1987. Se destacó como profesional acreditado en Tribunales, en la Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación”, dice el texto publicado en Instagram con dos fotos de Lozano que daban cuenta de una vida dedicada al periodismo y a los canales en los que desarrolló su oficio.

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“En la década del 90 fue productor de Telenoche, y también fue jefe de la redacción digital de TN. Como cronista de TN y eltrece estuvo en importantes coberturas”, prosigue el comunicado, donde también informaron el cuadro de salud que lo afectaba: “En los últimos años luchó contra el cáncer de riñón”. El cierre fue con mayúsculas, para enfatizar el dolor por la pérdida: “¡JAVI, TODOS NOSOTROS VAMOS A EXTRAÑARTE!“.

De inmediato, el posteo se pobló de mensajes de despedida de algunos de sus compañeros de todo este tiempo. Uno de los más conmovidos fue Sergio Lapegüe, con quien la relación pasó del ámbito profesional al personal. “Te quiero mucho amigo. Un tipo sano. Bueno. Nunca hablo mal de nadie. El que me recibió cuando entré a Telenoche. El padrino de mi hijo Franco. El amigo por sobre todas las cosas. Siempre juntos Zabiola. Ya te extraño lpm”, lamentó el actual periodista de América quien trabajó muchos años en las señales de Constitución.

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“Un Gran Compañero, Amigo y Periodista. Mil años compartiendo la calle. De los periodistas de la vieja escuela, que siempre ayudaba, explicaba y trabajaba con los más nuevos”, escribió Ignacio González Prieto, quien compartió “cientos de coberturas” con Lozano en diferentes partes del país.

“Mis condolencias para su familia, amigos y compañeros de trabajo”, anotó Silvina Chediek. “No puede ser… qué gran tipo se acaba de ir lpm”, sumó Maru Segulin, mientras que otros periodistas como María Belén Ludueña, Nazarena di Serio y Andrea Bisso también dejaron sus mensajes de condolencias.