El monitoreo ambulatorio registra la presión arterial durante 24 horas mediante un brazalete conectado a un dispositivo portátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La hipertensión nocturna ocurre cuando la presión arterial se mantiene elevada durante el sueño, un período en el que debería descender de forma natural. Como no suele generar síntomas perceptibles, puede pasar inadvertida aun cuando las mediciones realizadas durante el día parecen controladas.

En condiciones habituales, la presión arterial baja entre un 10% y un 20% durante el descanso nocturno. Cuando esa reducción es menor, se habla de un descenso nocturno insuficiente. Si los valores aumentan en lugar de bajar, el cuadro recibe el nombre de patrón ascendente nocturno.

PUBLICIDAD

De acuerdo con una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón, publicada en la revista Hypertension, la hipertensión nocturna requiere mediciones fuera del consultorio para ser identificada. El estudio publicado señala que el monitoreo ambulatorio de 24 horas es el método principal para detectar este perfil.

El monitoreo de 24 horas registra valores que una consulta no muestra

La medición durante el sueño evalúa el comportamiento de la presión arterial a lo largo de las horas de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medición en un consultorio ofrece una fotografía puntual de la presión arterial, pero no permite conocer su evolución durante el sueño. El monitoreo ambulatorio utiliza un dispositivo que toma registros a lo largo de 24 horas y permite reunir un perfil de las variaciones diurnas y nocturnas.

Según la declaración de la Asociación Americana del Corazón, este método puede detectar hipertensión de bata blanca, cuando los valores se elevan en el consultorio, e hipertensión enmascarada, cuando parecen normales en la consulta, pero aumentan fuera de ella. También permite identificar la hipertensión nocturna.

PUBLICIDAD

Una revisión alojada por los Institutos Nacionales de Salud indicó que los promedios de presión durante la noche y durante 24 horas aportan datos pronósticos que las lecturas aisladas no siempre captan. La publicación precisó que el dispositivo permite calcular el descenso nocturno y separar los registros diurnos de los valores tomados durante el sueño.

La misma revisión señaló que una presión nocturna de al menos 120/70 milímetros de mercurio se considera elevada en el marco del monitoreo ambulatorio. Esa referencia corresponde al promedio de mediciones efectuadas durante el sueño y no a un único registro de consultorio.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que medir la presión arterial es la única forma de detectar hipertensión. El organismo indica que los controles fuera del consultorio pueden aportar información para confirmar el diagnóstico y evaluar un plan de tratamiento junto con un equipo de salud.

PUBLICIDAD

La presión elevada mientras se duerme se asocia con mayor riesgo cardiovascular

La toma de presión aislada en el consultorio presenta limitaciones frente a los métodos de seguimiento continuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión nocturna no se reduce a una variación de cifras. La Asociación Americana del Corazón informó sobre el estudio JAMP, que incluyó a 6.359 pacientes en Japón y analizó sus mediciones ambulatorias junto con la aparición posterior de eventos cardiovasculares.

De acuerdo con esa investigación, los niveles de presión sistólica nocturna que superaban en 20 milímetros de mercurio los valores diurnos se asociaron con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica e insuficiencia cardíaca. Los resultados describen una asociación y no prueban, por sí solos, una relación causal directa.

El estudio también observó que un patrón en el que la presión arterial sube por la noche se vinculó con más riesgo de insuficiencia cardíaca y otros eventos cardiovasculares. Entre los 306 episodios registrados figuraron 119 accidentes cerebrovasculares, 99 diagnósticos de enfermedad coronaria y 88 casos de insuficiencia cardíaca.

PUBLICIDAD

Otra comunicación de la entidad, centrada en adultos con diabetes tipo 1 o tipo 2, señaló que el patrón ascendente nocturno se asoció con más del doble de riesgo de muerte por cualquier causa frente al descenso esperado. El estudio siguió durante 21 años a 349 adultos de Pisa, Italia, por lo que los resultados corresponden a esa población específica.

Los CDC señalan que la presión alta nocturna puede requerir una evaluación que incluya un monitoreo de 24 horas cuando el equipo de salud lo considere indicado. Una evaluación clínica permite integrar esos resultados con las mediciones diurnas, los antecedentes y el tratamiento de cada persona.

PUBLICIDAD