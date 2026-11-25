El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (c) acompaña este martes la Caravana Morada de Acción Democrática Nacional (ADN), para pedir el voto en las elecciones locales del próximo domingo, en Quito (Ecuador) (EFE/ José Jácome)

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, intensificó el martes su participación en la campaña para las elecciones locales del próximo domingo 29 de noviembre, con una caravana en Quito junto a los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN) a la Alcaldía capitalina y a la Prefectura de Pichincha.

Noboa acompañó a Harold Burbano, postulante a la Alcaldía de Quito, y a Giovanna Ubidia, candidata a la Prefectura de Pichincha. El oficialismo busca disputar al correísmo el control de dos de sus principales bastiones del país.

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La Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora, permanece suspendida de los comicios por pedido de la Fiscalía, que investiga un presunto lavado de dinero en la financiación de la campaña presidencial de 2023.

Burbano afirmó que en Quito y Pichincha existen dos opciones políticas, una vinculada al correísmo y otra representada por el movimiento de Noboa. El candidato acusó a la oposición de mantener la inseguridad y la corrupción, pese a que otras listas también figuran en la papeleta. “Una alternativa de unidad para dejar la confrontación de lado y utilizar realmente la Alcaldía para beneficio de la ciudadanía”, aseguró Burbano al describir la propuesta de ADN.

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El aspirante sostuvo que la administración municipal debe coordinar con el Gobierno nacional las políticas de seguridad, movilidad y obras públicas. A su vez, planteó un plan de rehabilitación urgente del alcantarillado en sectores de la capital, sobre todo en el sur, para prevenir inundaciones.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (c) acompaña este martes la Caravana Morada de Acción Democrática Nacional (ADN), para pedir el voto en las elecciones locales del próximo domingo, en Quito (Ecuador) (EFE/ José Jácome)

“Vamos a tener que limpiar las alcantarillas de Quito para que no se inunde, pero también vamos a limpiar la alcantarilla que estos momentos es el Municipio de Quito”, afirmó Burbano, quien acusó al correísmo de utilizar la administración de la ciudad como “caja chica”.

Después de la caravana, la candidata de Creando Oportunidades (Creo) a la Prefectura de Pichincha, Mishell Calvache, expresó su respaldo a Ubidia. “Doy mi absoluto e inequívoco respaldo a Giovanna Ubidia, porque el correísmo nunca más”, manifestó.

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La OEA despliega 26 observadores en Ecuador

La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició el martes el despliegue de una misión de 26 especialistas y observadores en Ecuador para acompañar las elecciones locales y la votación para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La misión estará liderada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz y examinará la organización y tecnología electoral, la justicia electoral, el financiamiento político, las campañas y redes sociales, la participación política y la violencia electoral.

Durante su estadía, los integrantes del equipo mantendrán reuniones con autoridades electorales, partidos políticos, candidatos y otros actores vinculados al proceso. El objetivo consiste en reunir información sobre las condiciones de la elección antes de la jornada de votación.

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El domingo, la misión visitará centros de sufragio en distintas localidades para observar la instalación de las juntas receptoras del voto, el desarrollo de la elección, el cierre de los recintos y el escrutinio.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (c) acompaña este martes la Caravana Morada de Acción Democrática Nacional (ADN), para pedir el voto en las elecciones locales del próximo domingo, en Quito (Ecuador) (EFE/ José Jácome)

Tras los comicios, la OEA difundirá un informe preliminar con observaciones y recomendaciones dirigidas a fortalecer futuros procesos electorales en Ecuador.

Será la trigésimo primera misión de observación electoral que el organismo despliega en el país. Brasil, Paraguay y Estados Unidos aportan financiamiento para el trabajo del equipo. Además de alcaldes, prefectos y concejales, los ecuatorianos elegirán a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo responsable de designar a las principales autoridades de control del Estado.

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La campaña quedó atravesada por episodios de violencia. Dos candidatos fueron asesinados en un municipio de la frontera con Perú, un hecho que la misión de la OEA condenó antes del inicio de su despliegue.

(Con información de EFE)