Nelsinho Trad, el senador brasileño que llegará a la Argentina la próxima semana

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El senador brasileño Nelsinho Trad (PSD-Mato Grosso do Sul), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado de Brasil, viajará a Buenos Aires el próximo lunes 30 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de la Amistad Argentino-Brasileña, para mantener reuniones con legisladores argentinos. La visita llega en el peor momento de la relación bilateral desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Trad devolverá así la visita que una delegación de una decena de diputados y senadores argentinos —entre ellos Nicolás Massot, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Martín Lousteau, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro— realizó a Brasilia a comienzos de septiembre, cuando fue recibida por el canciller Mauro Vieira y recorrió el Senado brasileño con la intención de “estrechar los lazos” entre ambos países.

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Este mismo grupo de legisladores argentinos fue quienes invitaron a Trad. Habrá una primera reunión el lunes, que se dará en el despacho del bloque de Provincias Unidas sobre la calle Rivadavia. Al día siguiente se prevé que el dirigente brasileño se encuentre con la senadora nacional Florencia López y otros integrantes de la Cámara alta.

Diputados opositores viajan a Brasil (@nico.massot)

El breve paso de Trad por el país no contempla actividades con integrantes del oficialismo. En la Cancillería negaron que exista alguna reunión en agenda y los legisladores del bloque de La Libertad Avanza afirmaron que no están interesados en participar. Uno de los diputados que invitó al senador brasileño se quejó de esto último: “Invitamos a Gino Visconti (Senador por La Rioja de La Libertad Avanza y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Brasil) para recibir a Nelsinho en el marco de ese grupo y nos la rechazó”.

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Cerca del senador libertario esbozan una justificación sobre esa negativa. “Trad no es Presidente del Grupo Parlamentario del Senado brasileño. Entendemos que es más una jugada de ellos. La respetamos, pero no vamos a participar”, afirman.

Las declaraciones de Quirno que reavivaron la crisis

El presidente nacional del PSD, Gilberto Kassab, confirmó que Lula propuso que el partido forme parte de la base oficialista, aunque aclaró que todavía no recibió una invitación formal para asumir personalmente un cargo.

En diálogo con UOL, el legislador fue directo sobre el origen del conflicto: “No fue Brasil quien la provocó”. Y apuntó contra las declaraciones de las máximas autoridades argentinas sobre las elecciones brasileñas y sobre Lula da Silva. “No estoy aquí para defender a A ni a B, estoy aquí para ser justo y realista. Esas declaraciones, que incluso afectaron personalmente al presidente, fueron innecesarias. Brasil lo reeligió, eso debe respetarse”, sostuvo.

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La frase de Trad tiene un destinatario claro. El sábado 21 de noviembre, en La Noche de Mirtha (El Trece), el canciller Pablo Quirno fue consultado sobre por qué el Gobierno no había reconocido la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje de octubre. “Básicamente, porque hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación”, respondió. Y agregó que “el que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral” brasileño.

Pablo Quirno (Gentileza: El Trece)

Como informó Infobae, esas palabras fueron el detonante para que Lula resolviera que el embajador Julio Bitelli —llamado a consultas en julio, después de que Milei calificara al mandatario brasileño de “ladrón” y “corrupto” durante el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro en San Pablo— no regrese a Buenos Aires. Desde entonces, la relación funciona a nivel de encargados de negocios. Una semana antes, un funcionario de Itamaraty había advertido que Bitelli no volvería hasta que la Argentina hiciera “gestos importantes”.

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El otro golpe llegó con la lista de invitados para la cuarta asunción de Lula, prevista para el 5 de enero de 2027. Una fuente confirmó a este medio, bajo reserva, que Milei “fue desinvitado”. En Brasilia no descartan, en cambio, convocar a otros dirigentes argentinos que sí reconocieron el resultado, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Con la tensión en aumento, Quirno intentó bajar el tono este jueves en Radio Mitre. “Nadie está poniendo en duda resultados”, aseguró, aunque sostuvo que “hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas” y mencionó la orden de arresto contra uno de los candidatos emitida apenas terminada la votación. Sobre Bitelli, dijo que la Argentina no recibió “ningún tipo de comunicación formal” de un retiro definitivo y que lo esperan “con los brazos abiertos”. Pero admitió que “la relación no está en sus carriles normales cuando Brasil unilateralmente decide retirar los embajadores”.

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Diplomacia parlamentaria para bajar la tensión

Trad buscará aprovechar el simbolismo del 30 de noviembre, que recuerda el encuentro entre José Sarney y Raúl Alfonsín en Foz do Iguaçu en 1985, punto de partida de la integración que derivaría en el Mercosur. Según UOL, su objetivo es “reducir las tensiones” y abrir una vía de distensión a través de la diplomacia parlamentaria. Su mensaje será, según adelantó: “Donde prevalece la radicalización de la polarización, no hay sentido ni razón”.

En Brasilia admiten que es difícil que una gira legislativa modifique el rumbo de una crisis que se decide entre el Palacio del Planalto y la Casa Rosada. Pero la visita busca mostrar que, en la política argentina, hay sectores que no comparten la estrategia del Gobierno hacia Brasil. Trad también defenderá la idea de que la relación bilateral sobrevivió a otros desencuentros ideológicos. Durante la convivencia entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, recordó UOL, la gestión del entonces embajador Daniel Scioli y la diplomacia brasileña lograron contener una escalada que ahora sí está en marcha.

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Mercosur y G20, las próximas vidrieras

Desde Buenos Aires, el senador seguirá viaje a Asunción, donde participará de reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado paraguayo y abordará el Corredor Bioceánico, que unirá el Atlántico con el Pacífico a través de Mato Grosso do Sul, el Chaco paraguayo, el norte argentino y Chile. Una de sus obras centrales es el puente entre Porto Murtinho y Carmelo Peralta, con un costo estimado de USD 102,6 millones financiado por Itaipú Binacional.

La gira terminará en Montevideo, en una reunión del Parlasur que coincidirá con la cumbre de jefes de Estado del Mercosur del 4 de diciembre. Allí volverán a coincidir Milei y Lula: la vicecanciller uruguaya Valeria Csukasi confirmó la participación de ambos y en Casa Rosada no anticiparon ausencias. Diez días después, los dos presidentes estarán en la cumbre del G20 en Miami. En ninguno de los dos casos se espera una reunión bilateral, que nunca existió en los casi tres años en que ambos coincidieron en el poder.

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Mientras tanto, la Casa Blanca corre por otro carril: según UOL, Donald Trump será invitado a la asunción de Lula y el gobierno brasileño se encamina a otorgar en las próximas semanas el beneplácito a Daniel Pérez, el elegido por Washington para la embajada en Brasilia.