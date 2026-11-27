La atleta brasileña Letícia Villar sostiene una medalla y un trofeo en un estadio de fútbol playa tras una competencia deportiva.

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La brasileña Letícia “Lelê” Villar, figura del fútbol playa encarcelada en Rusia, se convirtió en una pieza clave de una disputa diplomática entre Moscú y Washington que involucra a un presunto espía ruso. El gobierno ruso busca un intercambio de prisioneros que la incluye a ella y a Serguéi Cherkásov, un ciudadano ruso detenido en Brasil, según indicó un funcionario que pidió no ser identificado por tratarse de un asunto reservado.

Villar, de 33 años, fue detenida en julio de 2025 al cruzar la frontera entre Estonia y Rusia con 6,2 gramos de hachís que, según su defensa, eran para consumo propio. En enero de este año fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por contrabando y posesión de drogas.

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La deportista, exjugadora del equipo de fútbol playa de Barcelona, integrante de la selección brasileña y medallista de bronce en los Juegos Mundiales de Playa, fue trasladada en agosto a la colonia penal IK-2 de Yavas, en la república de Mordovia. Se trata de la misma prisión a la que fue enviada en 2022 la baloncestista estadounidense Brittney Griner.

Según el gobierno ruso, su liberación podría depender de un canje por Serguéi Cherkásov, un ciudadano ruso detenido en Brasil al que las autoridades señalan como presunto agente de inteligencia reclamado también por Estados Unidos.

La carta de Villar al presidente Lula

Brittney Griner. REUTERS/Evelyn Hockstein

Villar apeló directamente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una carta fechada el 5 de noviembre y divulgada por el diario O Globo. En el texto, la deportista denuncia trabajos forzados, racismo y homofobia en la prisión donde está recluida.

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“Simplemente somos esclavas disfrazadas de presidiarias”, escribió Villar, quien relató jornadas que, según su testimonio, comienzan a las 6.00 y terminan a las 21.00, con un salario que calificó de mínimo y sin posibilidad de llamar o escribir a su familia.

La deportista admitió haber cometido “un error” por desconocer las leyes rusas, aunque negó ser una contrabandista y sostuvo que fue juzgada “incluso contra los hechos”. Sobre las condiciones de reclusión, afirmó: “No sé si esto se parece más a la esclavitud o al Holocausto”.

Luiz Inácio Lula da Silva. CHRISTOPHE PETIT TESSON/Pool via REUTERS

Villar también denunció haber sido llamada “mono” y haber sufrido amenazas y violencia psicológica, aunque señaló que lo más duro ha sido “la persecución por ser lesbiana”. Ante la llegada del invierno ruso, con temperaturas que podrían descender por debajo de los 40 grados bajo cero, escribió: “Ya me estoy congelando”. En la carta, aseguró que sigue luchando para reencontrarse con su familia y apeló a Lula por “su historia de injusticia, lucha y victoria”.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó que ha seguido la situación y que brinda asistencia consular a Villar y a su familia. El Ministerio de Justicia dijo que no comenta casos en curso. La Embajada rusa en Brasil y el abogado de la deportista no respondieron de inmediato a los pedidos de comentario.

El pedido ruso de canje por Serguéi Cherkásov

El presidente Lula mantiene una relación pragmática y en ocasiones cordial con su par ruso, Vladímir Putin

Según declaró a la prensa el abogado de Villar en Brasil, Rodrigo Sardenberg, Moscú condiciona la salida de la deportista a la extradición de Cherkásov, un ciudadano ruso condenado en Brasil por falsedad documental al que la Policía Federal señala como agente de inteligencia.

Cherkásov fue arrestado en Brasil en 2022, después de que las autoridades neerlandesas le negaran el ingreso al país cuando intentaba asumir una pasantía en la Corte Penal Internacional utilizando una identidad brasileña falsa. Bajo el alias de Victor Muller Ferreira, había vivido previamente en Estados Unidos, donde cursó estudios de posgrado en la Universidad Johns Hopkins con ese mismo pasaporte brasileño.

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En 2023, el gobierno estadounidense lo acusó de actuar como agente de un servicio de inteligencia ruso y solicitó su extradición. La Policía Federal brasileña no halló pruebas de que Cherkásov haya espiado al gobierno, a empresas o a instituciones de Brasil.

Brasil rechazó el pedido de extradición de Estados Unidos después de que su Corte Suprema aprobara el eventual traslado de Cherkásov a Rusia, sujeto a la finalización de los procesos en su contra en territorio brasileño. En julio pasado, el gobierno ordenó además su expulsión una vez que complete la condena en Brasil o sea liberado por la Justicia.

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Precedentes y posición de las autoridades

El caso de Villar no es el primero en el que la detención de una deportista en Rusia termina entrelazada con un canje de prisioneros. En 2022, Griner fue liberada en un intercambio uno por uno por el traficante de armas ruso Viktor Bout, luego de que agentes de aduanas encontraran cartuchos de vaporizador con aceite de cannabis en su equipaje en un aeropuerto de Moscú. Griner había sido condenada a nueve años de prisión.

El presidente Lula mantiene una relación pragmática y en ocasiones cordial con su par ruso, Vladímir Putin, lo que podría darle a Brasil margen de maniobra en la disputa. Los dos mandatarios hablaron por teléfono durante más de una hora en agosto pasado, en la conversación más reciente registrada entre ambos.

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