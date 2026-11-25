Charly García asistió al recital de ZZ Top en el Movistar Arena y se reunió con los músicos en el área de camarines (Video: Instagram)

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Charly García llegó al backstage de ZZ Top y la noche del lunes en Buenos Aires tuvo el condimento ideal para convertirse en un hito del rock. El músico argentino asistió al Movistar Arena para ver el show de la legendaria banda texana, que volvía al país después de 16 años de ausencia, y el encuentro entre el ícono del rock nacional y los integrantes del trío estadounidense quedó inmortalizado en fotografías que sus propios acompañantes compartieron en redes sociales y que en pocas horas acumularon miles de interacciones.

Las imágenes, publicadas por la cuenta de Instagram de Foggia & Company, muestran a Charly junto a Billy Gibbons, Elwood Francis y Michael Monahan, los tres integrantes de la alineación de gira 2026 de ZZ Top, todos ataviados con sus característicos sacos bordados de flores y piedras brillantes. También estuvieron presentes Hilda Lizarazu y el Zorrito Von Quintiero, dos figuras históricas del rock argentino que completaron el cuadro de una reunión que, en términos de trayectorias acumuladas, difícilmente tenga parangón en la escena local. La publicación fue acompañada por la frase “La definición de rock and roll”.

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Charly posó con los integrantes de la banda estadounidense y les entregó una copia de su álbum junto a Sting

El marco del encuentro fue el regreso de ZZ Top a la Argentina dentro de la gira The Big One!, una recorrida diseñada en torno a los temas más reconocibles de sus más de cinco décadas de carrera. La última vez que la banda había pisado suelo argentino había sido en 2010, cuando se presentó en el Luna Park. Esta vez, el escenario elegido fue el Movistar Arena, y la respuesta del público porteño volvió a confirmar la vigencia de un grupo que lleva décadas siendo referencia del blues rock a escala global.

La banda fue fundada en Houston a fines de 1969 y consolidó una identidad propia apoyada en riffs de guitarra de marca registrada y una base rítmica contundente. Entre sus álbumes más influyentes figura Tres Hombres (1973), que incluyó “La Grange”, y Eliminator (1983), con canciones como “Sharp Dressed Man”, “Legs” y “Gimme All Your Lovin’”. ZZ Top fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió la distinción de Héroes Oficiales del Estado de Texas.

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ZZ Top regresó a los escenarios de Buenos Aires tras dieciséis años de ausencia con la gira The Big One! (Video: Instagram)

La alineación que pisó el escenario en Buenos Aires ya no es la misma que visitó el país en 2010. En 2021 murió Dusty Hill, bajista histórico del trío, y su lugar fue ocupado por Elwood Francis, quien toca el bajo, la voz y los teclados, y quien había trabajado durante casi tres décadas como técnico de guitarras del grupo antes de subirse a los escenarios. La batería y la percusión quedaron a cargo de Michael Monahan, completando así la alineación de gira 2026. Gibbons y Francis mantienen una agenda activa de conciertos, y el primero señaló en una entrevista con Teleshow que el contacto con el público sigue siendo una parte central de la actividad del grupo.

“El entusiasmo del público argentino fue realmente extraordinario”, dijo Gibbons al ser consultado sobre sus recuerdos de la presentación anterior en Buenos Aires. “Esa es una de las razones que nos motivó a volver, ahora que surgió la oportunidad”, completó. La banda, que lleva décadas resistiendo los pronósticos sobre la extinción del rock —“Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y acá estamos!“, afirmó Gibbons en la misma entrevista—, demostró en su regreso que la convocatoria sigue intacta.

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La visita de García al recital no fue un dato menor. El músico, una figura central de la historia del rock argentino, concurrió al espectáculo y aprovechó el encuentro para fotografiarse con los integrantes de ZZ Top en el área reservada del estadio. En las imágenes se lo ve sosteniendo lo que parece ser un ejemplar del disco Charly García & Sting y haciendo la señal de la paz con la mano derecha, con una sonrisa que contrastó con la pose más hierática de Gibbons y compañía.