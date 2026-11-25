Diego, una deidad del fútbol (EFE/ Hilda Ríos)

Guardar

D10s. Maradona fue Pelusa, el Diez, el Barrilete Cósmico o Diego Armando Fútbol (estas últimas dos, gentileza de la repentización creativa de Víctor Hugo Morales). Y D10s. Uno pagano, imperfecto hasta en la manera de escribirlo, con el icónico dorsal incrustado. La selección argentina, Napoli, Argentinos Juniors y Boca pueden dar fe de su fe, que ha movido montañas alrededor del mundo y hoy lo tiene sentado en el Olimpo del fútbol.

Un D10s tan hábil hasta para engañar a los ojos del planeta escondiendo su puño detrás de sus rulos para patentar “la Mano de Dios”, o capaz de engañar, pero con su gambeta, a medio equipo inglés para dibujar el mejor gol de la historia de los Mundiales. Un D10s tan brillante que pudo sacar del ostracismo al Napoli para rodearlo de luces en el mapa del fútbol. O tan terrenal que pidió que exoneraran a la pelota de sus pecados en el clímax de su despedida.

PUBLICIDAD

Detrás de ese D10s de botines, un humano. Tan magnético como el futbolista. Repleto de historias tan o más ricas que las leyendas que escribió en el césped. A seis años de la muerte de Maradona, cuatro historias profundamente humanas del Diego que no se vio, del que salió a la superficie solo en la voz de quienes lo rodearon, sin el traje de deidad que de facto le adjudicó su talento.

Maestro de ceremonias

Maradona e Israelit: testimonio del casamiento

Mariano Israelit fue compañero de colegio del Turco, hermano de Diego, y se hizo amigo del Diez en 1982. Ese vínculo se extendió a través del tiempo. En 2001, se casó, e invitó a Maradona a la fiesta. “Era a la 9, 9.30. A esa hora estaban todos los invitados menos él, eran como 150. Se hicieron las 10, 10.30, 11... En un momento me fijo en el celular, a ver si me había llamado, si le había pasado algo. Y no, no me había llamado. Entonces yo seguí con el casamiento”, prologó para Infobae el productor y DJ, que escribió un libro sobre su relación con el fantasista.

PUBLICIDAD

“En un momento estábamos bailando a las tres y media de la mañana y él entró. Estábamos, me acuerdo como hoy, con mi mujer y con mi vieja. Obviamente el casamiento se fue al carajo. Un descontrol. Pasó a ser, obviamente, la estrella del casamiento. Vino vestido con camisa hawaiana, vincha, lentes de contacto azules y pantalón pescador. Me saludó, me dio un beso, me había traído un sobre con dinero que nos había regalado. Me acerqué, le di un abrazo y le dije: ‘Gordo, te invité a las diez de la noche al casamiento’. Y él me respondió: ‘Imaginate si te cagué el casamiento a las tres y media de la mañana, mirá si venía a las diez de la noche’. Él ya estaba adelantado y ya sabía lo que iba a pasar. Dijo: ‘Vengo a esta hora para que puedan disfrutar su casamiento tranquilos’”, se sorprendió aún hoy con su capacidad de anticipación.

Pero hubo más: “Después sí, fue un caos, porque se sacó fotos con todo el mundo. Estaba divino, con buena onda. Esa noche estaba súper divertido. Nos sacamos fotos con todos en el salón. Se metió en la cocina a comer, se sacó fotos con los mozos y después yo lo perdí de vista porque era un invitado más a la fiesta. Cuando la gente se estaba yendo, tipo seis, seis y media de la mañana, le pregunté a uno de los mozos: ‘Che, ¿no lo viste a Diego?’. ‘No’, me contestó. Y uno que estaba ahí me dijo: “Me parece que está abajo’. Era un salón que en la planta baja tenía la recepción. Y cuando bajé estaba Diego en la puerta saludando uno por uno a los invitados, y les decía: ‘Muchas gracias por venir al casamiento de mi amigo’. Fue algo impresionante, inolvidable”.

PUBLICIDAD

Amistad al instante y “el mejor plato del mundo”

Diego Maradona y Sebastián Sanchi, con los "rayos" de fondo

Romper el pedestal del ídolo es un shock. Y, en algunos casos, hasta puede ser contraproducente, sobre todo por las expectativas invertidas. No fue el caso del periodista Sebastián Sanchi, quien se convirtió en el jefe de prensa de Diego en sus últimos años de vida. Fue a su primer cónclave con todas las dudas en sus bolsillos, con el temor de que una hipotética falta de feeling le impidiera cumplir el trabajo de sus sueños. Por el contrario, se topó con una amistad sin necesidad de preámbulos; instantánea, como el sobre de sopa.

