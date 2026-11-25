Un metaanálisis publicado en Lancet Public Health asoció la actividad física recreativa con un menor riesgo de demencia frente al esfuerzo laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un metaanálisis encabezado por Natan Feter, publicado en 2026, halló que la actividad física en el tiempo libre se asocia con un menor riesgo de demencia, mientras que la vinculada al trabajo se relaciona con un aumento del riesgo. La diferencia sugiere que el efecto sobre la salud cerebral depende del contexto en que se acumula el esfuerzo físico, según la investigación difundida en Lancet Public Health.

El estudio reunió datos de 4,2 millones de adultos de 30 países, con una edad mediana de 67,3 años al inicio de las investigaciones y un seguimiento mediano de 10 años. En el conjunto de los estudios se identificaron 64.009 casos de demencia por todas las causas, 5.859 de enfermedad de Alzheimer y 1.607 de demencia vascular.

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La revisión incluyó 74 estudios de cohorte y de casos y controles. De ellos, 20 evaluaron actividad física en el tiempo libre, cinco analizaron exigencia física laboral, uno abordó tareas domésticas y dos se concentraron en los desplazamientos cotidianos.

El estudio examinó los datos de 4,2 millones de personas en 30 países con un período de seguimiento de diez años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo libre y las tareas domésticas, asociados con menor riesgo

Las personas con niveles altos de actividad física mostraron un riesgo de demencia 20% menor que el grupo menos activo. También se observó una asociación con una reducción del riesgo de Alzheimer y de demencia vascular.

La actividad recreativa fue la que presentó el vínculo protector más consistente: se asoció con un riesgo de demencia 24% menor. Las tareas físicas del hogar también se relacionaron con una disminución del riesgo, aunque esa conclusión provino de un solo estudio.

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El análisis de la cantidad de actividad mostró una relación no lineal para el ejercicio realizado en el tiempo libre. A medida que aumentaba esa práctica, el riesgo descendía hasta alcanzar una meseta, sin que la investigación precisara un umbral universal aplicable a todas las personas.

Los participantes que cumplían las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud también tuvieron menores riesgos de Alzheimer y demencia vascular. Esas pautas contemplan entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, o una combinación equivalente. Para las personas mayores de 65 años, también recomiendan ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana y actividades multicomponente que trabajen el equilibrio y la fuerza tres o más días.

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Las ocupaciones manuales presentan tareas repetitivas, estrés laboral y desventajas socioeconómicas que inciden en la reserva cognitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad laboral y los desplazamientos, vinculados con mayor riesgo

La actividad física ocupacional se asoció con un riesgo de demencia 20% mayor frente a los empleos con menor exigencia física. El resultado se mantuvo al excluir estudios de menor calidad y al considerar el volumen total de movimiento realizado por los participantes. Esta asociación no demuestra que el esfuerzo físico laboral provoque demencia.

Los desplazamientos activos, como caminar o trasladarse en bicicleta, se vincularon con un incremento del 10% en el riesgo. Sin embargo, esa estimación se basó en solo dos investigaciones, por lo que los autores advirtieron que la prueba disponible para este ámbito es limitada.

La diferencia entre trabajo y ocio puede reflejar condiciones que acompañan a muchos empleos físicamente exigentes: desventaja socioeconómica, estrés laboral, menor autonomía, exposición a contaminantes del aire y al ruido, además de menos oportunidades para realizar ejercicio durante el tiempo libre.

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Las ocupaciones manuales también suelen incluir tareas repetitivas y de baja complejidad, una condición que podría limitar la reserva cognitiva. El estudio plantea que esos factores sociales, económicos y ambientales deben considerarse junto con la carga física propia del empleo.

La práctica de ejercicio durante el tiempo libre se vinculó con una reducción del 24% en el riesgo de padecer demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una base de datos concentrada en países de ingresos altos

La prueba tiene una limitación geográfica marcada: 69 de los 74 estudios, equivalentes al 93%, se realizaron en países de ingresos altos. Brasil, China, Cuba y Nigeria fueron los únicos países de ingresos bajos y medianos con datos incluidos en la revisión.

Esa concentración contrasta con las proyecciones de aumento de casos de demencia hacia 2050, que anticipan una expansión más pronunciada en países de ingresos bajos y medianos. Los autores señalaron que no puede asumirse que los resultados obtenidos en Estados Unidos, Reino Unido o países europeos se reproduzcan de igual modo en sociedades con otras condiciones laborales, urbanas y de movilidad.

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La certeza de la prueba fue calificada entre muy baja y baja para los distintos ámbitos de actividad física. Las principales razones fueron la elevada variación entre estudios, la limitada cantidad de investigaciones sobre demencia vascular y otros subtipos, y el predominio de cuestionarios autoinformados para medir el movimiento cotidiano.

Los investigadores también advirtieron que, por tratarse de estudios observacionales, no puede descartarse que cambios tempranos y todavía no diagnosticados de la demencia hayan reducido la actividad física de algunas personas antes de que recibieran un diagnóstico.