“El primer encuentro con Diego fue en 2017. Yo trabajaba en Diario Popular y tenía muy buena relación con Matías Morla, entonces apoderado de Diego, ya que habíamos hecho varias notas. En ese momento, Morla me comentó que necesitaba tener a alguien que pudiera ordenarle la prensa a Diego, subir sus posteos a redes y recibir las decenas de llamadas que llegaban a diario. Pero, claro, para que pudiera trabajar con Diego, primero tenía que pasar el filtro del Diez. Que él me aceptase, que le cayera bien… ‘Vos estate listo, porque un día te llamo y te encontrás con él’, me dijo Morla. Así era siempre, nada previsto, todo al momento… Y esa noche llegó“, le inyectó suspenso a la historia.

PUBLICIDAD

“Yo estaba trabajando y me llama Morla. ‘Venite a Ramos Mejía, hay un asado y Diego quiere verte’. Dejé todo y viajé desde Avellaneda a Ramos pensando que tenía una sola chance: ‘¿Qué digo? ¿Cómo lo saludo? ¿Le doy un abrazo?’. Tenía todas las dudas por encontrarme por primera vez con quien hasta ese momento era para mí el máximo ídolo, el intocable, el Dios en la tierra. Llegué y me hicieron pasar a un SUM, abrí la puerta y Diego estaba sentado al costado de la mesa: me llamó la atención que no estuviera en la cabecera. Morla estaba enfrente de él y le dijo: ‘Diego ahí llegó Seba’. Me miró y lo primero que hice fue llorar y, entre la vergüenza por no poder contenerme y los nervios, quedé duro. ‘Seba, papá, ¿qué haces ahí parado? Vení que te doy un abrazo’, dijo Diego, que hasta ese momento no sabía de mi existencia. Lo abracé, mientras Morla sacaba las fotos que yo le había pedido, tal vez pensando que no habría otro encuentro. Una de esas fotos es la que guardo en mi casa, porque detrás de Diego se dispararon rayos de luces que hacen parecer un encuentro de otro planeta", le añadió misticismo a su relato, aunque la prueba de la instantánea no le quita veracidad a su percepción.

“Nos quedamos esa noche hasta las dos de la mañana. Hablamos de fútbol, me contó de su paso por Newell’s (club del que es hincha Sanchi), me explicó el gol a Brasil en el 90 con los vasos y servilletas. Le conté que nací en Godeken. Me preguntó todo del pueblo, de mi familia y tenía claro que de ahí, de esa zona, habían salido muy buenos jugadores. Me invitó para ir al otro día a un partido de fútbol en Campo de Mayo, y le dijo a Morla: ‘Bien, el pibe’. Esa noche no dormí y al otro día me encontré con el mismo Diego, el que me hizo pensar que nos conocíamos de toda la vida. El mismo con el que compartí hasta el 2020, el que me recibió en Dubai y me sentó en su mesa, el que me compartió decenas de charlas futboleras, el que me dio consejos, el que me criticó mis mates amargos porque él tomaba con edulcorante, el que jamás me hizo sentir menos. El Diego que apenas se liberó la pandemia me invitó a almorzar ‘el mejor plato del mundo’, y nos comimos juntos un guiso de porotos con orejas de cerdo. El Diego que respetó mi trabajo, el que renegaba de las notas que le proponía pero que después las hacía porque ‘si no te quedás sin morfar y tenés más hambre que yo en Fiorito’. El Diego siempre atento, predispuesto a la charla, el que mirando un partido te decía ‘están mal por derecha’ y al rato llegaba el gol por ese lado. El que me invitó un habano, el que me permitió cumplir el sueño de mi vida... La inmensidad de Diego era mucho más grande en el día a día, de eso no tengo dudas”, completó el periodista, emocionado como en aquel primer cónclave.

PUBLICIDAD

El niñero italiano

El Tanito Ceci, siempre con Maradona (@stefanoceci10)

Stefano Ceci se enamoró de Maradona gracias a su leyenda en el Napoli. Decir que se enamoró no es exagerado. Su primogénita se llama Mara Dona, tenía una foto suya siendo pequeño con el ídolo en su cénit; se plantó en la puerta del complejo en el que Maradona se había recluido en Cuba para tratar sus adicciones y durmió en la puerta y a la intemperie hasta conocerlo. Desde allí, se transformó en parte de su círculo íntimo, al punto de convivir, literalmente, con él, en su extensa etapa en Emiratos Árabes.

Con el sexto aniversario de la muerte de Pelusa en el horizonte, al ser consultado por Infobae, el Tanito, como lo apodaba el Diez, sorprendió: “No quiero contar una anécdota graciosa, cómica ni triste. Simplemente quiero compartir un recuerdo que me vino a la cabeza justamente hoy. Hace un rato estaba llevando a mi hija a en casa y, de repente, me vino un flash. Me acordé de aquellas noches que pasábamos con Diego mirando los partidos de fútbol”.

PUBLICIDAD

“Diego vivió siete años y medio en Dubái, y puedo decir que durante esos siete años y medio vivimos a pleno, prácticamente las 24 horas del día. Era una relación cotidiana, un verdadero mano a mano con Maradona. Y créanme que no siempre era fácil. Era intenso, exigente, pero también algo extraordinario”, continuó.

“Me acuerdo de cuando mirábamos juntos los partidos del fútbol italiano, especialmente los del Napoli. En Italia empezaban a las nueve de la noche, pero en Dubái ya era medianoche. El partido terminaba cerca de las dos de la mañana, después venían los comentarios, el análisis del partido, las charlas. Y así, sin darnos cuenta, se hacían las tres o las cuatro de la madrugada. En ese momento Diego empezaba a mirarnos, tanto a mí como a Rocío (Oliva), que era su pareja, y con esa manera tan particular que tenía nos decía: ‘Tano, están pensando en cabecear, ¿eh? ¿Querés que te meta un centro?’. Era su manera de cargarnos, porque se daba cuenta de que estábamos cansados y que nos estábamos quedando dormidos", se divirtió con la evocación.

PUBLICIDAD

“Yo prácticamente pasaba todo el día parado al lado de él. Le preparaba el café, le alcanzaba lo que necesitaba, me ocupaba de un montón de pequeñas cosas. Y, durante los partidos, muchas veces le cocinaba pasta. Los famosos espaguetis con tomate fresco, el clásico scarpariello napolitano, o también los espaguetis con ajo, aceite de oliva y ají picante. Diego siempre decía: ‘¡Como hace la pasta el Tano, no la hace nadie!’. Para mí, escucharlo decir eso era una satisfacción enorme. Cuando finalmente decidíamos irnos a dormir, subíamos al piso de arriba. Yo le preparaba la cama, le acomodaba las almohadas, lo ayudaba a ponerse el pijama y a acostarse. Después, antes de dejarlo, lo abrazaba fuerte y le daba un beso en la frente. Era un gesto espontáneo, natural. Como el beso que un padre le da a su hijo", confesó un ritual desconocido.

“Rocío a veces me miraba y Diego, cuando se daba cuenta, se daba vuelta hacia ella y le decía en broma: ‘Rocío, ¿por qué lo mirás al Tano?’. Y entonces yo le contestaba: ‘Rocío, vos no tenés que ponerte celosa ni sentirte ofendida. Yo a Diego lo beso de una manera muy mía. Cuando lo abrazo y le doy un beso, él siente que no es un beso cualquiera. No es el beso de un amigo más. Es un beso profundo, lleno de amor y de cariño. Y Diego eso lo siente, lo percibe’. Y así terminábamos siempre sonriendo, con alguna broma, con esa complicidad tan especial que se había creado entre nosotros. Después le deseaba buenas noches, le daba otros dos besos en las mejillas y me iba a dormir. Hoy, justo me acordé justamente de todo esto. No de un gran partido, ni de un gol, ni de un estadio lleno de gente. Sino de esos momentos simples, de aquellas noches interminables, de esos pequeños gestos cotidianos que muestran al Diego que yo conocí. No solamente a Maradona, el mejor futbolista del mundo. Sino a Diego, el hombre al que quise de verdad, con todo mi corazón", cerró el Tano con la nostalgia como sal en la herida y el recuerdo del niño que habitó por siempre en el cuerpo adulto del fantasista.

PUBLICIDAD

La felicidad puede estar en una garita de seguridad

El Vigi Langelotti, junto a Diego, en la puerta de la mítica casa de los Maradona en Devoto

Ese espíritu simple, esa esencia del niño que enamoraba la pelota en Fiorito, habitó en el cuerpo de Maradona hasta el último suspiro. Claudio David Langelotti, el Vigi, tal como lo apodó el propio Diego, puede dar fe de ello. También su garita, que arropó al ídolo en su forma más humilde una madrugada.

Histórico agente de seguridad de la propiedad de Cantilo 4575, en Villa Devoto, aquella en la que habitaron Don Diego, Doña Tota y toda la familia, vio, escuchó y vivió momentos de gloria, como los festejos desde el balcón tras la conquista del Mundial de México 86, como los que no vieron la luz, los más íntimos.

“Una noche estaba ahí, en la garita, viendo Bonanza en la tele. No sé adónde iba Diego, pero salió y me dijo: ‘¿Qué estás viendo, Vigi? ¡Bonanza! Uy, qué lindo, dejame sentarme’. Y se puso a ver Bonanza en mi lugar. Me decía ‘¿esto sí que es vida, eh?’. Yo lo miraba y le decía ‘estás loco, vida es la tuya’. ‘No, no te creas, ¿sabés lo que es estar acá afuera mirando Bonanza a la 1 y media de la mañana?’, me respondió. Tan sencillo era...”, completó la historia el testigo del otro D10s, el que nunca necesitó altar.